Александр Анюков продолжит карьеру в «Крыльях Советов»
С конца июня футболист состоял в тренерском штабе «Зенита».
С конца июня футболист состоял в тренерском штабе «Зенита».
Сегодня, 13 июля, стало известно, что в предстоящем сезоне защитник Александр Анюков будет выступать за самарскую команду «Крылья Советов». Об этом сообщили в
Отмечается, что Александр Анюков — единственный футболист, ставший пятикратным чемпионом России в составе «Зенита». Вместе с
В «Крыльях Советов» Анюков играл с 2000 по 2005 года. В составе команды футболист отыграл 71 игру, где забил три мяча.
«В субботу Александр прибыл в расположение самарской команды и начал подготовку к матчу с ЦСКА вместе с новыми партнерами. Александр Анюков будет внесен в нашу заявку на сезон под номером 22», — сообщили в