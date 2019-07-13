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12:57 (мск), источник: Lenta.Ru

Завершивший карьеру бывший капитан «Зенита» вернулся в футбол

Защитник Александр Анюков продолжит карьеру в самарских «Крыльях Советов». Об этом сообщается на сайте санкт-петербургского «Зенита», за который ранее выступал игрок.

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Анюков подписал контракт до конца сезона-2019/2020. 36-летний защитник летом решил уйти из футбола и вошел в тренерский штаб «Зенита», чтобы помогать наставнику команды Сергею Семаку работать с линией обороны. Теперь же россиянин возобновит карьеру.

Во время загрузки произошла ошибка.

Анюков был капитаном «Зенита». Он пять раз выиграл чемпионат России, а в 2008-м стал победителем Кубка УЕФА. В составе петербуржцев защитник провел 417 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал 30 голевых передач.

Игрок перешел в «Зенит» в 2005-м из «Крыльев». В составе самарской команды он дебютировал в чемпионате России.

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