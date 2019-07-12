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22:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Эрнани перешёл в «Парму» на правах аренды

Бразильский полузащитник «Зенита» Эрнани перешёл в «Парму» на правах аренды, сообщает официальный сайт российского клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Соглашение рассчитано до конца сезона-2019/20. «Зенит» пожелал футболисту удачи в следующем сезоне.

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Ранее сообщалось, что «Парма» арендует Эрнани на год за € 1 млн с правом последующего выкупа за € 4,35 млн.

Эрнани перешёл в «Зенит» в январе 2017 года из «Атлетико Паранаэнсе». Сумма трансфера составила € 8 млн. В минувшем сезоне 25-летний хавбек принял участие в 14 матчах Российской Премьер-Лиги (в пяти — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, отдал одну результативную передачу, а также получил пять жёлтых карточек. Контракт игрока с «Зенитом» действует до лета 2021 года.

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