Кондратьев пожелал удачи «Сочи» и «Краснодару» в матчах РПЛ

Источник: РИА "Новости"

По его словам, в этом году сразу две команды региона — ФК «Сочи» и ФК «Краснодар» выступят в Российской премьер-лиге. При этом представительство в турнире более одной команды есть только у Москвы и у Краснодарского края. А в истории команды ФК «Сочи» — это первый выход в соревнования высшего эшелона.

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«Сегодня важный день для футбольных болельщиков края — наш дебютант, ФК “Сочи” встречается в Москве со “Спартаком”. А завтра ФК “Ахмат” примет ФК “Краснодар” в Грозном. И наши ребята завоевали это право своей достойной игрой в прошлом сезоне. В премьер-лиге, желаю удачи обеим командам. Я уверен, что наши ребята сделают все возможное, чтобы завоевать призовые места», — сказал РИА Новости Кондратьев.