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17:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: футболист «Фенербахче» Зайц близок к переходу в «Краснодар»

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Полузащитник турецкого «Фенербахче» и сборной Словении по футболу Миха Зайц может в ближайшее время перейти в «Краснодар», сообщает superhaber.tv.

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Источник: Reuters

Как отмечает издание, сумма трансфера 25-летнего словенского хавбека должна составить 8 миллионов евро. Если российский клуб сумеет договориться об условиях личного контракта с Зайцем, о переходе может быть объявлено на следующей неделе.

Зайц в январе перешел в «Фенербахче» из итальянского «Эмполи», за который выступал с 2017 года. В составе стамбульской команды он провел 10 матчей, забил два гола. Ранее футболист защищал цвета нескольких словенских клубов, в том числе «Олимпии». За сборную Словении Зайц провел 15 матчей, забил 5 мячей.

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