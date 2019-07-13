«Спартак» — «Сочи»: стали известны стартовые составы команд
Тренерские штабы московского «Спартака» и «Сочи» определились с составами на матч 1-го тура Российской
Тренерские штабы московского «Спартака» и «Сочи» определились с составами на матч 1-го тура Российской
«Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов, Жиго, Айртон, Джано, Зобнин, Бакаев, Ломовицкий, Фернандо, Адриано.
Запасные: Ребров, Ещенко, Кутепов, Ташаев, Гулиев, Мельгарехо, Игнатов, Ханни, Мелкадзе, Понсе.
«Сочи»: Заболотный, Маргасов, Новосельцев, Калугин, Миладинович, Бурмистров, Полоз, Песегов, Цаллагов, Набиуллин, Казаев.
Запасные: Фролов, Кудряшов, Почивалин, Шакуро, Лагатор, Обухов, Карапетян.
В минувшем сезоне «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице