Защитник сборной России Кудряшов перешел в футбольный клуб «Сочи»

Подробности соглашения с 32-летним футболистом не сообщаются.

Кудряшов вторую половину сезона-2018/19 провел в турецком клубе «Истанбул Башакшехир», куда перешел зимой 2018 года из казанского «Рубина». В чемпионате Турции он провел восемь матчей и забил один гол, став с командой серебряным призером первенства страны. Ранее футболист играл в московском «Спартаке», грозненском «Тереке», «Ростове», подмосковных «Химках», «Томи» (Томск) и «Краснодаре».

В составе российской национальной команды защитник принял участие в чемпионате мира 2018 года. Кудряшов сыграл в четырех матчах мирового первенства, где сборная России дошла до стадии четвертьфинала, показав лучший результат в истории.

В отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года Кудряшов провел четыре встречи, а в игре с командой Сан-Марино (9:0) забил дебютный гол в составе сборной России. Всего в составе национальной команды он провел 30 матчей и отметился одним забитым мячом.