Уткин из «Краснодара», Дивеев из ЦСКА и еще 8 молодых игроков РПЛ, которые выстрелят в этом сезоне
Записывайте в блокнот для своего Football Manager.
Записывайте в блокнот для своего Football Manager.
В этот список мы включили игроков РПЛ моложе 23 лет, у которых есть хорошие шансы показать себя в новом сезоне и, может быть, даже заработать первый вызов в сборную. Мы сознательно не включали сюда игроков, которые проявили себя в прошлом сезоне и были на слуху. Потому вы не найдете здесь имен Ахметова, Облякова, Бакаева, Сулейманова и других.
Как показывает пример Сутормина, в РПЛ необязательно быть суперскилловым игроком, чтобы на тебя был спрос. Достаточно российского паспорта и универсализма. Глебов сверкнул в умирающем «Анжи» и уже зимой перебрался в «Ростов». У Карпина он провел шесть матчей, выходя как в центре поля, так и на фланге обороны. Неплохая скорость, выносливость и работоспособность дают Глебову возможность выступать сразу на нескольких позициях, что в заточенном на оборону и фланговую игру «Ростове» очень важно.
Еще один футболист, который может сверкнуть в «Ростове» — нападающий Александр Саплинов, который уже успел отличиться в ворота «Спартака» на Кубке Париматч Премьер. Габаритный (193 см), но очень подвижный и быстрый для своих данных игрок, который может сыграть не только в центре, но и на флангах атаки. В прошлом сезоне забил 6 мячей в 13 матчах за «Балтику» в ФНЛ.
Дивеев многим понравился еще в прошлом сезоне, но после ухода Бекао может стать стопроцентным игроком основы и выйти на новый уровень. Все задатки для этого у него есть. Конкурировать за место в старте он будет с таким же молодым защитником Шарлией. Тут уж кто себя лучше проявит. Еще в ЦСКА стоит обратить внимание на 18-летнего Лассана Ндиайе. Пока ему очень не хватает стабильности и умения реализовывать моменты, но при должном прогрессе он способен повторить путь Ахмеда Мусы. По стилю игры они очень похожи.
Как и Дивеев, Уткин засветился еще в прошлом сезоне. Сейчас в «Краснодаре» много новых полузащитников, но
«Семин его не знает? Зато знают Зидан и Гвардиола», — парировал гендир «Локомотива» Василий Кикнадзе на упреки в том, что Палыч не принял привезенного новичка. Уже в Суперкубке 22-летний Мурило вышел в основе и провел очень недурной матч. Скорее всего, он сохранит место в основе даже после возвращения в строй Хеведеса с Кверквелией. Еще может выстрелить вингер Роман Тугарев, который уже давно разносит в молодежке и потихоньку подпускается к первой команде.
Зелимхан Бакаев наверняка станет одним из лидеров атаки в следующем сезоне, но он показал себя еще в Туле. Других дико перспективных молодых игроков в «Спартаке» сейчас нет. Игнатов, Умяров и Глушенков будут получать свои шансы, но для основы пока сыроваты. А вот Илья Гапонов уже пробуется Кононовым в составе. Пока много ошибается, но с учетом ухода Боккетти, сложного восстановления Жиго и слабой игры Кутепова вполне может составить пару Джикии в центре обороны.
В новом сезоне в РПЛ дебютируют сразу два интересных поляка. Первый — Себастьян Шиманьски (не путать с тезкой Дамианом из «Ахмата»), 20-летний техничный атакующий полузащитник, которого «Динамо» выписало из «Легии». Второй — 20-летний вингер Конрад Михалак, которого все тот же «Ахмат» забрал из «Лехии». Михалак заточенный на фланговую игру и подачи полузащитник c невероятной стартовой и дистанционной скоростью. Также на новый уровень может выйти еще один новичок «Динамо» — крайний защитник Игорь Калинин, который здорово показал себя в прошлом сезоне в «Рубине».
Кстати, о Казани. Здесь тоже есть целый ряд интересных молодых футболистов. О Хвиче Кварацхелии вы наверняка уже знаете. Компанию ему составят еще два грузина — нападающий Бека Микелтадзе и вингер Зураб Давиташвили. По ним сказать
«Арсенал» работает по старой схеме и подписывает малоизвестных молодых футболистов с прицелом на будущее. Самый интересный из них — румынский форвард Александру Тудорие. Высокий и мощный столб, который должен будет навязать конкуренцию Евгению Луценко. Плюс в Тулу приехали два замбийца — Ламек Банда и Кингс Кангва. Последний — брат полузащитника «Арсенала» Эванса Кангва.
Молодые Тилль и Неделчару были важными фигурами в составе «Уфы» еще в прошлом сезоне, а в этом могут заработать на переезд в
Вместе с Антоном Зиньковским потихоньку адаптируется к РПЛ. Соболев получает все больше игровой практики и готовится к тому, чтобы заменить на острие атаки «Крыльев Советов» вечного Сергея Корниленко. Все задатки для того, чтобы выйти на уровень Дзюбы, у Александра есть. Главное — регулярно забивать, и интерес больших клубов не заставит себя долго ждать. Ну, а Зиньковский уже регулярно выходит в основе, пора оправдывать сравнения с Аршавиным.