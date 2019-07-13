Уткин: У «Динамо» команда новая, а проклятье то же
Спортивный комментатор Василий Уткин прокомментировал ничейный результат матча 1-го тура чемпионата России между тульским «Арсеналом» и московским «Динамо» (1:1).
Спортивный комментатор Василий Уткин прокомментировал ничейный результат матча 1-го тура чемпионата России между тульским «Арсеналом» и московским «Динамо» (1:1).
«У «Динамо» команда вроде новая, как минимум обновлённая, а проклятье то же: упущенная победа. Не проклятье, конечно. Полностью рукотворное поражение. Почему отступили во втором тайме? Возможных ответов два.
Вариант первый: резковато начали, подсели — не канает. Игра не ускорилась после перерыва, она вообще была динамичной, но не быстрой. И «Арсенал» ничего не форсировал. А в первом «Динамо» превосходило и в движении тоже.
Вариант второй: осторожность. Похоже. Но, кажется, переосторожничал Дмитрий Валерьевич. Нельзя полагаться на игру от обороны, проигрывая верх в своей штрафной. В этом отношении игра вышла просто провальной. Дважды как минимум «Арсенал» мог забивать после навесов, и это только непосредственно удары головой.
Нереализованное в полной мере преимущество первого тайма и беспомощность высоко растущих бошек Шуньича и Евгеньева сотоварищи — ну и ничья вместо победы. Чёрт, а поначалу «Динамо»
A Григалава с ответным мячом прям как ждал, когда сыграют Надаль с Федерером. Спустя минуту после Фединого гвоздя забил свой, — написал Уткин в своём
|Игорь Черевченко
|Дмитрий Хохлов
|Гиа Григалава(Игорь Горбатенко, Сергей Ткачев)
|84′
|Мигел Кардозу
|16′
|36
|Михаил Левашов
|1
|Антон Шунин
|9
|Кирилл Комбаров
|2
|Григорий Морозов
|21
|Виктор Альварес
|3
|Заурбек Плиев
58′
|6
|Максим Беляев
|24
|Роман Евгеньев
61′
|8
|Гиа Григалава
|44
|Тони Шуньич
|11
|Сергей Ткачев
|22
|Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
|23
|Игорь Горбатенко
|11
|Себастьян Шиманьски
|70
|Георгий Костадинов
|5
|Абдул Азиз Тетте
|22
|Даниил Лесовой
|7
|Мигел Кардозу
41′71′
|10
|Эванс Кангва
|8
|Кирилл Панченко
|29
|Ламек Банда
73′
|99
|Рамиль Шейдаев
88′
|30
|Александру Тудорие
|20
|Вячеслав Грулев
|6
|Артур Юсупов
80′
|27
|Самба Соу
|0
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|4
|9
|Удары (всего)
|5
|1
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|4
|14
|Фолы
|16
|1
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Сергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Александр Кудрявцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Рашид Абусуев(Россия, Санкт-Петербург)