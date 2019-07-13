Завершивший карьеру бывший капитан «Зенита» вернулся в футбол

Анюков подписал контракт до конца сезона-2019/2020. 36-летний защитник летом решил уйти из футбола и вошел в тренерский штаб «Зенита», чтобы помогать наставнику команды Сергею Семаку работать с линией обороны. Теперь же россиянин возобновит карьеру.

Анюков был капитаном «Зенита». Он пять раз выиграл чемпионат России, а в 2008-м стал победителем Кубка УЕФА. В составе петербуржцев защитник провел 417 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал 30 голевых передач.