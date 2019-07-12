СМИ: футболист «Фенербахче» Зайц близок к переходу в «Краснодар»

Как отмечает издание, сумма трансфера 25-летнего словенского хавбека должна составить 8 миллионов евро. Если российский клуб сумеет договориться об условиях личного контракта с Зайцем, о переходе может быть объявлено на следующей неделе.

Зайц в январе перешел в «Фенербахче» из итальянского «Эмполи», за который выступал с 2017 года. В составе стамбульской команды он провел 10 матчей, забил два гола. Ранее футболист защищал цвета нескольких словенских клубов, в том числе «Олимпии». За сборную Словении Зайц провел 15 матчей, забил 5 мячей.