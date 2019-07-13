Кондратьев пожелал удачи «Сочи» и «Краснодару» в матчах РПЛ
СОЧИ, 13 июл — РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев пожелал удачи ФК «Сочи» и ФК «Краснодар», представляющим регион в матчах Российской
СОЧИ, 13 июл — РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев пожелал удачи ФК «Сочи» и ФК «Краснодар», представляющим регион в матчах Российской
По его словам, в этом году сразу две команды региона — ФК «Сочи» и ФК «Краснодар» выступят в Российской
«Сегодня важный день для футбольных болельщиков края — наш дебютант, ФК “Сочи” встречается в Москве со “Спартаком”. А завтра ФК “Ахмат” примет ФК “Краснодар” в Грозном. И наши ребята завоевали это право своей достойной игрой в прошлом сезоне. В
Он добавил, что домашним стадионом команды «Сочи» является стадион «Фишт», на котором проходила церемония открытия и закрытия Олимпийских игр в 2014 году, который принимал игры чемпионата мира по футболу год назад и Кубок конфедераций. Это еще раз доказывает, что олимпийские объекты востребованы и используются по назначению, подчеркнул глава региона.