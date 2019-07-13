Текущие события
Футбол. Премьер-лига
13.07
Ростов
Оренбург
21
Футбол. Премьер-лига
13.07
Спартак
Сочи
10
Футбол. Первый дивизион
13.07
Нефтехимик
Нижний Новгород
11
Футбол. Первый дивизион
13.07
Краснодар-2
Луч
12
Футбол. Первый дивизион
13.07
Ротор
Текстильщик
32
Футбол. Первый дивизион
13.07
Чертаново
Енисей
21
Футбол. Первый дивизион
13.07
Факел
Чайка
00
Футбол. Первый дивизион
13.07
Торпедо М
Балтика
20
Футбол. Первый дивизион
13.07
Шинник
Мордовия
10
Футбол. Первый дивизион
13.07
Химки
Авангард К
30
Футбол. Премьер-лига
13.07
Урал
Уфа
32
Футбол. Первый дивизион
13.07
Томь
Армавир
20
Футбол. Первый дивизион
13.07
Спартак-2
СКА-Хабаровск
22
Все события
Фоторепортажи
12Гол разбитой головой: как Жиго спас «Спартак»
17«Зенит» vs «Локомотив»: факты о Суперкубке. О многих вы могли не знать
13 июля, источник: Спорт-Экспресс

Королевский отскок «Спартака». Везение есть, но где игра?!

В стартовом матче сезона команда Олега Кононова показала невнятный футбол, но за счет характера и везения вырвала победу.

Наверх
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Иллюзии по поводу красивой игры рухнули в самом начале. Собранный на коленке «Сочи», где люди провели друг с другом всего несколько тренировок, выглядел лучше «Спартака». Причем, делал то, что вроде бы следовало ждать от хозяев. Накрывал высоким прессингом, проводил быстрые атаки, много бил по воротам. Стартовое волнение москвичей, от которых так много ждут в этом сезоне? Да нет. Прошло уже сорок минут, а статистика оставалась убийственной — ноль ударов, проигранная территория, и, возможно, несправедливо неназначенный в ворота Максименко пенальти.

Это был один из ключевых эпизодов тайма. На 21-й минуте арбитр Владимир Москалев, пожалуй, имел основания для того, чтобы указать на точку, но вместо этого предложил сочинцам выполнить угловой удар. После повтора стало понятно, что судья, по всей видимости, пожалел «Спартак». Рассказов, зачищая пространство после того, как Максименко отбил удар, вынес и мяч, и соперника.

Во время загрузки произошла ошибка.

Только перед самым перерывом красно-белые создали пару моментов — и то после стандартов. До этого острота возникала только после индивидуальных действий Айртона и Бакаев.

Читайте также
Федун: Хотим играть, как «Ливерпуль»

В целом же то, что происходило на поле, не было похоже ни на спартаковский футбол со стеночками и забеганиями, ни на скоростной футбол в стиле «Ливерпуля». Это вообще не было похоже на футбол. Со стороны «Спартака», конечно же. К «Сочи» претензий поначалу не имелось. Предсказуемый автобус гости припарковали только в середине второго тайма, когда наелись и когда Кононов провел замены.

Замены неизбежные. Вообще казалось, что перестановки случатся уже в перерыве (а как еще, если болельщики провожали его команду в раздевалку свистом?), но все остались на своих местах. И провалившийся в роли «десятки» Джано, и единственный форвард Луиз Адриану, и в очередной раз потерявшийся Ломовицкий.

Во время загрузки произошла ошибка.

Только после часа встречи вышел Понсе — и что интересно, не вместо Луиза Адриану, а в дополнение — как раз вместо Ломовицкого. А следом надежда болельщиков Игнатов ожидаемо заменил Ананидзе.

Читайте также
«Сочи». Клуб-«няшка» с философией будущего

Это решения могли спасти ситуацию — у ворот «Сочи» стало поживее. За счет количества, класса исполнителей и проснувшегося азарта «Спартак» перешел в наступление. А команда Точилина, как я уже сказал выше, наелась и сосредоточилась на обороне.

Но ничего кроме желания «Спартак» не показал. Ни мысли, ни идеи — банальный навал и индивидуальные вспышки. Даже в том, что напоминало комбинации, участвовало максимум по два человека. Разыграть на третьего, подключить четвертого — нет, этого и в помине не было. И выход Мелкадзе в конце тоже не помог. Замененный Луиз Адриану продемонстрировал, что очень не доволен, но лучше бы радовался, что не получил красную карточку — играл грубо. С Понсе у них одинаковый улов — вместо голов по предупреждению.

Во время загрузки произошла ошибка.

Шальной гол мог случиться как в ту, так и в другую сторону. Видели не раз. Но семь минут, добавленных Москалевым, все-таки выглядели бонусом для хозяев. И они своим шансом воспользовались. Когда «Сочи» окончательно плюнул на атаку и все чаще его игроки лежали на газоне.

Гол Жиго с отскоком от штанги после углового — королевский подарок к старту сезона. И королевский отскок сам по себе. За что же такая награда? За терпение и упорство? Пусть так. Характер есть — это хорошо. Но весь сезон на этом точно не проедешь. И декларировалось совсем другое.

Во время загрузки произошла ошибка.
Спартак
1:0
Первый тайм: 0:0
Сочи
Футбол, Премьер-лига, Тур 113.07.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Открытие Арена, 29892 зрителя
Главные тренеры
Олег КононовАлександр Точилин
Голы
Самюэль Жиго(Фернанду)90+3′
Составы команд
98Александр Максименко
12Николай Заболотный
92Николай Рассказов
56′
34Тимофей Маргасов
6Айртон
25Иван Новосельцев
68′
2Самюэль Жиго
45Иван Миладинович
14Георгий Джикия
24Эльмир Набиуллин
10Зелимхан Бакаев
7Евгений Песегов
11Фернанду
55Ян Казаев
47Роман Зобнин
15Ибрагим Цаллагов
42′
23Александр Ломовицкий
14′61′
26Никита Калугин
76′
19Эсекиэль Понсе
72′
13Федор Кудряшов
49Джано Ананидзе
65′
18Никита Бурмистров
67′
22Михаил Игнатов
11Владимир Обухов
12де Соуза Луиз Адриану
76′79′
77Дмитрий Полоз
58′
37Георгий Мелкадзе
87Александр Карапетян
Статистика
4Желтые карточки2
0Красные карточки0
3Голевые моменты5
7Удары (всего)13
5Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
7Угловые5
13Фолы10
3Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяВладимир Москалев(Россия, Воронеж)
Боковой судьяВладислав Назаров(Россия, Невинномысск)
Боковой судьяАдлан Хатуев(Россия, Грозный)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Сочи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Главные инсайды о "Спартаке"
Речь Кокорина в суде была короткой, но запоминающейся
«Зенит», «Краснодар» и ЦСКА проведут первые матчи в РПЛ
Пять красных карточек было показано в 10 матчах второго тура ФНЛ
Тренер «Спартака» раскритиковал игру команды, несмотря на победу
Гол и передача Ионова принесли «Ростову» первую победу в РПЛ
«Монако» уступил команде второго дивизиона, Головин отыграл тайм
Аджоев поблагодарил Гинера за снижение цены на футболиста ЦСКА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь