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20:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Широков назвал фаворитов чемпионата России в сезоне-2019/20

Бывший полузащитник национальной команды России Роман Широков поделился ожиданиями от игры команд Российской Премьер-Лиги в сезоне-2019/20. По мнению трёхкратного чемпиона страны, золотые медали достанутся «Зениту», «Локомотиву», «Краснодару», ЦСКА или «Спартаку».

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Источник: РИА "Новости"

«Наверное, пока аутсайдером является “Тамбов”. Открытием может стать любая команда из второй пятёрки. Тульский “Арсенал”, “Оренбург”, “Ахмат”, “Ростов”, “Урал” — кто-то из этих клубов должен выстрелить, безусловно. Что касается фаворитов, то чемпионом станет кто-то из первой пятёрки», — приводит слова Широкова «РБК-Спорт».

Действующим чемпионом России является «Зенит». В минувшей кампании команда из Санкт-Петербурга под руководством Сергея Семака набрала 64 очка в 30 матчах.

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