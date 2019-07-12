Широков назвал фаворитов чемпионата России в сезоне-2019/20

«Наверное, пока аутсайдером является “Тамбов”. Открытием может стать любая команда из второй пятёрки. Тульский “Арсенал”, “Оренбург”, “Ахмат”, “Ростов”, “Урал” — кто-то из этих клубов должен выстрелить, безусловно. Что касается фаворитов, то чемпионом станет кто-то из первой пятёрки», — приводит слова Широкова «РБК-Спорт».