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00:23 (мск), источник: ТАСС

Защитник сборной России Кудряшов перешел в футбольный клуб «Сочи»

ТАСС, 12 июля. Футбольный клуб «Сочи» объявил о подписании соглашения с защитником сборной России Федором Кудряшовым. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба сочинского клуба.

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Подробности соглашения с 32-летним футболистом не сообщаются.

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Кудряшов вторую половину сезона-2018/19 провел в турецком клубе «Истанбул Башакшехир», куда перешел зимой 2018 года из казанского «Рубина». В чемпионате Турции он провел восемь матчей и забил один гол, став с командой серебряным призером первенства страны. Ранее футболист играл в московском «Спартаке», грозненском «Тереке», «Ростове», подмосковных «Химках», «Томи» (Томск) и «Краснодаре».

В составе российской национальной команды защитник принял участие в чемпионате мира 2018 года. Кудряшов сыграл в четырех матчах мирового первенства, где сборная России дошла до стадии четвертьфинала, показав лучший результат в истории.

В отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года Кудряшов провел четыре встречи, а в игре с командой Сан-Марино (9:0) забил дебютный гол в составе сборной России. Всего в составе национальной команды он провел 30 матчей и отметился одним забитым мячом.

В сезоне-2019/20 «Сочи» дебютирует в элитном дивизионе российского футбола. По итогам сезона-2018/19 клуб стал вторым в чемпионате Олимп — Футбольной национальной лиги.

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