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12:37 (мск), источник: Прессбол

Корниленко станет играющим тренером «Крыльев Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович рассказал, что белорус Сергей Корниленко продолжит карьеру в клубе и станет играющим тренером.

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Источник: РИА "Новости"

«Корниленко будет играющим тренером. Он будет и тренироваться с ребятами, и работать с игроками линии атаки. Сергей очень опытный футболист и важная фигура для “Крыльев”. Дай бог, в будущем Корниленко станет главным тренером команды. Но пока ему в первую очередь нужно восстановиться после травмы», — цитирует специалиста пресс-служба.

Крылья Советов
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