Широков назвал фаворитов чемпионата России в сезоне-2019/20
Бывший полузащитник национальной команды России Роман Широков поделился ожиданиями от игры команд Российской
Бывший полузащитник национальной команды России Роман Широков поделился ожиданиями от игры команд Российской
«Наверное, пока аутсайдером является “Тамбов”. Открытием может стать любая команда из второй пятёрки. Тульский “Арсенал”, “Оренбург”, “Ахмат”, “Ростов”, “Урал” —
Действующим чемпионом России является «Зенит». В минувшей кампании команда из