Текущие события
Футбол. Премьер-лига
20:00
Арсенал Т
Динамо
11
Футбол. Первый дивизион
13.07
Спартак-2
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
13.07
Томь
Армавир
Футбол. Премьер-лига
13.07
Урал
Уфа
Футбол. Первый дивизион
13.07
Факел
Чайка
Футбол. Первый дивизион
13.07
Шинник
Мордовия
Все события
Фоторепортажи
17«Зенит» vs «Локомотив»: факты о Суперкубке. О многих вы могли не знать
11Россия — Хорватия: радость Виды, спасение Фернандеса, установка Дзюбы
19:24 (мск), источник: Sport24

Уткин из «Краснодара», Дивеев из ЦСКА и еще 8 молодых игроков РПЛ, которые выстрелят в этом сезоне

Записывайте в блокнот для своего Football Manager.

Наверх
Источник: Sport24

В этот список мы включили игроков РПЛ моложе 23 лет, у которых есть хорошие шансы показать себя в новом сезоне и, может быть, даже заработать первый вызов в сборную. Мы сознательно не включали сюда игроков, которые проявили себя в прошлом сезоне и были на слуху. Потому вы не найдете здесь имен Ахметова, Облякова, Бакаева, Сулейманова и других.

Данил Глебов, «Ростов»

Во время загрузки произошла ошибка.

Как показывает пример Сутормина, в РПЛ необязательно быть суперскилловым игроком, чтобы на тебя был спрос. Достаточно российского паспорта и универсализма. Глебов сверкнул в умирающем «Анжи» и уже зимой перебрался в «Ростов». У Карпина он провел шесть матчей, выходя как в центре поля, так и на фланге обороны. Неплохая скорость, выносливость и работоспособность дают Глебову возможность выступать сразу на нескольких позициях, что в заточенном на оборону и фланговую игру «Ростове» очень важно.

Еще один футболист, который может сверкнуть в «Ростове» — нападающий Александр Саплинов, который уже успел отличиться в ворота «Спартака» на Кубке Париматч Премьер. Габаритный (193 см), но очень подвижный и быстрый для своих данных игрок, который может сыграть не только в центре, но и на флангах атаки. В прошлом сезоне забил 6 мячей в 13 матчах за «Балтику» в ФНЛ.

Игорь Дивеев, ЦСКА

Во время загрузки произошла ошибка.

Дивеев многим понравился еще в прошлом сезоне, но после ухода Бекао может стать стопроцентным игроком основы и выйти на новый уровень. Все задатки для этого у него есть. Конкурировать за место в старте он будет с таким же молодым защитником Шарлией. Тут уж кто себя лучше проявит. Еще в ЦСКА стоит обратить внимание на 18-летнего Лассана Ндиайе. Пока ему очень не хватает стабильности и умения реализовывать моменты, но при должном прогрессе он способен повторить путь Ахмеда Мусы. По стилю игры они очень похожи.

Даниил Уткин, «Краснодар»

Во время загрузки произошла ошибка.

Как и Дивеев, Уткин засветился еще в прошлом сезоне. Сейчас в «Краснодаре» много новых полузащитников, но из-за серьезных травм Газинского и Классона Мусаев наверняка даст ему шанс. Даниил — умный креативный атакующий полузащитник, редкость в нашем футболе. Нужно прибавлять в физике и стабильности, тогда будет шанс уже в этом сезоне встать в один ряд с Сафоновым, Шапи и Игнатьевым.

Мурило Серкейра, «Локомотив»

Во время загрузки произошла ошибка.

«Семин его не знает? Зато знают Зидан и Гвардиола», — парировал гендир «Локомотива» Василий Кикнадзе на упреки в том, что Палыч не принял привезенного новичка. Уже в Суперкубке 22-летний Мурило вышел в основе и провел очень недурной матч. Скорее всего, он сохранит место в основе даже после возвращения в строй Хеведеса с Кверквелией. Еще может выстрелить вингер Роман Тугарев, который уже давно разносит в молодежке и потихоньку подпускается к первой команде.

Илья Гапонов, «Спартак»

Во время загрузки произошла ошибка.

Зелимхан Бакаев наверняка станет одним из лидеров атаки в следующем сезоне, но он показал себя еще в Туле. Других дико перспективных молодых игроков в «Спартаке» сейчас нет. Игнатов, Умяров и Глушенков будут получать свои шансы, но для основы пока сыроваты. А вот Илья Гапонов уже пробуется Кононовым в составе. Пока много ошибается, но с учетом ухода Боккетти, сложного восстановления Жиго и слабой игры Кутепова вполне может составить пару Джикии в центре обороны.

Себастьян Шиманьски, «Динамо»

Во время загрузки произошла ошибка.

В новом сезоне в РПЛ дебютируют сразу два интересных поляка. Первый — Себастьян Шиманьски (не путать с тезкой Дамианом из «Ахмата»), 20-летний техничный атакующий полузащитник, которого «Динамо» выписало из «Легии». Второй — 20-летний вингер Конрад Михалак, которого все тот же «Ахмат» забрал из «Лехии». Михалак заточенный на фланговую игру и подачи полузащитник c невероятной стартовой и дистанционной скоростью. Также на новый уровень может выйти еще один новичок «Динамо» — крайний защитник Игорь Калинин, который здорово показал себя в прошлом сезоне в «Рубине».

Раиль Абдуллин, «Рубин»

Во время загрузки произошла ошибка.

Кстати, о Казани. Здесь тоже есть целый ряд интересных молодых футболистов. О Хвиче Кварацхелии вы наверняка уже знаете. Компанию ему составят еще два грузина — нападающий Бека Микелтадзе и вингер Зураб Давиташвили. По ним сказать что-то однозначное пока сложно, но последить точно стоит. Среди россиян могут выстрелить нападающий Артур Сагитов, которого подтянули из молодежки, и крайний защитник Раиль Абдуллин, которого уже пробовали в прошлом сезоне на обоих флангах и наверняка дадут больше шансов из-за отъезда ряда игроков.

Александру Тудорие, «Арсенал»

Во время загрузки произошла ошибка.

«Арсенал» работает по старой схеме и подписывает малоизвестных молодых футболистов с прицелом на будущее. Самый интересный из них — румынский форвард Александру Тудорие. Высокий и мощный столб, который должен будет навязать конкуренцию Евгению Луценко. Плюс в Тулу приехали два замбийца — Ламек Банда и Кингс Кангва. Последний — брат полузащитника «Арсенала» Эванса Кангва.

Оливье Тилль, «Уфа»

Во время загрузки произошла ошибка.

Молодые Тилль и Неделчару были важными фигурами в составе «Уфы» еще в прошлом сезоне, а в этом могут заработать на переезд в топ-клуб. Оба прогрессировали на протяжении всего чемпионата, а Неделчару классной игрой на молодежном Евро за сборную Румынии даже привлек к себе внимание «Ромы».

Александр Соболев, «Крылья Советов»

Во время загрузки произошла ошибка.

Вместе с Антоном Зиньковским потихоньку адаптируется к РПЛ. Соболев получает все больше игровой практики и готовится к тому, чтобы заменить на острие атаки «Крыльев Советов» вечного Сергея Корниленко. Все задатки для того, чтобы выйти на уровень Дзюбы, у Александра есть. Главное — регулярно забивать, и интерес больших клубов не заставит себя долго ждать. Ну, а Зиньковский уже регулярно выходит в основе, пора оправдывать сравнения с Аршавиным.

Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ростов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Динамо
НовостиМатчиСоставСтатистика
Рубин
НовостиМатчиСоставСтатистика
Арсенал Т
НовостиМатчиСоставСтатистика
Уфа
НовостиМатчиСоставСтатистика
Крылья Советов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Юлия Ефимова и еще 6 горячих красоток, ради которых стоит смотреть ЧМ по плаванию
«Такая зажигалка!» Эта порноактриса нравится футбольному комментатору Василию Уткину
Зинедин Зидан покинул расположение мадридского «Реала»
Федерер обыграл Надаля и в 12-й раз вышел в финал Уимблдона
Денис Черышев стал самым дорогим российским футболистом
Футболист «Зенита» перешел в итальянский клуб на правах аренды
Грузинский футболист назвал причину ухода из «Локомотива»
Ягр: Если бы не я, «Вашингтон» никогда бы не заполучил Овечкина
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь