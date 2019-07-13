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12:51 (мск), источник: ТАСС

Анюков может сыграть за «Крылья Советов» уже в первом туре чемпионата России по футболу

МОСКВА, 13 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футболист Александр Анюков, в субботу возобновивший карьеру игрока и перешедший из «Зенита» в «Крылья Советов», 14 июля может принять участие в матче первого тура чемпионата России против ЦСКА. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор самарцев Виталий Шашков.

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Источник: РИА "Новости"

Анюкову 36 лет, с 2005 по 2019 год он выступал за «Зенит», завершил карьеру в конце июня, перейдя на должность помощника главного тренера Сергея Семака. 13 июля пресс-служба петербуржцев сообщила о том, что защитник решил возобновить карьеру. Он вернулся в «Крылья Советов», за которые играл с 2000 по 2005 год.

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Премьер-лига 2019/2020
Тур 1, 14.07.2019, 16:30

Крылья Советов-ЦСКА-

«Получилось договориться с “Зенитом”, аренда на один год, — сказал Шашков. — Мы всегда хотели видеть Александра у себя, он начинал путь в большом футболе в Самаре с юношеского уровня. Добился серьезных результатов — финала Кубка России — 2004 и бронзовых медалей чемпионата России, перешел в “Зенит”, в то время это был правильный шаг, потому что он добился огромных результатов в карьере и играл на хорошем уровне».

«Нам нужны опытные игроки, “дядьки”, потому что у нас достаточно много молодежи. Они команде еще никогда не мешали», — добавил гендиректор самарского клуба. На вопрос, стоит ли ждать появления Анюкова в матче против ЦСКА, он ответил: «Не исключено».

В составе «Крыльев Советов» Анюков за пять лет принял участие в 71 матче во всех турнирах, забив три мяча и сделав шесть голевых передач. За период с 2005 по 2019 год в «Зените» защитник стал пятикратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России и четырехкратным победителем Суперкубка России. На международной арене он помог сине-бело-голубым в 2008 году выиграть Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

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