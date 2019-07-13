Королевский отскок «Спартака». Везение есть, но где игра?!

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Иллюзии по поводу красивой игры рухнули в самом начале. Собранный на коленке «Сочи», где люди провели друг с другом всего несколько тренировок, выглядел лучше «Спартака». Причем, делал то, что вроде бы следовало ждать от хозяев. Накрывал высоким прессингом, проводил быстрые атаки, много бил по воротам. Стартовое волнение москвичей, от которых так много ждут в этом сезоне? Да нет. Прошло уже сорок минут, а статистика оставалась убийственной — ноль ударов, проигранная территория, и, возможно, несправедливо неназначенный в ворота Максименко пенальти.

Это был один из ключевых эпизодов тайма. На 21-й минуте арбитр Владимир Москалев, пожалуй, имел основания для того, чтобы указать на точку, но вместо этого предложил сочинцам выполнить угловой удар. После повтора стало понятно, что судья, по всей видимости, пожалел «Спартак». Рассказов, зачищая пространство после того, как Максименко отбил удар, вынес и мяч, и соперника.

Только перед самым перерывом красно-белые создали пару моментов — и то после стандартов. До этого острота возникала только после индивидуальных действий Айртона и Бакаев.

В целом же то, что происходило на поле, не было похоже ни на спартаковский футбол со стеночками и забеганиями, ни на скоростной футбол в стиле «Ливерпуля». Это вообще не было похоже на футбол. Со стороны «Спартака», конечно же. К «Сочи» претензий поначалу не имелось. Предсказуемый автобус гости припарковали только в середине второго тайма, когда наелись и когда Кононов провел замены.

Замены неизбежные. Вообще казалось, что перестановки случатся уже в перерыве (а как еще, если болельщики провожали его команду в раздевалку свистом?), но все остались на своих местах. И провалившийся в роли «десятки» Джано, и единственный форвард Луиз Адриану, и в очередной раз потерявшийся Ломовицкий.

Только после часа встречи вышел Понсе — и что интересно, не вместо Луиза Адриану, а в дополнение — как раз вместо Ломовицкого. А следом надежда болельщиков Игнатов ожидаемо заменил Ананидзе.

Это решения могли спасти ситуацию — у ворот «Сочи» стало поживее. За счет количества, класса исполнителей и проснувшегося азарта «Спартак» перешел в наступление. А команда Точилина, как я уже сказал выше, наелась и сосредоточилась на обороне.

Но ничего кроме желания «Спартак» не показал. Ни мысли, ни идеи — банальный навал и индивидуальные вспышки. Даже в том, что напоминало комбинации, участвовало максимум по два человека. Разыграть на третьего, подключить четвертого — нет, этого и в помине не было. И выход Мелкадзе в конце тоже не помог. Замененный Луиз Адриану продемонстрировал, что очень не доволен, но лучше бы радовался, что не получил красную карточку — играл грубо. С Понсе у них одинаковый улов — вместо голов по предупреждению.

Шальной гол мог случиться как в ту, так и в другую сторону. Видели не раз. Но семь минут, добавленных Москалевым, все-таки выглядели бонусом для хозяев. И они своим шансом воспользовались. Когда «Сочи» окончательно плюнул на атаку и все чаще его игроки лежали на газоне.

Гол Жиго с отскоком от штанги после углового — королевский подарок к старту сезона. И королевский отскок сам по себе. За что же такая награда? За терпение и упорство? Пусть так. Характер есть — это хорошо. Но весь сезон на этом точно не проедешь. И декларировалось совсем другое.