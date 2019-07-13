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18:46 (мск), источник: ТАСС

Дубль Бикфалви помог «Уралу» победить «Уфу» в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 13 июля. Футболисты екатеринбургского «Урала» обыграли «Уфу» со счетом 3:2 в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Екатеринбург-Арене».

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Источник: ИТАР-ТАСС

Дубль на свой счет записал Эрик Бикфалви (14-я и 49-я минуты), еще один гол в составе «Урала» забил Юрий Бавин (81). У «Уфы» отличились Андрей Козлов (77) и Даниил Фомин (86, с пенальти), проведший дебютный матч в РПЛ.

Бикфалви стал самым результативным румынским игроком в чемпионатах России — в 77 матчах он забил 21 гол. Ранее лучший показатель принадлежал футболисту Георге Букуру, который выступал за краснодарскую «Кубань» с 2011 по 2016 год, на его счету 19 голов в 125 играх в чемпионатах России.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Урал» и «Уфа» провели 11-й очный матч в чемпионатах России, «Урал» одержал пятую победу, трижды выигрывала «Уфа», еще три встречи завершились вничью.

В следующем туре 21 июля «Урал» дома примет грозненский «Ахмат», а «Уфа» днем ранее на домашнем стадионе встретится с «Краснодаром».

Урал
3:2
Первый тайм: 1:0
Уфа
Футбол, Премьер-лига, Тур 113.07.2019, 16:30 (МСК UTC+3)Екатеринбург Арена, 14614 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий ПарфеновВадим Евсеев
Голы
Эрик Бикфалви(Отман Эль-Кабир)14′
Андрей Козлов(Оливье Тилль, Данила Емельянов)76′
Эрик Бикфалви(Денис Кулаков)49′
Даниил Фомин85′
Юрий Бавин(Владимир Ильин)81′
Составы команд
31Ярослав Годзюр
1Алексей Чернов
15Денис Кулаков
33Александр Сухов
27Михаил Меркулов
3Павел Аликин
3Вараздат Ароян
5Боян Йокич
8Роман Емельянов
55Джемал Табидзе
10Эрик Бикфалви
44Силвестр Игбун
6Рафал Аугустыняк
74Даниил Фомин
13Петрюс Бумаль
99Андрей Козлов
44Андрей Егорычев
90′
77Азер Алиев
79′
57Артем Фидлер
17Николай Гиоргобиани
58Отман Эль-Кабир
79′
7Дмитрий Сысуев
58′67′
14Юрий Бавин
23Данила Емельянов
20Андрей Панюков
69′
8Кэтэлин Карп
71′
11Владимир Ильин
10Оливье Тилль
Статистика
0Желтые карточки1
0Красные карточки0
6Голевые моменты4
9Удары (всего)9
6Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
8Угловые4
11Фолы9
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Карасев(Россия, Москва)
Боковой судьяАнтон Аверьянов(Россия, Москва)
Боковой судьяИгорь Демешко(Россия, Химки)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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