Александр Анюков продолжит карьеру в «Крыльях Советов»

Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 13 июля, стало известно, что в предстоящем сезоне защитник Александр Анюков будет выступать за самарскую команду «Крылья Советов». Об этом сообщили в пресс-службе петербургского «Зенита», где футболист играл с 2005 года.

Отмечается, что Александр Анюков — единственный футболист, ставший пятикратным чемпионом России в составе «Зенита». Вместе с сине-бело-голубыми защитник завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА, стал двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны. За петербургскую команду Анюков отыграл 417 матчей, в которых забил 13 мячей.

В «Крыльях Советов» Анюков играл с 2000 по 2005 года. В составе команды футболист отыграл 71 игру, где забил три мяча.

«В субботу Александр прибыл в расположение самарской команды и начал подготовку к матчу с ЦСКА вместе с новыми партнерами. Александр Анюков будет внесен в нашу заявку на сезон под номером 22», — сообщили в пресс-службе «Крыльев Советов».