Дубль Бикфалви помог «Уралу» победить «Уфу» в матче чемпионата России по футболу

Источник: ИТАР-ТАСС

Дубль на свой счет записал Эрик Бикфалви (14-я и 49-я минуты), еще один гол в составе «Урала» забил Юрий Бавин (81). У «Уфы» отличились Андрей Козлов (77) и Даниил Фомин (86, с пенальти), проведший дебютный матч в РПЛ.

Бикфалви стал самым результативным румынским игроком в чемпионатах России — в 77 матчах он забил 21 гол. Ранее лучший показатель принадлежал футболисту Георге Букуру, который выступал за краснодарскую «Кубань» с 2011 по 2016 год, на его счету 19 голов в 125 играх в чемпионатах России.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/GGJ7aU1I9ZY" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Урал» и «Уфа» провели 11-й очный матч в чемпионатах России, «Урал» одержал пятую победу, трижды выигрывала «Уфа», еще три встречи завершились вничью.