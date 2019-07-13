Гол Жиго принес «Спартаку» победу над «Сочи» в матче первого тура чемпионата России

Источник: РИА "Новости"

Единственный гол в матче забил Самуэль Жиго в компенсированное ко второму тайму время. Главный арбитр Владимир Москалев добавил ко второму тайму семь минут.

В составе «Спартака» первый матч в РПЛ провел аргентинец Эсекьель Понсе, перешедший в летнее трансферное окно из итальянской «Ромы». 21-летний голкипер столичного клуба Александр Максименко провел 11-й матч «на ноль» в чемпионатах России, всего в составе «Спартака» в элитном дивизионе он сыграл 24 матча и пропустил 22 мяча.

«Спартак» в 13-й раз одержал победу в стартовом матче чемпионатов России, кроме того, в пятый раз за 28 матчей в первых турах «Спартак» победил со счетом 1:0. Прошлый сезон «Спартак» начал с домашней победы над «Оренбургом» со счетом 1:0, когда единственный мяч также забил Жиго.

«Сочи» впервые участвует в элитном дивизионе чемпионата России, клуб был образован в 2018 году на основе петербургского «Динамо». В прошлом сезоне сочинская команда выступала в первенстве Олимп — Футбольной национальной лиги, по итогам которого заняла второе место и получила прямую путевку в РПЛ.

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