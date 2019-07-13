Тренер «Спартака» Кононов не удовлетворен игрой команды, несмотря на победу над «Сочи»

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В субботу «Спартак» на своем поле со счетом 1:0 обыграл дебютанта премьер-лиги «Сочи». Единственный мяч красно-белые забили в компенсированное ко второму тайму время. Автором первого гола команды в этом чемпионате стал защитник Самуэль Жиго.

«Ребята были заряжены на победу, — сказал Кононов. — Было непросто играть против “Сочи”. Мы не знали, по какой тактической схеме будет играть соперник. Хорошо, что так закончилось, мы победили в конце благодаря настойчивости команды».

«Когда команда выигрывает, ты смотришь на то, что победила, — отметил он, отвечая на вопрос о том, есть ли у него неудовлетворенность от игры. — Да, это есть, уверен, и команда это понимает, в особенности в первом тайме. Во втором должны были играть иначе, не давая возможности сопернику проводить свои быстрые атаки, точнее распоряжаться мячом — мы теряли его, выходя из обороны».

По словам тренера, команде нужно улучшать игру в следующих матчах. «Те моменты — две-три атаки в первом тайме — были неплохими. В целом на данный момент победа греет душу, но надо двигаться дальше, к тому, чтобы игра также соответствовала», — резюмировал главный тренер красно-белых.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/i2olcLGE3g8" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Игроки «Спартака» волновались на первых минутах

Кононов признался, что футболисты «Спартака» в начале матча испытывали определенное волнение. «Возможно, это была первая игра, когда вся команда испытала определенное волнение, и первая игра, когда между матчами было девять дней, — сказал Кононов. — Этот длительный игровой перерыв мог сказаться — футболисты в первые минуты чувствовали себя не в своей тарелке. Плюс очень агрессивно сыграл “Сочи”. Но недонастроя не было».