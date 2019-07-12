Чемпионат России стартует матчем между «Арсеналом» и «Динамо»
ТАСС, 12 июля. Новый розыгрыш Российской
ТАСС, 12 июля. Новый розыгрыш Российской
Чемпионат станет 28-м в истории и восьмым, который пройдет по системе «осень-весна». В
На зимний перерыв команды уйдут 9 декабря, а первые матчи после возобновления чемпионата запланированы на 1 марта. По итогам 30 туров два лучших клуба получат право выступить в групповом этапе Лиге чемпионов в сезоне-2020/21, обладатель бронзовых медалей сыграет в квалификации самого престижного турнира Европы. Занявшие четвертое и пятое места клубы завоюют путевки в Лигу Европы. Две худшие команды по итогам чемпионата покинут элитный дивизион, а финишировавшие на 13-м и 14-м местах проведут стыковые матчи за сохранение прописки в
Матчи РПЛ в предстоящем сезоне будут обслуживать 32 главных арбитра.
В начале сезона она будет функционировать не на всех играх. Как заявил президент РПЛ Сергей Прядкин, на постоянной основе VAR начнет использоваться ближе к концу первенства.
Во внутрироссийских соревнованиях система работала на девяти матчах в сезоне-2018/19. Пять раз это произошло в Кубке России (четыре встречи стадии ½ финала и финал). Четырежды VAR использовался, а стыковых играх за право сыграть в
За последние четыре сезона в
Перед стартом чемпионата лига презентовала дизайн нового кубка и новых медалей, которые будут вручаться чемпиону России по футболу с сезона-2019/20. Старый трофей победителя
«Зенит» имеет хорошие шансы на повторение успеха прошлого сезона и является фаворитом. Клуб из
Покинули команду полузащитник Эрнани, нападающий Дмитрий Полоз, а также защитники Ибрагим Цаллагов и Иван Новосельцев. Все футболисты не являлись твердыми игроками основного состава. Из аренды вернулись защитник Миха Мевля и вратарь Егор Бабаурин.
Бороться за итоговое первое место в таблице будут «Локомотив», «Спартак» и ЦСКА, а также «Краснодар». Железнодорожники в прошлом сезоне заняли второе место в чемпионате и завоевали Кубок России, а свои амбиции подтвердили победой над «Зенитом» (3:2) в матче Суперкубка России, который состоялся 6 июля. «Локомотив» в межсезонье решил укрепить оборону двумя защитниками. Ими стали Дмитрий Живоглядов, который провел предыдущий сезон в «Уфе», и бразилец Мурило, приобретенный у «Крузейро».
По ходу сезона «Локомотиву» предстоит борьба на два фронта — в середине сентября команда стартует в групповом этапе Лиги чемпионов. На этой почве может возникнуть вопрос глубины состава, так как клуб летом покинули защитники Тарас Михалик, Тимофей Маргасов, Виталий Денисов, полузащитники Игорь Денисов, Дмитрий Тарасов, Аршак Корян, Алан Касаев и Хвича Кварацхелия. Не подписан новый контракт с атакующим полузащитником Мануэлем Фернандешом, который находится без клуба и еще может продолжить карьеру в «Локомотиве».
«Краснодар», впервые в своей истории пробившийся в Лигу чемпионов, на долгое время
Главным успехом ЦСКА в межсезонье является выкуп прав у «Эвертона» на полузащитника Николу Влашича. Прошлый сезон хорват провел в армейском клубе на правах аренды и определял игру команды в атаке, забив пять мячей при пяти голевых передачах. В аренду был взят его соотечественник — защитник Звонимир Шарлия. Из игроков основного состава команду покинул защитник Родриго Бекао, который перешел в «Удинезе».
«Спартак» расстался со своим лучшим нападающим Зе Луишем, продав его в «Порту». Покинули команду защитники Дмитрий Комбаров и Сальваторе Боккетти, ушел в «Ахмат» полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков, которого не хотели видеть в команде болельщики
Борьбу за попадание в еврокубки будет вести целая группа команд, одна из которых при удачном раскладе может выстрелить и войти в пятерку. По итогам прошлого чемпионата шестое место занял «Арсенал», но в межсезонье расположение туляков покинули ключевые футболисты Бакаев, Джорджевич и Резиуан Мирзов. Пополнить ряды удалось форвардом Евгением Луценко, вернулся в команду полузащитник Горан Чаушич, который в прошлом сезоне выступал за сербскую «Црвену Звезду».
Крепкая команда собралась в «Ростове». К креативным полузащитникам Роману Еременко и Ивелину Попову добавился сильный фланговый игрок Мирзов. Вместо Сергея Паршивлюка, ушедшего в московское «Динамо», пришел Алексей Козлов. Завершил карьеру многолетний капитан клуба Тимофей Калачев.
Команду усилили защитники Паршивлюк, Иван Ордец, Заурбек Плиев, Игорь Калинин, полузащитники Шарль Каборе, Себастьян Шиманьский, а также нападающий Рамиль Шейдаев. Руководство
«Сочи» и «Тамбов» — два новичка РПЛ — в дебютном сезоне, вероятно, будут вести борьбу за выживание. Непростая ситуация у финишировавшего на седьмом месте в прошлом розыгрыше РПЛ «Оренбурга». Клуб расстался с рядом лидеров, не подписав игроков взамен.
В нижней части таблицы, вероятно, завершат чемпионат самарские «Крылья Советов» и «Уфа». «Ахмат», «Рубин» и «Урал» по составу должны расположиться в середине таблицы. Клуб из Казани в межсезонье возглавил бывший защитник команды Роман Шаронов.