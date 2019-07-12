ФК «Динамо» прибыл на матч с «Арсеналом» без Каборе и Паршивлюка

Встреча между «Арсеналом» и «Динамо» пройдет в пятницу и начнется в 20:00 мск. Футболисты столичного клуба прибыли в Тулу вечером в четверг. Тренерский штаб «бело-голубых» взял на игру 22 игроков, среди которых не оказалось Каборе и Паршивлюка.