Анюков может сыграть за «Крылья Советов» уже в первом туре чемпионата России по футболу

Источник: РИА "Новости"

Анюкову 36 лет, с 2005 по 2019 год он выступал за «Зенит», завершил карьеру в конце июня, перейдя на должность помощника главного тренера Сергея Семака. 13 июля пресс-служба петербуржцев сообщила о том, что защитник решил возобновить карьеру. Он вернулся в «Крылья Советов», за которые играл с 2000 по 2005 год.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 1, 14.07.2019, 16:30 Крылья Советов - ЦСКА -

«Получилось договориться с “Зенитом”, аренда на один год, — сказал Шашков. — Мы всегда хотели видеть Александра у себя, он начинал путь в большом футболе в Самаре с юношеского уровня. Добился серьезных результатов — финала Кубка России — 2004 и бронзовых медалей чемпионата России, перешел в “Зенит”, в то время это был правильный шаг, потому что он добился огромных результатов в карьере и играл на хорошем уровне».

«Нам нужны опытные игроки, “дядьки”, потому что у нас достаточно много молодежи. Они команде еще никогда не мешали», — добавил гендиректор самарского клуба. На вопрос, стоит ли ждать появления Анюкова в матче против ЦСКА, он ответил: «Не исключено».