Точилин признался, что состав «Сочи» был собран за рекордные четыре дня

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«Сочи» в первом матче в премьер-лиге потерпел в гостях поражение от «Спартака» со счетом 0:1. Единственный мяч команда Точилина пропустила на четвертой компенсированной ко второму тайму минуте.

Доволен игрой команды, но не хватило силенок «Сочи» собрали за четыре дня. До этого у меня был рекорд, когда петербургское «Динамо» собрали за шесть дней.

На вопрос о том, как работается главному тренеру «Сочи» на фоне слухов о том, что на этом посту его сменит бывший наставник «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев, Точилин сказал: «Я делаю свою работу и не обращаю внимания на слухи».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/i2olcLGE3g8" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Весь прошлый год мы играли в агрессивной манере и будем так же продолжать, пока я в «Сочи», — сказал в заключение специалист, объясняя, почему его команда не сыграла против «Спартака» на выезде в оборонительной манере.