Наконец-то РПЛ вернулась! «Динамо» зарубилось с «Арсеналом», первые голы сезона — пушка
Ничья в Туле, где забивали исключительно красиво.
Ничья в Туле, где забивали исключительно красиво.
Ура, межсезонье закончилось!
Главная ударная сила «Арсенала» прошлого сезона покинула Тулу: Бакаев вернулся в «Спартак», Мирзов и Джорджевич еще могут вернуться. Пока их нет, у Черевченко играют арендованный у «Зенита» Лесовой и 18-летний замбиец с мощной фамилией Банда.
У «Динамо» сразу три новичка в старте: Шейдаев в нападении, Шиманьски в центре полузащиты и Плиев на левом фланге обороны.
Обновленное «Динамо» играет красивее и разнообразнее, чем раньше. С первых минут команда Хохлова смяла соперника, который закончил прошлый сезон на 6 строчек выше. Активнее всех был поляк Шиманьски — его год назад хотел купить ЦСКА. Но быстрый гол оформил не он, а Мигель Кардозу.
Плиев быстро пробежал по левому флангу и прострелил в штрафную «Арсенала», где Горбатенко и Григалава столкнулись и потеряли контроль над мячом. Отскок помог португальцу — его шикарный удар в девятку и стал первым голом сезона.
VAR — больная тема для РПЛ. Система должна была быть введена с первого тура, но до Тулы
Во втором тайме «Динамо» почти полностью отдало инициативу сопернику. Хохлов на скамейке заметно нервничал — и не зря. Его защитники обращали больше внимания на Кангву и Ткачева, но забыли про Гию Григалаву. Центральный защитник подключился к атаке и засадил мяч в самый угол без шансов для Шунина.
Динамовцы побежали забивать второй, но стал тащить Левашов. «Спартак» интересовался кипером Тулы еще в начале лета, но теперь переключился на 33-летнего Гилерме. В матче с «Динамо» Михаил показал, что зря — он как минимум на 6 лет моложе натурализованного бразильца и в ближний угол не пропускает. В конце матча вратарь отбил опасный удар Панченко и сохранил для «Арсенала» ничью 1:1.
«Арсенал» никогда не побеждал в первом туре
|Игорь Черевченко
|Дмитрий Хохлов
|Гиа Григалава(Игорь Горбатенко, Сергей Ткачев)
|84′
|Мигел Кардозу
|16′
|36
|Михаил Левашов
|1
|Антон Шунин
|9
|Кирилл Комбаров
|2
|Григорий Морозов
|21
|Виктор Альварес
|3
|Заурбек Плиев
58′
|6
|Максим Беляев
|24
|Роман Евгеньев
61′
|8
|Гиа Григалава
|44
|Тони Шуньич
|11
|Сергей Ткачев
|22
|Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
|23
|Игорь Горбатенко
|11
|Себастьян Шиманьски
|70
|Георгий Костадинов
|5
|Абдул Азиз Тетте
|22
|Даниил Лесовой
|7
|Мигел Кардозу
41′71′
|10
|Эванс Кангва
|8
|Кирилл Панченко
|29
|Ламек Банда
73′
|99
|Рамиль Шейдаев
88′
|30
|Александру Тудорие
|20
|Вячеслав Грулев
|6
|Артур Юсупов
80′
|27
|Самба Соу
|0
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|4
|9
|Удары (всего)
|5
|1
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|4
|14
|Фолы
|16
|1
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Сергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Александр Кудрявцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Рашид Абусуев(Россия, Санкт-Петербург)