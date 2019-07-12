Корниленко станет играющим тренером «Крыльев Советов»
Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович рассказал, что белорус Сергей Корниленко продолжит карьеру в клубе и станет играющим тренером.
Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович рассказал, что белорус Сергей Корниленко продолжит карьеру в клубе и станет играющим тренером.
«Корниленко будет играющим тренером. Он будет и тренироваться с ребятами, и работать с игроками линии атаки. Сергей очень опытный футболист и важная фигура для “Крыльев”. Дай бог, в будущем Корниленко станет главным тренером команды. Но пока ему в первую очередь нужно восстановиться после травмы», — цитирует специалиста