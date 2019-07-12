Наконец-то РПЛ вернулась! «Динамо» зарубилось с «Арсеналом», первые голы сезона — пушка

Источник: Sport24

Ура, межсезонье закончилось! Премьер-лига вернулась матчем «Динамо» в дождливой Туле. Прошлый сезон «Арсенал» как раз заканчивал, открывая «ВТБ-Арену», — тогда игра закончилась боевой ничьей 3:3. Теперь команды поменялись.

Главная ударная сила «Арсенала» прошлого сезона покинула Тулу: Бакаев вернулся в «Спартак», Мирзов и Джорджевич еще могут вернуться. Пока их нет, у Черевченко играют арендованный у «Зенита» Лесовой и 18-летний замбиец с мощной фамилией Банда.

У «Динамо» сразу три новичка в старте: Шейдаев в нападении, Шиманьски в центре полузащиты и Плиев на левом фланге обороны.

Обновленное «Динамо» играет красивее и разнообразнее, чем раньше. С первых минут команда Хохлова смяла соперника, который закончил прошлый сезон на 6 строчек выше. Активнее всех был поляк Шиманьски — его год назад хотел купить ЦСКА. Но быстрый гол оформил не он, а Мигель Кардозу.

Плиев быстро пробежал по левому флангу и прострелил в штрафную «Арсенала», где Горбатенко и Григалава столкнулись и потеряли контроль над мячом. Отскок помог португальцу — его шикарный удар в девятку и стал первым голом сезона.

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VAR — больная тема для РПЛ. Система должна была быть введена с первого тура, но до Тулы почему-то не доехала. А могла бы помочь судейской бригаде Лапочкина, когда мяч попал в локоть Комбарова. Пенальти все-таки не назначили, хотя основания были. Больше всех возмущался Кардозу — именно простреливал в штрафную Тулы.

Во втором тайме «Динамо» почти полностью отдало инициативу сопернику. Хохлов на скамейке заметно нервничал — и не зря. Его защитники обращали больше внимания на Кангву и Ткачева, но забыли про Гию Григалаву. Центральный защитник подключился к атаке и засадил мяч в самый угол без шансов для Шунина.

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Динамовцы побежали забивать второй, но стал тащить Левашов. «Спартак» интересовался кипером Тулы еще в начале лета, но теперь переключился на 33-летнего Гилерме. В матче с «Динамо» Михаил показал, что зря — он как минимум на 6 лет моложе натурализованного бразильца и в ближний угол не пропускает. В конце матча вратарь отбил опасный удар Панченко и сохранил для «Арсенала» ничью 1:1.