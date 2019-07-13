«Краснодар» подписал контракт с футболистом сборной Швеции Бергом

Последние два сезона футболист провел в «Аль-Айне» (ОАЭ), где сыграл 60 матчей во всех турнирах, забил 46 мячей и отдал 12 голевых передач, вместе с клубом он стал чемпионом ОАЭ и лучшим бомбардиром турнира в сезоне-2017/18. Также игрок выступал за шведский «Гётеборг», голландские «Гронинген» и ПСВ, немецкий «Гамбург» и греческий «Панатинаикос». В составе «Гётеборга» Берг стал чемпионом Швеции в 2007 году, вместе с «Панатинаикосом» выиграл Кубок Греции (2014) и стал лучшим бомбардиром первенства (22 гола) в сезоне-2016/17.