Клуб казахстанца Бахтиярова пропустил гол на 94-й минуте и дебютировал в РПЛ с поражения
ФК «Сочи», в составе которого выступает казахстанский нападающий Акмаль Бахтияров, проиграл московскому «Спартаку» в дебютном матче российской
ФК «Сочи», в составе которого выступает казахстанский нападающий Акмаль Бахтияров, проиграл московскому «Спартаку» в дебютном матче российской
Матч первого тура РПЛ прошел в Москве и завершился минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Гол в компенсированное время матча (90+4 минута) забил защитник «красно-белых» Самуэль Жиго.
Бахтияров в заявку «Сочи» на эту игру не попал.
Бахтияров выступает за «Сочи» с января 2019 года. В прошлом сезоне ФНЛ он провел шесть матчей, результативными действиями не отметился. Его клуб стал серебряным призером и впервые в истории пробился в высший дивизион.
21-летний Бахтияров имеет опыт выступлений за юношескую сборную Казахстана (до 19 лет), а сейчас играет за молодежную. В июне он отметился одним голом в двух матчах и помог команде набрать шесть очков на старте отборочного цикла Евро-2021.
|Олег Кононов
|Александр Точилин
|Самюэль Жиго(Фернанду)
|90+3′
|98
|Александр Максименко
|12
|Николай Заболотный
|92
|Николай Рассказов
56′
|34
|Тимофей Маргасов
|6
|Айртон
|25
|Иван Новосельцев
68′
|2
|Самюэль Жиго
|45
|Иван Миладинович
|14
|Георгий Джикия
|24
|Эльмир Набиуллин
|10
|Зелимхан Бакаев
|7
|Евгений Песегов
|11
|Фернанду
|55
|Ян Казаев
|47
|Роман Зобнин
|15
|Ибрагим Цаллагов
42′
|23
|Александр Ломовицкий
14′61′
|26
|Никита Калугин
76′
|19
|Эсекиэль Понсе
72′
|13
|Федор Кудряшов
|49
|Джано Ананидзе
65′
|18
|Никита Бурмистров
67′
|22
|Михаил Игнатов
|11
|Владимир Обухов
|12
|де Соуза Луиз Адриану
76′78′
|77
|Дмитрий Полоз
58′
|37
|Георгий Мелкадзе
|87
|Александр Карапетян
|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|5
|7
|Удары (всего)
|13
|5
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|5
|13
|Фолы
|10
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Владимир Москалев(Россия, Воронеж)
|Боковой судья
|Владислав Назаров(Россия, Невинномысск)
|Боковой судья
|Адлан Хатуев(Россия, Грозный)