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18:50 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» — «Сочи»: стали известны стартовые составы команд

Тренерские штабы московского «Спартака» и «Сочи» определились с составами на матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги.

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Источник: РИА "Новости"

«Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов, Жиго, Айртон, Джано, Зобнин, Бакаев, Ломовицкий, Фернандо, Адриано.

Запасные: Ребров, Ещенко, Кутепов, Ташаев, Гулиев, Мельгарехо, Игнатов, Ханни, Мелкадзе, Понсе.

«Сочи»: Заболотный, Маргасов, Новосельцев, Калугин, Миладинович, Бурмистров, Полоз, Песегов, Цаллагов, Набиуллин, Казаев.

Запасные: Фролов, Кудряшов, Почивалин, Шакуро, Лагатор, Обухов, Карапетян.

Матч «Спартак» — «Сочи» состоится сегодня, 13 июля, в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнётся в 19:00 мск.

В минувшем сезоне «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице Премьер-Лиги, «Сочи» финишировал вторым в ФНЛ.

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