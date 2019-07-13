Тремя матчами в субботу продолжится программа первого тура чемпионата России по футболу
ТАСС, 13 июля. Три встречи стартового тура Российской
ТАСС, 13 июля. Три встречи стартового тура Российской
Турнирная таблица на данный момент только начинает формироваться, так как в чемпионате состоялся всего один матч. В пятницу в Туле московское «Динамо» сыграло вничью с местным «Арсеналом» со счетом 1:1. Команды, набрав по одному очку, делят первое и второе места в турнирной таблице.
Во встрече на «Екатеринбург-Арене» встретятся клубы, завершившие прошлый чемпионат России в нижней части турнирной таблицы.
Летом составы обоих клубов претерпели изменения. Екатеринбуржцы отдали в аренду защитника Доминика Дингу и полузащитника Марко Араторе, 34-летний универсальный игрок Александр Данцев завершил карьеру, а защитник Грегор Балажиц покинул команду после завершения контракта. При этом клуб сумел сохранить двух своих лучших бомбардиров прошлого сезона. С атакующим хавбеком Эриком Бикфалви был подписан новый контракт, а нападающего Андрея Панюкова выкупили у петербургского «Зенита».
Среди покупок «Уфы» самой громкой можно назвать приобретение нападающего Андрея Козлова, который в прошлом сезоне выступал за «Оренбург». Покинул клуб полузащитник Иван Пауревич, перешедший в немецкий «Зандхаузен», а защитник Дмитрия Живоглядов подписал контракт с московским «Локомотивом». Также «Уфа» не стала удерживать защитника Игоря Дивеева, который во второй половине прошлого сезона выступал на правах аренды за ЦСКА, а теперь заключил полноценное соглашение с москвичами.
Для команд эта встреча станет 14-й в истории. Безоговорочное преимущество по количеству побед на стороне «Урала» — екатеринбуржцы обыгрывали соперника семь раз, «Уфа» была сильней трижды, столько же раз соперники не смогли выявить сильнейшего. В субботу команды не смогут выйти на поле в оптимальных составах: у «Урала» под вопросом участие во встрече полузащитника Николая Димитрова, а «Уфа» не сможет рассчитывать на основного вратаря Александра Беленова, который отбывает дисквалификацию, полученную в концовке прошлого сезона. Также матч может пропустить Сильвестр Игбун, ставший с девятью голами лучшим бомбардиром уфимцев в прошлом розыгрыше РПЛ.
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При этом
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