Гол Жиго принес «Спартаку» победу над «Сочи» в матче первого тура чемпионата России
МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Футболисты московского «Спартака» одержали победу над «Сочи» со счетом 1:0 в матче первого тура Российской
МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Футболисты московского «Спартака» одержали победу над «Сочи» со счетом 1:0 в матче первого тура Российской
Единственный гол в матче забил Самуэль Жиго в компенсированное ко второму тайму время. Главный арбитр Владимир Москалев добавил ко второму тайму семь минут.
В составе «Спартака» первый матч в РПЛ провел аргентинец Эсекьель Понсе, перешедший в летнее трансферное окно из итальянской «Ромы». 21-летний голкипер столичного клуба Александр Максименко провел 11-й матч «на ноль» в чемпионатах России, всего в составе «Спартака» в элитном дивизионе он сыграл 24 матча и пропустил 22 мяча.
«Спартак» в 13-й раз одержал победу в стартовом матче чемпионатов России, кроме того, в пятый раз за 28 матчей в первых турах «Спартак» победил со счетом 1:0. Прошлый сезон «Спартак» начал с домашней победы над «Оренбургом» со счетом 1:0, когда единственный мяч также забил Жиго.
«Сочи» впервые участвует в элитном дивизионе чемпионата России, клуб был образован в 2018 году на основе петербургского «Динамо». В прошлом сезоне сочинская команда выступала в первенстве Олимп — Футбольной национальной лиги, по итогам которого заняла второе место и получила прямую путевку в РПЛ.
Во втором туре 20 июля «Спартак» на выезде встретится с «Ростовом», «Сочи» 21 июля на своем поле примет петербургский «Зенит».
|Олег Кононов
|Александр Точилин
|Самюэль Жиго(Фернанду)
|90+3′
|98
|Александр Максименко
|12
|Николай Заболотный
|92
|Николай Рассказов
56′
|34
|Тимофей Маргасов
|6
|Айртон
|25
|Иван Новосельцев
68′
|2
|Самюэль Жиго
|45
|Иван Миладинович
|14
|Георгий Джикия
|24
|Эльмир Набиуллин
|10
|Зелимхан Бакаев
|7
|Евгений Песегов
|11
|Фернанду
|55
|Ян Казаев
|47
|Роман Зобнин
|15
|Ибрагим Цаллагов
42′
|23
|Александр Ломовицкий
14′61′
|26
|Никита Калугин
76′
|19
|Эсекиэль Понсе
72′
|13
|Федор Кудряшов
|49
|Джано Ананидзе
65′
|18
|Никита Бурмистров
67′
|22
|Михаил Игнатов
|11
|Владимир Обухов
|12
|де Соуза Луиз Адриану
76′79′
|77
|Дмитрий Полоз
58′
|37
|Георгий Мелкадзе
|87
|Александр Карапетян
|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|5
|7
|Удары (всего)
|13
|5
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|5
|13
|Фолы
|10
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Владимир Москалев(Россия, Воронеж)
|Боковой судья
|Владислав Назаров(Россия, Невинномысск)
|Боковой судья
|Адлан Хатуев(Россия, Грозный)