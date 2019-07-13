Тремя матчами в субботу продолжится программа первого тура чемпионата России по футболу

Источник: ИТАР-ТАСС

Турнирная таблица на данный момент только начинает формироваться, так как в чемпионате состоялся всего один матч. В пятницу в Туле московское «Динамо» сыграло вничью с местным «Арсеналом» со счетом 1:1. Команды, набрав по одному очку, делят первое и второе места в турнирной таблице.

Во встрече на «Екатеринбург-Арене» встретятся клубы, завершившие прошлый чемпионат России в нижней части турнирной таблицы.

Если для «Урала» и его болельщиков своеобразным утешением в прошлом сезоне можно назвать выход в финал Олимп — Кубка России, то для боровшейся за выживание «Уфы» позитивным моментом является дебют в Лиге Европы. Команда дошла до раунда плей-офф квалификации и уступила по сумме двух встреч шотландскому «Рейнджерс» (0:1, 1:1).

Летом составы обоих клубов претерпели изменения. Екатеринбуржцы отдали в аренду защитника Доминика Дингу и полузащитника Марко Араторе, 34-летний универсальный игрок Александр Данцев завершил карьеру, а защитник Грегор Балажиц покинул команду после завершения контракта. При этом клуб сумел сохранить двух своих лучших бомбардиров прошлого сезона. С атакующим хавбеком Эриком Бикфалви был подписан новый контракт, а нападающего Андрея Панюкова выкупили у петербургского «Зенита».

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Среди покупок «Уфы» самой громкой можно назвать приобретение нападающего Андрея Козлова, который в прошлом сезоне выступал за «Оренбург». Покинул клуб полузащитник Иван Пауревич, перешедший в немецкий «Зандхаузен», а защитник Дмитрия Живоглядов подписал контракт с московским «Локомотивом». Также «Уфа» не стала удерживать защитника Игоря Дивеева, который во второй половине прошлого сезона выступал на правах аренды за ЦСКА, а теперь заключил полноценное соглашение с москвичами.

Для команд эта встреча станет 14-й в истории. Безоговорочное преимущество по количеству побед на стороне «Урала» — екатеринбуржцы обыгрывали соперника семь раз, «Уфа» была сильней трижды, столько же раз соперники не смогли выявить сильнейшего. В субботу команды не смогут выйти на поле в оптимальных составах: у «Урала» под вопросом участие во встрече полузащитника Николая Димитрова, а «Уфа» не сможет рассчитывать на основного вратаря Александра Беленова, который отбывает дисквалификацию, полученную в концовке прошлого сезона. Также матч может пропустить Сильвестр Игбун, ставший с девятью голами лучшим бомбардиром уфимцев в прошлом розыгрыше РПЛ.

«Спартак» против дебютанта

Встреча с командой, которая впервые сыграет в РПЛ, является достаточно комфортным вариантом начала сезона для любого из клубов верхней части турнирной таблицы. Однако «Спартаку» не стоит рассчитывать на повторение результата июньского товарищеского матча против «Сочи», в котором красно-белые одержали победу со счетом 7:1.

Состав команды из Краснодарского края серьезно изменился.

Клуб подписал контракты с вратарем «Оренбурга» Евгением Фроловым, защитниками «Зенита» Иваном Новосельцевым, Эльмиром Набиуллиным, Ибрагимом Цаллаговым, нападающим петербургской команды Дмитрием Полозом, а также с защитниками Федором Кудряшовым и Тимофеем Маргасовым, выступавшими за турецкий «Истанбул» и «Локомотив» соответственно.

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Полузащитник москвичей Фернандо за день до игры сказал, что команда отнесется к «Сочи» с уважением, но будет играть только на победу. «Тот матч и победа со счетом 7:1 ничего не значат. Приедет совсем другая команда, которая будет биться», — отметил он.

При этом красно-белые не могут занести себе в актив прошлый сезон. Клуб не завоевал трофей Олимп — Кубка России, не вышел в плей-офф Лиги Европы, а в чемпионате страны занял пятое место. Летом команду покинули защитники Дмитрий Комбаров и Сальваторе Боккетти, а также полузащитник Денис Глушаков, с которым конфликтовали болельщики «Спартака». В португальский «Порту» был продан нападающий Зе Луиш, его призван заменить форвард Эсекьель Понсе, принадлежавший итальянской «Роме».

«Спартак» подходит к первому матчу чемпионата без серьезных травм, что дает повод рассчитывать на положительный результат. Из основного состав красно-белых продолжает индивидуально тренироваться только вратарь Александр Селихов, не выходивший на поле с начала апреля.

Статистика против «Ростова»

«Ростов» не может быть удовлетворен итогами прошлого сезона, так как к середине чемпионата команда занимала пятое место, которое дает право сыграть в Лиге Европы, а завершила турнир на девятой строчке.

Противоположная ситуация у «Оренбурга», ведь на коллектив под руководством главного тренера Владимира Федотова никто не ставил, но он в первый же сезон после возвращения в премьер-лигу занял седьмую строчку, успев отметиться победами над «Локомотивом», ЦСКА и «Спартаком».

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Ростовчане усилились бывшим защитником «Динамо» Алексеем Козловым. В обратном направлении проследовал экс-спартаковец Сергей Паршивлюк. Также карьеру завершил 38-летний ветеран Тимофей Калачев, отыгравший в команде 10 лет.

«Оренбург» на трансферном рынке отметился продажей лидера Алексея Сутормина. Он в конце июня перешел в казанский «Рубин», а в начале июля отправился в «Зенит».