«Пришла в ЗАГС не для развода»: признания Бузовой о Тарасове

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Уже бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов переживает крайне непростые времена. За короткий период он получил серьезный разрыв мышцы, перенес операцию и узнал, что клуб не собирается продлевать с ним контракт после девяти лет сотрудничества.

На фоне всего этого бывшая супруга Тарасова — певица и телеведущая Ольга Бузова — рассказала новые подробности об их скандальном расставании.

Поп-дива призвала подписчиков своего инстаграма, который насчитывает уже 16 млн фолловеров, задавать ей любые вопросы. Нетрудно догадаться, что многих интересовала личная жизнь селебрити.

«Была ли я счастлива в браке с Тарасовым? Очень. Я его любила больше жизни и мечтала быть вместе до самого конца», — заявила певица.

Также она обвинила футболиста в изменах, подчеркнув, что долгое время даже не подозревала об обмане и потому совершенно не понимала причины расставания.

«У нас ведь даже не было финального разговора. В ЗАГС я пришла не разводиться. Была уверена, что мы поговорим и все наладится. Но тогда я была не в курсе про то, что у него есть другая женщина», — откровенно рассказала артистка.

По словам Бузовой, после развода она еще около года приходила в себя, не в силах понять, как ее брак мог разрушиться в одночасье.

«До сих пор не понимаю, за что он так поступил со мной. После Димы я никого так и не смогла полюбить…» — заявила певица.

Также Бузова призналась, что, выходя замуж за Тарасова, взяла себе его фамилию, однако больше подобным заниматься не собирается.

«Любовь проявляется не в смене фамилии и не в замужестве. Это все стереотипы. Я выше всего этого», — отметила телеведущая.

Кроме того, певица призналась, что ни за что не откажется от своей карьеры даже ради любимого человека, хотя готова была бы обсудить ситуацию и пойти на компромисс.

Несмотря на печальный опыт прошлого, Бузова все еще не отказывается от идеи снова завести семью и родить ребенка, однако ей хотелось бы, чтобы у ее будущего избранника не было детей от другого брака.

«Чтобы мы все это проходили вдвоем и впервые», — объяснила телеведущая.

Стоит отметить, что до знакомства с Бузовой Тарасов уже состоял в браке с Оксаной Пономаренко, в котором у него родилась дочь.

Сам футболист уверял, что познакомился с телеведущей спустя три месяца после расставания с первой супругой, однако Пономаренко заявила, что до последнего пыталась сохранить отношения и они на тот момент еще не были разведены.

В итоге брак все же распался, и Тарасов с тех пор регулярно выплачивает алименты на содержание ребенка, однако в последние годы делал это без индексации, из-за чего угодил в очередной скандал.

Адвокаты супруги потребовали возместить 15 млн рублей, которые он задолжал за тот период, что выплачивал фиксированную сумму — 200 тысяч рублей в месяц.

В итоге суд увеличил сумму алиментов и обязал игрока переводить на счет Пономаренко 480 тысяч ежемесячно.

Тарасов попытался оспорить это решение в суде, но проиграл. На одно из заседаний он даже не явился, объяснив это плохим самочувствием, однако позже в Сети появились видео того, как футболист в этот день танцует на свадьбе рэпера T-killah.

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«На протяжении всего процесса Тарасов фактически помогал нам выигрывать у него суды. Выражаю благодарность Диме за то, что выложил свои танцы в инстаграме. Они нам помогли доказать факт отсутствия каких-то серьезных заболеваний в качестве основания для отложения слушания!» — говорил адвокат Пономаренко Сергей Жорин.

Однако на этом неприятности Тарасова не закончились. Теперь очередным судом ему грозит руководство его бывшего клуба — «Локомотива».

Дело в том, что в последнем матче за «железнодорожников» футболист получил травму — разрыв мышцы. Клуб позволил ему поехать в итальянскую клинику, с которой поддерживает сотрудничество, чтобы заняться там реабилитацией.

Однако врачи на месте убедили Тарасова, что ему нужна операция, и он согласился, считая, что в рамках договора между «Локомотивом» и клиникой хирургическое вмешательство будет одобрено клубом.

По возвращении в Москву футболист попросил разрешить ему тренироваться хотя бы с молодежной командой красно-зеленых, чтобы понемногу начинать восстановление, пока он еще не нашел себе новую команду.

Однако в клубе, по словам полузащитника, отказались предоставить ему такую возможность, а также заявили, что за перенесенную операцию он должен будет заплатить сам, поскольку руководство давало добро только на реабилитацию.

«Дима по ходу дела принял решение провести операцию. Он считает, что смска со стороны нашего врача со словом “хорошо” — это одобрение от медицинского штаба. Мы так не считаем», — заявил генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе.

По словам функционера, большинство врачей считали, что травму Тарасова можно было излечить без операции — терапевтическими средствами.

«Мы можем дойти до суда в различном трактовании того, имел ли он право идти самостоятельно на операцию или нет, без согласования с медштабом команды», — заявил Кикнадзе.

Антон Борисов

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