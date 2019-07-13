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21:07 (мск), источник: ТАСС

Гол Жиго принес «Спартаку» победу над «Сочи» в матче первого тура чемпионата России

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Футболисты московского «Спартака» одержали победу над «Сочи» со счетом 1:0 в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Открытие-Арене» в Москве в присутствии 29 892 человек.

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Источник: РИА "Новости"

Единственный гол в матче забил Самуэль Жиго в компенсированное ко второму тайму время. Главный арбитр Владимир Москалев добавил ко второму тайму семь минут.

В составе «Спартака» первый матч в РПЛ провел аргентинец Эсекьель Понсе, перешедший в летнее трансферное окно из итальянской «Ромы». 21-летний голкипер столичного клуба Александр Максименко провел 11-й матч «на ноль» в чемпионатах России, всего в составе «Спартака» в элитном дивизионе он сыграл 24 матча и пропустил 22 мяча.

«Спартак» в 13-й раз одержал победу в стартовом матче чемпионатов России, кроме того, в пятый раз за 28 матчей в первых турах «Спартак» победил со счетом 1:0. Прошлый сезон «Спартак» начал с домашней победы над «Оренбургом» со счетом 1:0, когда единственный мяч также забил Жиго.

«Сочи» впервые участвует в элитном дивизионе чемпионата России, клуб был образован в 2018 году на основе петербургского «Динамо». В прошлом сезоне сочинская команда выступала в первенстве Олимп — Футбольной национальной лиги, по итогам которого заняла второе место и получила прямую путевку в РПЛ.

Во время загрузки произошла ошибка.

Во втором туре 20 июля «Спартак» на выезде встретится с «Ростовом», «Сочи» 21 июля на своем поле примет петербургский «Зенит».

Спартак
1:0
Первый тайм: 0:0
Сочи
Футбол, Премьер-лига, Тур 113.07.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Открытие Арена, 29892 зрителя
Главные тренеры
Олег КононовАлександр Точилин
Голы
Самюэль Жиго(Фернанду)90+3′
Составы команд
98Александр Максименко
12Николай Заболотный
92Николай Рассказов
56′
34Тимофей Маргасов
6Айртон
25Иван Новосельцев
68′
2Самюэль Жиго
45Иван Миладинович
14Георгий Джикия
24Эльмир Набиуллин
10Зелимхан Бакаев
7Евгений Песегов
11Фернанду
55Ян Казаев
47Роман Зобнин
15Ибрагим Цаллагов
42′
23Александр Ломовицкий
14′61′
26Никита Калугин
76′
19Эсекиэль Понсе
72′
13Федор Кудряшов
49Джано Ананидзе
65′
18Никита Бурмистров
67′
22Михаил Игнатов
11Владимир Обухов
12де Соуза Луиз Адриану
76′79′
77Дмитрий Полоз
58′
37Георгий Мелкадзе
87Александр Карапетян
Статистика
4Желтые карточки2
0Красные карточки0
3Голевые моменты5
7Удары (всего)13
5Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
7Угловые5
13Фолы10
3Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяВладимир Москалев(Россия, Воронеж)
Боковой судьяВладислав Назаров(Россия, Невинномысск)
Боковой судьяАдлан Хатуев(Россия, Грозный)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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