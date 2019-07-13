Дубль Бикфалви помог «Уралу» победить «Уфу» в матче чемпионата России по футболу
ТАСС, 13 июля. Футболисты екатеринбургского «Урала» обыграли «Уфу» со счетом 3:2 в матче первого тура Российской
ТАСС, 13 июля. Футболисты екатеринбургского «Урала» обыграли «Уфу» со счетом 3:2 в матче первого тура Российской
Дубль на свой счет записал Эрик Бикфалви (14-я и 49-я минуты), еще один гол в составе «Урала» забил Юрий Бавин (81). У «Уфы» отличились Андрей Козлов (77) и Даниил Фомин (86, с пенальти), проведший дебютный матч в РПЛ.
Бикфалви стал самым результативным румынским игроком в чемпионатах России — в 77 матчах он забил 21 гол. Ранее лучший показатель принадлежал футболисту Георге Букуру, который выступал за краснодарскую «Кубань» с 2011 по 2016 год, на его счету 19 голов в 125 играх в чемпионатах России.
«Урал» и «Уфа» провели 11-й очный матч в чемпионатах России, «Урал» одержал пятую победу, трижды выигрывала «Уфа», еще три встречи завершились вничью.
В следующем туре 21 июля «Урал» дома примет грозненский «Ахмат», а «Уфа» днем ранее на домашнем стадионе встретится с «Краснодаром».
|Дмитрий Парфенов
|Вадим Евсеев
|Эрик Бикфалви(Отман Эль-Кабир)
|14′
|Андрей Козлов(Оливье Тилль, Данила Емельянов)
|76′
|Эрик Бикфалви(Денис Кулаков)
|49′
|Даниил Фомин
|85′
|Юрий Бавин(Владимир Ильин)
|81′
|31
|Ярослав Годзюр
|1
|Алексей Чернов
|15
|Денис Кулаков
|33
|Александр Сухов
|27
|Михаил Меркулов
|3
|Павел Аликин
|3
|Вараздат Ароян
|5
|Боян Йокич
|8
|Роман Емельянов
|55
|Джемал Табидзе
|10
|Эрик Бикфалви
|44
|Силвестр Игбун
|6
|Рафал Аугустыняк
|74
|Даниил Фомин
|13
|Петрюс Бумаль
|99
|Андрей Козлов
|44
|Андрей Егорычев
90′
|77
|Азер Алиев
79′
|57
|Артем Фидлер
|17
|Николай Гиоргобиани
|58
|Отман Эль-Кабир
79′
|7
|Дмитрий Сысуев
58′67′
|14
|Юрий Бавин
|23
|Данила Емельянов
|20
|Андрей Панюков
69′
|8
|Кэтэлин Карп
71′
|11
|Владимир Ильин
|10
|Оливье Тилль
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|4
|9
|Удары (всего)
|9
|6
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|4
|11
|Фолы
|9
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Сергей Карасев(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Антон Аверьянов(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Игорь Демешко(Россия, Химки)