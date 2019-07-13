«Ростов» — «Оренбург»: стали известны стартовые составы
Тренерские штабы «Ростова» и «Оренбурга» определились с составами на матч 1-го тура Российской
Тренерские штабы «Ростова» и «Оренбурга» определились с составами на матч 1-го тура Российской
«Ростов»: Песьяков, Козлов, Чернов, Чистяков, Сигурдссон, Ионов, Байрамян, Ерёменко, Попов, Норманн, Шомуродов.
Запасные: Бабурин, Логашов, Вилюш, Гацкан, Зуев, Глебов, Хаджикадунич, Саплинов, Долгов, Сигурдарсон.
«Оренбург»: Довбня, Малых, Сиваков, Терехов, Шахов, Козлов, Афонин, Маляров, Мишкич, Алвеш, Деспотович.
Запасные: Руденко, Кулишев, Болотов, Бидловский, Чуканов, Аюпов.
Матч «Ростов» — «Оренбург» состоится сегодня, 13 июля, в