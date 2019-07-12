ФК «Динамо» прибыл на матч с «Арсеналом» без Каборе и Паршивлюка
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Новички московского «Динамо» Шарль Каборе и Сергей Паршивлюк не помогут «бело-голубым» в матче с тульским «Арсеналом» в рамках первого тура Российской
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Новички московского «Динамо» Шарль Каборе и Сергей Паршивлюк не помогут «бело-голубым» в матче с тульским «Арсеналом» в рамках первого тура Российской
Встреча между «Арсеналом» и «Динамо» пройдет в пятницу и начнется в 20:00 мск. Футболисты столичного клуба прибыли в Тулу вечером в четверг. Тренерский штаб «бело-голубых» взял на игру 22 игроков, среди которых не оказалось Каборе и Паршивлюка.
О подписании контракта с Каборе в среду на встрече с болельщиками объявил заместитель генерального директора «Динамо» по спортивным вопросам Роман Орещук.
Полностью состав «Динамо» выглядит следующим образом:
вратари — Антон Шунин, Игорь Лещук;.
защитники — Григорий Морозов, Владимир Рыков, Игорь Калинин, Иван Ордец, Роман Евгеньев, Заурбек Плиев, Тони Шунич, Константин Рауш;.
полузащитники —
нападающие — Кирилл Панченко, Рамиль Шейдаев, Вячеслав Грулев.