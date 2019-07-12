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12 июля, источник: Sport24

Наконец-то РПЛ вернулась! «Динамо» зарубилось с «Арсеналом», первые голы сезона — пушка

Ничья в Туле, где забивали исключительно красиво.

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Источник: Sport24

Ура, межсезонье закончилось! Премьер-лига вернулась матчем «Динамо» в дождливой Туле. Прошлый сезон «Арсенал» как раз заканчивал, открывая «ВТБ-Арену», — тогда игра закончилась боевой ничьей 3:3. Теперь команды поменялись.

Главная ударная сила «Арсенала» прошлого сезона покинула Тулу: Бакаев вернулся в «Спартак», Мирзов и Джорджевич еще могут вернуться. Пока их нет, у Черевченко играют арендованный у «Зенита» Лесовой и 18-летний замбиец с мощной фамилией Банда.

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У «Динамо» сразу три новичка в старте: Шейдаев в нападении, Шиманьски в центре полузащиты и Плиев на левом фланге обороны.

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Обновленное «Динамо» играет красивее и разнообразнее, чем раньше. С первых минут команда Хохлова смяла соперника, который закончил прошлый сезон на 6 строчек выше. Активнее всех был поляк Шиманьски — его год назад хотел купить ЦСКА. Но быстрый гол оформил не он, а Мигель Кардозу.

Плиев быстро пробежал по левому флангу и прострелил в штрафную «Арсенала», где Горбатенко и Григалава столкнулись и потеряли контроль над мячом. Отскок помог португальцу — его шикарный удар в девятку и стал первым голом сезона.

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VAR — больная тема для РПЛ. Система должна была быть введена с первого тура, но до Тулы почему-то не доехала. А могла бы помочь судейской бригаде Лапочкина, когда мяч попал в локоть Комбарова. Пенальти все-таки не назначили, хотя основания были. Больше всех возмущался Кардозу — именно простреливал в штрафную Тулы.

Во втором тайме «Динамо» почти полностью отдало инициативу сопернику. Хохлов на скамейке заметно нервничал — и не зря. Его защитники обращали больше внимания на Кангву и Ткачева, но забыли про Гию Григалаву. Центральный защитник подключился к атаке и засадил мяч в самый угол без шансов для Шунина.

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Динамовцы побежали забивать второй, но стал тащить Левашов. «Спартак» интересовался кипером Тулы еще в начале лета, но теперь переключился на 33-летнего Гилерме. В матче с «Динамо» Михаил показал, что зря — он как минимум на 6 лет моложе натурализованного бразильца и в ближний угол не пропускает. В конце матча вратарь отбил опасный удар Панченко и сохранил для «Арсенала» ничью 1:1.

«Арсенал» никогда не побеждал в первом туре Премьер-лиги.

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Арсенал Т
1:1
Первый тайм: 0:1
Динамо
Футбол, Премьер-лига, Тур 112.07.2019, 20:00 (МСК UTC+3)Арсенал, 14742 зрителя
Главные тренеры
Игорь ЧеревченкоДмитрий Хохлов
Голы
Гиа Григалава(Игорь Горбатенко, Сергей Ткачев)84′
Мигел Кардозу16′
Составы команд
36Михаил Левашов
1Антон Шунин
9Кирилл Комбаров
2Григорий Морозов
21Виктор Альварес
3Заурбек Плиев
58′
6Максим Беляев
24Роман Евгеньев
61′
8Гиа Григалава
44Тони Шуньич
11Сергей Ткачев
22Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
23Игорь Горбатенко
11Себастьян Шиманьски
70Георгий Костадинов
5Абдул Азиз Тетте
22Даниил Лесовой
7Мигел Кардозу
41′71′
10Эванс Кангва
8Кирилл Панченко
29Ламек Банда
73′
99Рамиль Шейдаев
88′
30Александру Тудорие
20Вячеслав Грулев
6Артур Юсупов
80′
27Самба Соу
Статистика
0Желтые карточки3
0Красные карточки0
3Голевые моменты4
9Удары (всего)5
1Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
4Угловые4
14Фолы16
1Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяСергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяАлександр Кудрявцев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяРашид Абусуев(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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