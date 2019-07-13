Текущие события
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Спартак-2
СКА-Хабаровск
21
Футбол. Первый дивизион
15:00
Томь
Армавир
Футбол. Премьер-лига
16:30
Урал
Уфа
Футбол. Первый дивизион
17:00
Факел
Чайка
Футбол. Первый дивизион
17:00
Торпедо М
Балтика
Футбол. Первый дивизион
17:00
Шинник
Мордовия
Футбол. Первый дивизион
17:00
Химки
Авангард К
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Нижний Новгород
Футбол. Первый дивизион
18:00
Краснодар-2
Луч
Футбол. Первый дивизион
18:00
Ротор
Текстильщик
Футбол. Первый дивизион
18:00
Чертаново
Енисей
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
Сочи
Футбол. Премьер-лига
21:30
Ростов
Оренбург
Все события
Фоторепортажи
11Россия — Хорватия: радость Виды, спасение Фернандеса, установка Дзюбы
10Черчесов, Кононов, Аленичев и другие вип-гости на презентации книги Рабинера
12:16 (мск), источник: Piter.tv

Александр Анюков продолжит карьеру в «Крыльях Советов»

С конца июня футболист состоял в тренерском штабе «Зенита».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 13 июля, стало известно, что в предстоящем сезоне защитник Александр Анюков будет выступать за самарскую команду «Крылья Советов». Об этом сообщили в пресс-службе петербургского «Зенита», где футболист играл с 2005 года.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отмечается, что Александр Анюков — единственный футболист, ставший пятикратным чемпионом России в составе «Зенита». Вместе с сине-бело-голубыми защитник завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА, стал двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны. За петербургскую команду Анюков отыграл 417 матчей, в которых забил 13 мячей.

В «Крыльях Советов» Анюков играл с 2000 по 2005 года. В составе команды футболист отыграл 71 игру, где забил три мяча.

«В субботу Александр прибыл в расположение самарской команды и начал подготовку к матчу с ЦСКА вместе с новыми партнерами. Александр Анюков будет внесен в нашу заявку на сезон под номером 22», — сообщили в пресс-службе «Крыльев Советов».

Напомним, в конце июня стало известно, что руководство «Зенита» предложило Анюкову место в тренерском штабе в качестве помощника Сергея Семака. Соглашение хотели заключить на год с возможностью продления.
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Крылья Советов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Сбербанк: мы с рыбодобывающими предприятиями в одной лодке
Мумий Тролль, цехонутые, интернет-детокс и много хорошей музыки на фестивале
Падает и бьет руками о лед: кто сделал из Медведевой гейшу
Волейболисты РФ уступили США в финальном турнире Лиги наций
Амир Хан нокаутировал австралийца в Саудовской Аравии
Появление возобновившего карьеру Анюкова возможно уже в 1-м туре
СМИ: «Ювентус» заплатит за трансфер футболиста «Аякса» €82 млн
Боброва: Показательный Туктамышевой — «16+»
Российские прыгуны в воду посетовали на обилие комаров на ЧМ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь