Защитник сборной России Кудряшов перешел в футбольный клуб «Сочи»
ТАСС, 12 июля. Футбольный клуб «Сочи» объявил о подписании соглашения с защитником сборной России Федором Кудряшовым. Об этом в пятницу сообщила
ТАСС, 12 июля. Футбольный клуб «Сочи» объявил о подписании соглашения с защитником сборной России Федором Кудряшовым. Об этом в пятницу сообщила
Подробности соглашения с 32-летним футболистом не сообщаются.
Кудряшов вторую половину сезона-2018/19 провел в турецком клубе «Истанбул Башакшехир», куда перешел зимой 2018 года из казанского «Рубина». В чемпионате Турции он провел восемь матчей и забил один гол, став с командой серебряным призером первенства страны. Ранее футболист играл в московском «Спартаке», грозненском «Тереке», «Ростове», подмосковных «Химках», «Томи» (Томск) и «Краснодаре».
В составе российской национальной команды защитник принял участие в чемпионате мира 2018 года. Кудряшов сыграл в четырех матчах мирового первенства, где сборная России дошла до стадии четвертьфинала, показав лучший результат в истории.
В отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года Кудряшов провел четыре встречи, а в игре с командой
В сезоне-2019/20 «Сочи» дебютирует в элитном дивизионе российского футбола. По итогам сезона-2018/19 клуб стал вторым в чемпионате Олимп — Футбольной национальной лиги.