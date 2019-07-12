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00:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ФК «Динамо» прибыл на матч с «Арсеналом» без Каборе и Паршивлюка

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Новички московского «Динамо» Шарль Каборе и Сергей Паршивлюк не помогут «бело-голубым» в матче с тульским «Арсеналом» в рамках первого тура Российской премьер-лиги сезона-2019/20, сообщается в официальном аккаунте столичного футбольного клуба в Twitter.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча между «Арсеналом» и «Динамо» пройдет в пятницу и начнется в 20:00 мск. Футболисты столичного клуба прибыли в Тулу вечером в четверг. Тренерский штаб «бело-голубых» взял на игру 22 игроков, среди которых не оказалось Каборе и Паршивлюка.

Во время загрузки произошла ошибка.

О подписании контракта с Каборе в среду на встрече с болельщиками объявил заместитель генерального директора «Динамо» по спортивным вопросам Роман Орещук. Экс-капитан московского «Спартака» Паршивлюк перешел в «Динамо» ранее летом и также присутствовал на встрече с болельщиками.

Футбол

Премьер-лига 2019/2020
Тур 1, 12.07.2019, 20:00

Арсенал Т-Динамо-

Полностью состав «Динамо» выглядит следующим образом:

вратари — Антон Шунин, Игорь Лещук;.

защитники — Григорий Морозов, Владимир Рыков, Игорь Калинин, Иван Ордец, Роман Евгеньев, Заурбек Плиев, Тони Шунич, Константин Рауш;.

полузащитники — Абдул-Азиз Теттех, Самба Соу, Себастиан Шиманьский, Владимир Москвичев, Федор Черных, Мигель Кардозу, Данил Липовой, Артур Юсупов, Жоаозиньо;.

нападающие — Кирилл Панченко, Рамиль Шейдаев, Вячеслав Грулев.

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