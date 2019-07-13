Точилин признался, что состав «Сочи» был собран за рекордные четыре дня
МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Состав футбольного клуба «Сочи» перед дебютным сезоном в Российской
МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Состав футбольного клуба «Сочи» перед дебютным сезоном в Российской
«Сочи» в первом матче в
Доволен игрой команды, но не хватило силенок «Сочи» собрали за четыре дня. До этого у меня был рекорд, когда петербургское «Динамо» собрали за шесть дней.
На вопрос о том, как работается главному тренеру «Сочи» на фоне слухов о том, что на этом посту его сменит бывший наставник «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев, Точилин сказал: «Я делаю свою работу и не обращаю внимания на слухи».
«Весь прошлый год мы играли в агрессивной манере и будем так же продолжать, пока я в «Сочи», — сказал в заключение специалист, объясняя, почему его команда не сыграла против «Спартака» на выезде в оборонительной манере.
Во втором туре 21 июля «Сочи» примет на своем поле петербургский «Зенит».
|Олег Кононов
|Александр Точилин
|Самюэль Жиго(Фернанду)
|90+3′
|98
|Александр Максименко
|12
|Николай Заболотный
|92
|Николай Рассказов
56′
|34
|Тимофей Маргасов
|6
|Айртон
|25
|Иван Новосельцев
68′
|2
|Самюэль Жиго
|45
|Иван Миладинович
|14
|Георгий Джикия
|24
|Эльмир Набиуллин
|10
|Зелимхан Бакаев
|7
|Евгений Песегов
|11
|Фернанду
|55
|Ян Казаев
|47
|Роман Зобнин
|15
|Ибрагим Цаллагов
42′
|23
|Александр Ломовицкий
14′61′
|26
|Никита Калугин
76′
|19
|Эсекиэль Понсе
72′
|13
|Федор Кудряшов
|49
|Джано Ананидзе
65′
|18
|Никита Бурмистров
67′
|22
|Михаил Игнатов
|11
|Владимир Обухов
|12
|де Соуза Луиз Адриану
76′79′
|77
|Дмитрий Полоз
58′
|37
|Георгий Мелкадзе
|87
|Александр Карапетян
|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|5
|7
|Удары (всего)
|13
|5
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|5
|13
|Фолы
|10
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Владимир Москалев(Россия, Воронеж)
|Боковой судья
|Владислав Назаров(Россия, Невинномысск)
|Боковой судья
|Адлан Хатуев(Россия, Грозный)