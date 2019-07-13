Александр Медведев будет ждать возвращения Анюкова в ФК «Зенит»

Источник: РИА "Новости"

Анюков с 2005 по 2019 год выступал за «Зенит». В конце июня он завершил карьеру, перейдя на должность помощника главного тренера команды Сергея Семака. 13 июля пресс-служба петербуржцев сообщила о том, что защитник решил возобновить карьеру и вернуться в «Крылья Советов», за которые играл с 2000 по 2005 год.

«У нас он был в статусе играющего тренера и мог выйти в любом матче, — сказал Медведев. — У него было желание продолжить карьеру, тем более такая возможность появилась в городе, где он начинал».

«Мне кажется, очень символично, что Александр будет играть за “Крылья Советов”. Мне кажется, что он поможет этой команде в новом сезоне. При этом мы будем ждать его назад в зенитовскую семью», — добавил гендиректор петербургского клуба.