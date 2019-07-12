Текущие события
Футбол. Премьер-лига
20:00
Арсенал Т
Динамо
11
Футбол. Первый дивизион
13.07
Спартак-2
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
13.07
Томь
Армавир
Футбол. Премьер-лига
13.07
Урал
Уфа
Футбол. Первый дивизион
13.07
Факел
Чайка
Футбол. Первый дивизион
13.07
Шинник
Мордовия
Все события
Фоторепортажи
17«Зенит» vs «Локомотив»: факты о Суперкубке. О многих вы могли не знать
11Россия — Хорватия: радость Виды, спасение Фернандеса, установка Дзюбы
20:15 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ростов» объявил о переходе Бабурина

Вратарь «Зенита» Егор Бабурин перешёл в «Ростов», сообщается на официальном сайте ростовского клуба.

Наверх

Сумма трансфера не разглашается. Голкипер подписал с «Ростовом» четырёхлетний контракт.

Во время загрузки произошла ошибка.

25-летний Бабурин — воспитанник петербургского футбола. За основной состав «Зенита» он дебютировал в 2013-м году. Всего за первую команду петербургского клуба Бабурин провёл семь матчей, в которых пропустил два мяча. В сезоне-2018/19 голкипер выступал за «Рубин» на правах аренды. Сыграл пять матчей за молодёжную сборную России и пропустил три гола. Чемпион России-2014/15 в составе «Зенита».

«Ростов» в минувшем сезоне финишировал на девятом месте в Российской Премьер-Лиге и не пробился в еврокубки. В 1-м туре РПЛ нового сезона ростовчане дома сыграют с «Оренбургом». Встреча состоится 13 июля.

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ростов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Девушка звезды мирового футбола восхитила соцсети
Американская красотка взбесила этим жестом всю Англию!
Зинедин Зидан покинул расположение мадридского «Реала»
Федерер обыграл Надаля и в 12-й раз вышел в финал Уимблдона
10 молодых футболистов РПЛ, которые выстрелят в этом сезоне
Денис Черышев стал самым дорогим российским футболистом
Футболист «Зенита» перешел в итальянский клуб на правах аренды
Грузинский футболист назвал причину ухода из «Локомотива»
Ягр: Если бы не я, «Вашингтон» никогда бы не заполучил Овечкина
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь