Анюков заявил, что не завершал карьеру футболиста

Источник: Спорт РИА Новости

В субботу было объявлено, что бронзовый призер чемпионата Европы-2008 Анюков возобновил карьеру игрока и будет выступать за «Крылья Советов» в предстоящем сезоне. 25 июня сообщалось, что 36-летний защитник вошел в тренерский штаб санкт-петербургского «Зенита», за который играл с 2005 года.

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«Я рад вернуться в “Крылья”, домой. Рад вернуться и опять играть. Дальше, как говорится, жизнь покажет. Карьеру игрока я не заканчивал. Не знаю, кто сказал, что я закончил. Я был играющим тренером, мог выйти на поле, помочь, если бы кто-то травмировался или в другой ситуации», — приводятся слова Анюкова на официальном сайте самарского клуба.

«Руководство “Крыльев” предложило вернуться в Самару, я с радостью согласился. Здесь хороший тренер, я общался с игроками, которые у него играли — все говорили о Миодраге только хорошее. Первая тренировка сегодня прошла нормально. В принципе, в “Зените” работал, тренировался. Не скажу, что готов на 100%, но думаю, что с каждым разом буду набирать и набирать», — добавил он.