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00:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Уткин: У «Динамо» команда новая, а проклятье то же

Спортивный комментатор Василий Уткин прокомментировал ничейный результат матча 1-го тура чемпионата России между тульским «Арсеналом» и московским «Динамо» (1:1).

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Источник: РИА "Новости"

«У «Динамо» команда вроде новая, как минимум обновлённая, а проклятье то же: упущенная победа. Не проклятье, конечно. Полностью рукотворное поражение. Почему отступили во втором тайме? Возможных ответов два.

Вариант первый: резковато начали, подсели — не канает. Игра не ускорилась после перерыва, она вообще была динамичной, но не быстрой. И «Арсенал» ничего не форсировал. А в первом «Динамо» превосходило и в движении тоже.

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Вариант второй: осторожность. Похоже. Но, кажется, переосторожничал Дмитрий Валерьевич. Нельзя полагаться на игру от обороны, проигрывая верх в своей штрафной. В этом отношении игра вышла просто провальной. Дважды как минимум «Арсенал» мог забивать после навесов, и это только непосредственно удары головой.

Нереализованное в полной мере преимущество первого тайма и беспомощность высоко растущих бошек Шуньича и Евгеньева сотоварищи — ну и ничья вместо победы. Чёрт, а поначалу «Динамо» прямо-таки играло в футбол.

A Григалава с ответным мячом прям как ждал, когда сыграют Надаль с Федерером. Спустя минуту после Фединого гвоздя забил свой, — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Арсенал Т
1:1
Первый тайм: 0:1
Динамо
Футбол, Премьер-лига, Тур 112.07.2019, 20:00 (МСК UTC+3)Арсенал, 14742 зрителя
Главные тренеры
Игорь ЧеревченкоДмитрий Хохлов
Голы
Гиа Григалава(Игорь Горбатенко, Сергей Ткачев)84′
Мигел Кардозу16′
Составы команд
36Михаил Левашов
1Антон Шунин
9Кирилл Комбаров
2Григорий Морозов
21Виктор Альварес
3Заурбек Плиев
58′
6Максим Беляев
24Роман Евгеньев
61′
8Гиа Григалава
44Тони Шуньич
11Сергей Ткачев
22Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
23Игорь Горбатенко
11Себастьян Шиманьски
70Георгий Костадинов
5Абдул Азиз Тетте
22Даниил Лесовой
7Мигел Кардозу
41′71′
10Эванс Кангва
8Кирилл Панченко
29Ламек Банда
73′
99Рамиль Шейдаев
88′
30Александру Тудорие
20Вячеслав Грулев
6Артур Юсупов
80′
27Самба Соу
Статистика
0Желтые карточки3
0Красные карточки0
3Голевые моменты4
9Удары (всего)5
1Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
4Угловые4
14Фолы16
1Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяСергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяАлександр Кудрявцев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяРашид Абусуев(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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