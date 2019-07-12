Упор на технологии: в пятницу стартует чемпионат России по футболу

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Перемены к лучшему

Новый сезон обещает стать лучше предыдущего — хотя бы с технологической точки зрения. Во-первых, на российские арены наконец-то придет система видеопомощи арбитрам (VAR). Руководство Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) и Российского футбольного союза (РФС) декларирует намерение облегчить жизнь судьям, но без шероховатостей тут, похоже, не обойдется — 9 июля, за три дня до начала сезона не был определен технический подрядчик системы.

«Решение по VAR принято, задача поставлена, чтобы с первого тура система была запущена. 8 июля было заседание рабочей группы по внедрению системы. Постараемся запустить ее с первого тура, но, как и говорил (президент РФС) Александр Дюков, не во всех матчах она пока будет использована, так как будет децентрализованное использование. В ближайшее время мы поймем, кто будет техническим подрядчиком — сегодня или завтра узнаем», — сказал президент РФПЛ Сергей Прядкин на пресс-конференции.

Второе важное новшество — инновационный календарь. В этот раз лига составляла его с помощью «компьютерного интеллекта» и постаралась учесть все пожелания клубов — от погодных условий до загруженности в еврокубках.

«Мы в этом году ушли от табличного составления календаря, когда каждому клубу присваивается определенный номер в таблице, а сделали это с помощью компьютерного интеллекта, — заявил директор по маркетингу РФПЛ Евгений Савин журналистам. — Как нам сказали наши партнеры по составлению календаря, вариантов календаря больше, чем атомов во Вселенной. Нам удалось развести все топовые матчи по разным турам равномерно».

В-третьих, в наступающем сезоне в лиге будет еще больше клубов с современными стадионами. Из ФНЛ пришли «Сочи», домашней ареной, которого является «Фишт», и «Тамбов», который будет играть в Саранске на «Мордовия-Арене», пока не закончится реконструкция его родного стадиона.

Наконец-то завершилось строительство стадиона «Динамо» в Москве, а «Оренбург», возможно, проведет сезон в Самаре — по крайней мере, на этом настаивает лига.

Таким образом, из шестнадцати участников чемпионата России только два клуба, «Арсенал» и «Уфа», не обладают современными аренами, но и их домашние стадионы были реконструированы в последние годы.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 1, 14.07.2019, 19:00 Зенит - Тамбов -

Чемпион избавляется от лишних

Наступающий чемпионат станет последним, в котором будет действовать лимит на легионеров на поле во время матча, с лета 2020 года ограничения перейдут в заявку на сезон — в нее можно будет внести только восьмерых иностранцев. Подстраивать составы под такие глобальные изменения нужно уже сейчас, поэтому некоторым клубам РПЛ пришлось скорректировать трансферную политику.

Особо активно «чистить» состав необходимо действующему чемпиону петербургскому «Зениту», за который в прошлом сезоне сыграли 15 легионеров. «Сине-бело-голубые» отпустили в португальский «Спортинг» Луиша Нету, расторгли контракт с Клаудио Маркизио и, по информации итальянских СМИ, вот-вот расстанутся с Эмилиано Ригони и Эрнани.

Также Петербург в летнее трансферное окно покинули несколько россиян, которые либо находились в арендах, либо получали мало игрового времени — Эльдар Набиуллин, Иван Новосельцев, Ибрагим Цаллагов и Дмитрий Полоз теперь будут играть за «Сочи», Андрей Панюков заключил полноценное соглашение с екатеринбургским «Уралом», Даниил Лесовой проведет еще один сезон в аренде в тульском «Арсенале», Александр Анюков завершил карьеру, а Юрию Лодыгину не стали предлагать новый контракт.

Были трансферы и «на вход» — «Зенит» приобрел бразильского защитника Дугласа Сантоса, провернул самый скандальный трансфер лета, выкупив у «Рубина» только что перешедшего в казанский клуб Алексея Сутормина, а также вернул из аренд Миху Мевлю и Луку Джорджевича.

В Петербурге планируют совершить еще пару трансферов и отстоять чемпионский титул в новом сезоне.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 1, 15.07.2019, 20:00 Локомотив - Рубин -

«Локомотив» стартовал с трофея

Московский «Локомотив» завершил прошлый чемпионат на втором месте в премьер-лиге и завоевал Кубок России. Еще один трофей команда Юрия Семина взяла уже в новом сезоне — «красно-зеленые» со счетом 3:2 обыграли «Зенит» в матче за Суперкубок.

На трансферном рынке «Локо» ведет себя довольно скромно — в команду перешли Дмитрий Живоглядов из «Уфы» и бразилец Серкейра Мурило. Также москвичи выкупили у «ПСЖ» поляка Гжегожа Крыховяка, который провел прошлый сезон в команде на правах аренды.

По словам генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе, ждать крупных трансферов от клуба в летнее окно не стоит. «У нас очень маленький бюджет для того, чтобы пополнить команду. Для себя мы выделили трансферный бюджет этого окна — 7 миллионов. Больше семи миллионов потратить не можем. Мы взяли Живоглядова — это 1,5, Мурило — 2,3 или 2,5. На трансферы осталась трешка, и до конца недели я не исключаю, что трешку мы закроем», — сказал Кикнадзе на встрече с болельщиками во вторник.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 1, 14.07.2019, 21:30 Ахмат - Краснодар -

«Краснодар» усилился, ЦСКА сохранил Влашича, «Спартак» перестроился

Готовящийся к дебюту в Лиге чемпионов «Краснодар» еще в начале июня потерял из-за травм двух ключевых игроков — Юрий Газинский получил повреждение в матче за сборную России, а Виктор Классон травмировался, выступая за национальную команду Швеции. Оба футболиста выбыли на несколько месяцев.

«Юрий Газинский выбыл до ноября. По срокам — тогда (в ноябре) он должен вернуться в общую группу. Восстановление Виктора Классона займет более полугода», — рассказал журналистам главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев.

Потери закрыли с помощью трансферов — в клуб перешли три полузащитника: бразилец Кайо, датчанин марокканского происхождения Юнес Намли и голландец Тонни Вилена. При этом, по словам, Мусаева, «Краснодар» планирует еще два приобретения.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 1, 14.07.2019, 16:30 Крылья Советов - ЦСКА -

ЦСКА решил свою главную трансферную задачу — армейцам удалось выкупить у английского «Эвертона» права на полузащитника Николу Влашича. Хорват подписал 5-летний контракт с клубом.

Также состав «красно-синих» пополнил еще один хорватский футболист — защитник Звонимир Шарлия.

«Спартак» еще в конце прошлого сезона поменял генерального директора — место Сергея Родионова занял Томас Цорн.

При новом руководителе «красно-белые» приобрели аргентинского форварда Эсекиэля Понсе, итальянского вратаря Андреа Романьоли и немецкого защитника Малькольма Баду.

Трансферы «на выход» получились еще более впечатляющими — за несколько недель команду покинули полузащитник Денис Глушаков, защитники Дмитрий Комбаров и Сальваторе Боккетти — со всеми были расторгнуты контракты, а форвард Зе Луиш был продан в «Порту».

К пятерке традиционных лидеров в наступающем чемпионате может присоединиться московское «Динамо».

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 1, 13.07.2019, 19:00 Спартак - Сочи -

После десяти сезонов ожидания «бело-голубые» наконец-то получили современную арену и провели серьезную трансферную кампанию. Динамовцам удалось сохранить практически всех лидеров и добавить к ним ряд сильных игроков — защитников Ивана Ордеца, Сергея Паршивлюка, Игоря Калинина, полузащитников Себастьяна Шиманьского и Шарля Каборе, а также форвада Рамиля Шейдаева.