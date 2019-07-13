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21:31 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб казахстанца Бахтиярова пропустил гол на 94-й минуте и дебютировал в РПЛ с поражения

ФК «Сочи», в составе которого выступает казахстанский нападающий Акмаль Бахтияров, проиграл московскому «Спартаку» в дебютном матче российской премьер-лиги.

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Матч первого тура РПЛ прошел в Москве и завершился минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Гол в компенсированное время матча (90+4 минута) забил защитник «красно-белых» Самуэль Жиго.

Бахтияров в заявку «Сочи» на эту игру не попал.

Бахтияров выступает за «Сочи» с января 2019 года. В прошлом сезоне ФНЛ он провел шесть матчей, результативными действиями не отметился. Его клуб стал серебряным призером и впервые в истории пробился в высший дивизион.

21-летний Бахтияров имеет опыт выступлений за юношескую сборную Казахстана (до 19 лет), а сейчас играет за молодежную. В июне он отметился одним голом в двух матчах и помог команде набрать шесть очков на старте отборочного цикла Евро-2021.

Спартак
1:0
Первый тайм: 0:0
Сочи
Футбол, Премьер-лига, Тур 113.07.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Открытие Арена
Главные тренеры
Олег КононовАлександр Точилин
Голы
Самюэль Жиго(Фернанду)90+3′
Составы команд
98Александр Максименко
12Николай Заболотный
92Николай Рассказов
56′
34Тимофей Маргасов
6Айртон
25Иван Новосельцев
68′
2Самюэль Жиго
45Иван Миладинович
14Георгий Джикия
24Эльмир Набиуллин
10Зелимхан Бакаев
7Евгений Песегов
11Фернанду
55Ян Казаев
47Роман Зобнин
15Ибрагим Цаллагов
42′
23Александр Ломовицкий
14′61′
26Никита Калугин
76′
19Эсекиэль Понсе
72′
13Федор Кудряшов
49Джано Ананидзе
65′
18Никита Бурмистров
67′
22Михаил Игнатов
11Владимир Обухов
12де Соуза Луиз Адриану
76′78′
77Дмитрий Полоз
58′
37Георгий Мелкадзе
87Александр Карапетян
Статистика
4Желтые карточки2
0Красные карточки0
3Голевые моменты5
7Удары (всего)13
5Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
7Угловые5
13Фолы10
3Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяВладимир Москалев(Россия, Воронеж)
Боковой судьяВладислав Назаров(Россия, Невинномысск)
Боковой судьяАдлан Хатуев(Россия, Грозный)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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