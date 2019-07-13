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13:54 (мск), источник: ТАСС

Александр Медведев будет ждать возвращения Анюкова в ФК «Зенит»

МОСКВА, 13 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб «Зенит» будет ждать возвращения в Санкт-Петербург 36-летнего защитника Александра Анюкова, который возобновил карьеру и в субботу перешел в «Крылья Советов». Об этом ТАСС сообщил в субботу генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.

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Источник: РИА "Новости"

Анюков с 2005 по 2019 год выступал за «Зенит». В конце июня он завершил карьеру, перейдя на должность помощника главного тренера команды Сергея Семака. 13 июля пресс-служба петербуржцев сообщила о том, что защитник решил возобновить карьеру и вернуться в «Крылья Советов», за которые играл с 2000 по 2005 год.

«У нас он был в статусе играющего тренера и мог выйти в любом матче, — сказал Медведев. — У него было желание продолжить карьеру, тем более такая возможность появилась в городе, где он начинал».

«Мне кажется, очень символично, что Александр будет играть за “Крылья Советов”. Мне кажется, что он поможет этой команде в новом сезоне. При этом мы будем ждать его назад в зенитовскую семью», — добавил гендиректор петербургского клуба.

В составе «Крыльев Советов» Анюков за пять лет принял участие в 71 матче во всех турнирах, забив три мяча и сделав шесть голевых передач. В 2004 году он помог команде дойти до финала Кубка России, а также завоевать бронзовые медали чемпионата страны. С 2005 по 2019 год в «Зените» защитник стал пятикратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России и четырехкратным победителем Суперкубка России. На международной арене он помог сине-бело-голубым в 2008 году выиграть Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

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