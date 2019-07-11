Точилин: Футболисты приезжают в «Сочи» неожиданно и в разном состоянии

Источник: РИА "Новости"

В межсезонье дебютант Российской премьер-лиги «Сочи» пополнился вратарем Евгением Фроловым, защитником Павлом Шакуро, форвардом Владимиром Обуховым и четырьмя игроками санкт-петербургского «Зенита» — Эльмиром Набиуллиным, Иваном Новосельцевым, Ибрагимом Цаллаговым и Дмитрием Полозом.

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«К нам сейчас постоянно приезжают футболисты, и все неожиданно. Уже подписаны контракты с некоторыми, но готовы ли мы к премьер-лиге, узнаем в первом туре чемпионата. Пока у нас есть позиции, которые требуют усиления, поэтому рано говорить о том, что мы укомплектованы на сто процентов», — сказал Точилин по телефону.

«Но, по крайней мере, у нас уже есть футболисты, с которыми можно решать определенные задачи. При этом надо учитывать, что все они в разном физическом состоянии и нет командной сыгранности между ними. До автоматизма игровые связи еще не доведены», — обратил внимание тренер.

На вопрос, идет ли на пользу сочинцам сотрудничество с «Зенитом», специалист ответил: «На все ответит результат, пока говорить о чем-либо преждевременно. Опять же, фактор разного физического состояния команды налицо, за пять дней сложно сделать так, чтобы команда заиграла как единый механизм».