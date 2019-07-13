Клуб казахстанца Бахтиярова пропустил гол на 94-й минуте и дебютировал в РПЛ с поражения

Матч первого тура РПЛ прошел в Москве и завершился минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Гол в компенсированное время матча (90+4 минута) забил защитник «красно-белых» Самуэль Жиго.

Бахтияров в заявку «Сочи» на эту игру не попал.

Бахтияров выступает за «Сочи» с января 2019 года. В прошлом сезоне ФНЛ он провел шесть матчей, результативными действиями не отметился. Его клуб стал серебряным призером и впервые в истории пробился в высший дивизион.