Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Нефтехимик
Нижний Новгород
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Краснодар-2
Луч
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Ротор
Текстильщик
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Чертаново
Енисей
10
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Торпедо М
Балтика
10
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Шинник
Мордовия
00
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Химки
Авангард К
10
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Урал
Уфа
32
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
Сочи
Футбол. Премьер-лига
21:30
Ростов
Оренбург
Футбол. Первый дивизион
15:00
Томь
Армавир
20
Футбол. Первый дивизион
13:00
Спартак-2
СКА-Хабаровск
22
Все события
Фоторепортажи
20Обворожительная и любознательная: Алина Загитова за пределами льда
8Бразилия выиграла Кубок Америки
16:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кондратьев пожелал удачи «Сочи» и «Краснодару» в матчах РПЛ

СОЧИ, 13 июл — РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев пожелал удачи ФК «Сочи» и ФК «Краснодар», представляющим регион в матчах Российской премьер-лиги.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

По его словам, в этом году сразу две команды региона — ФК «Сочи» и ФК «Краснодар» выступят в Российской премьер-лиге. При этом представительство в турнире более одной команды есть только у Москвы и у Краснодарского края. А в истории команды ФК «Сочи» — это первый выход в соревнования высшего эшелона.

Читайте также
«Краснодар» подписал контракт с футболистом сборной Швеции Бергом

«Сегодня важный день для футбольных болельщиков края — наш дебютант, ФК “Сочи” встречается в Москве со “Спартаком”. А завтра ФК “Ахмат” примет ФК “Краснодар” в Грозном. И наши ребята завоевали это право своей достойной игрой в прошлом сезоне. В премьер-лиге, желаю удачи обеим командам. Я уверен, что наши ребята сделают все возможное, чтобы завоевать призовые места», — сказал РИА Новости Кондратьев.

Он добавил, что домашним стадионом команды «Сочи» является стадион «Фишт», на котором проходила церемония открытия и закрытия Олимпийских игр в 2014 году, который принимал игры чемпионата мира по футболу год назад и Кубок конфедераций. Это еще раз доказывает, что олимпийские объекты востребованы и используются по назначению, подчеркнул глава региона.

Сочи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Отсидевший 13 лет в колонии футболист дал совет Кокорину и Мамаеву
Курникова объяснила, почему не вышла замуж за Иглесиаса
«Барселона» готова отдать за Неймара € 130 млн и трех игроков
Симона Халеп разгромила Серену Уильямс в финале Уимблдона
«Краснодар» подписал контракт с футболистом сборной Швеции
Появление возобновившего карьеру Анюкова возможно уже в 1-м туре
0,006 секунды решили судьбу поула на Гран-при Великобритании
Боброва: Показательный Туктамышевой — «16+»
МЮ поднял цену на французского хавбека до € 200 млн
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь