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20:58 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ростов» — «Оренбург»: стали известны стартовые составы

Тренерские штабы «Ростова» и «Оренбурга» определились с составами на матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги.

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Источник: РИА "Новости"

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Чернов, Чистяков, Сигурдссон, Ионов, Байрамян, Ерёменко, Попов, Норманн, Шомуродов.

Запасные: Бабурин, Логашов, Вилюш, Гацкан, Зуев, Глебов, Хаджикадунич, Саплинов, Долгов, Сигурдарсон.

«Оренбург»: Довбня, Малых, Сиваков, Терехов, Шахов, Козлов, Афонин, Маляров, Мишкич, Алвеш, Деспотович.

Запасные: Руденко, Кулишев, Болотов, Бидловский, Чуканов, Аюпов.

Матч «Ростов» — «Оренбург» состоится сегодня, 13 июля, в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» и начнётся в 21:30 мск.

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