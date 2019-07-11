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11 июля, источник: Газета.Ру

«Краснодар» близок к подписанию шведского форварда Берга

«Краснодар» хочет подписать соглашение со шведским нападающим Маркусом Бергом.

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Как сообщает Arena FM, 32-летний форвард этим летом стал свободным агентом после проведенного сезона в клубе «Аль-Айн» из ОАЭ.

«Быки» готовы предложить контракт футболисту с зарплатой €1,9 млн в год.

Стоит отметить, что представитель Швеции также играл за такие клубы, как «Гетеборг», «Гронинген», «Гамбург», ПСВ и «Панатинаикос».

За сборную Швеции форвард отыграл 71 матч и отличился 19 раз.

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