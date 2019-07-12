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17:56 (мск), источник: Чемпионат.com

«Рубин» сделал предложение Гацкану

Полузащитник и капитан «Ростова» Александр Гацкан может покинуть команду в летнее трансферное окно.

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Источник: РИА "Новости"

Как сообщает «Спорт Бизнес Online», на 35-летнего футболиста нацелился «Рубин». Казанский клуб уже сделал игроку предложение о переходе.

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Напомним, в июне этого года «Ростов» объявил о продлении соглашения с Гацканом до окончания сезона-2019/20.

Гацкан выступает в составе «Ростова» с 2008 года. За это время он провёл в составе ростовского клуба 314 матчей и забил 24 мяча. Вместе с «Ростовом» Гацкан стал обладателем Кубка России в сезоне-2013/14. Ранее молдавский полузащитник выступал в составе таких клубов, как «Спартак» и «Рубин». Также Гацкан играл за национальную команду Молдавии с 2005 по 2018 год.

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