«Ростов» объявил о переходе Бабурина

25-летний Бабурин — воспитанник петербургского футбола. За основной состав «Зенита» он дебютировал в 2013-м году. Всего за первую команду петербургского клуба Бабурин провёл семь матчей, в которых пропустил два мяча. В сезоне-2018/19 голкипер выступал за «Рубин» на правах аренды. Сыграл пять матчей за молодёжную сборную России и пропустил три гола. Чемпион России-2014/15 в составе «Зенита».