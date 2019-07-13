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13 июля, источник: ТАСС

Точилин признался, что состав «Сочи» был собран за рекордные четыре дня

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Состав футбольного клуба «Сочи» перед дебютным сезоном в Российской премьер-лиге (РПЛ) был собран за рекордные четыре дня. Об этом на пресс-конференции после матча первого тура чемпионата России против московского «Спартака» сказал в субботу главный тренер команды из Краснодарского края Александр Точилин.

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«Сочи» в первом матче в премьер-лиге потерпел в гостях поражение от «Спартака» со счетом 0:1. Единственный мяч команда Точилина пропустила на четвертой компенсированной ко второму тайму минуте.

Доволен игрой команды, но не хватило силенок «Сочи» собрали за четыре дня. До этого у меня был рекорд, когда петербургское «Динамо» собрали за шесть дней.

На вопрос о том, как работается главному тренеру «Сочи» на фоне слухов о том, что на этом посту его сменит бывший наставник «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев, Точилин сказал: «Я делаю свою работу и не обращаю внимания на слухи».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Весь прошлый год мы играли в агрессивной манере и будем так же продолжать, пока я в «Сочи», — сказал в заключение специалист, объясняя, почему его команда не сыграла против «Спартака» на выезде в оборонительной манере.

Во втором туре 21 июля «Сочи» примет на своем поле петербургский «Зенит».

Спартак
1:0
Первый тайм: 0:0
Сочи
Футбол, Премьер-лига, Тур 113.07.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Открытие Арена, 29892 зрителя
Главные тренеры
Олег КононовАлександр Точилин
Голы
Самюэль Жиго(Фернанду)90+3′
Составы команд
98Александр Максименко
12Николай Заболотный
92Николай Рассказов
56′
34Тимофей Маргасов
6Айртон
25Иван Новосельцев
68′
2Самюэль Жиго
45Иван Миладинович
14Георгий Джикия
24Эльмир Набиуллин
10Зелимхан Бакаев
7Евгений Песегов
11Фернанду
55Ян Казаев
47Роман Зобнин
15Ибрагим Цаллагов
42′
23Александр Ломовицкий
14′61′
26Никита Калугин
76′
19Эсекиэль Понсе
72′
13Федор Кудряшов
49Джано Ананидзе
65′
18Никита Бурмистров
67′
22Михаил Игнатов
11Владимир Обухов
12де Соуза Луиз Адриану
76′79′
77Дмитрий Полоз
58′
37Георгий Мелкадзе
87Александр Карапетян
Статистика
4Желтые карточки2
0Красные карточки0
3Голевые моменты5
7Удары (всего)13
5Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
7Угловые5
13Фолы10
3Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяВладимир Москалев(Россия, Воронеж)
Боковой судьяВладислав Назаров(Россия, Невинномысск)
Боковой судьяАдлан Хатуев(Россия, Грозный)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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