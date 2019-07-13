Текущие события
Футбол. Премьер-лига
13.07
Ростов
Оренбург
21
Футбол. Премьер-лига
13.07
Спартак
Сочи
10
Футбол. Первый дивизион
13.07
Нефтехимик
Нижний Новгород
11
Футбол. Первый дивизион
13.07
Краснодар-2
Луч
12
Футбол. Первый дивизион
13.07
Ротор
Текстильщик
32
Футбол. Первый дивизион
13.07
Чертаново
Енисей
21
Футбол. Первый дивизион
13.07
Факел
Чайка
00
Футбол. Первый дивизион
13.07
Торпедо М
Балтика
20
Футбол. Первый дивизион
13.07
Шинник
Мордовия
10
Футбол. Первый дивизион
13.07
Химки
Авангард К
30
Футбол. Премьер-лига
13.07
Урал
Уфа
32
Футбол. Первый дивизион
13.07
Томь
Армавир
20
Футбол. Первый дивизион
13.07
Спартак-2
СКА-Хабаровск
22
Все события
Фоторепортажи
12Гол разбитой головой: как Жиго спас «Спартак»
17«Зенит» vs «Локомотив»: факты о Суперкубке. О многих вы могли не знать
13 июля, источник: ТАСС

Тренер «Спартака» Кононов не удовлетворен игрой команды, несмотря на победу над «Сочи»

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба «Спартак» Олег Кононов не удовлетворен тем, как его команда сыграла в матче первого тура чемпионата России против «Сочи». Об этом Кононов заявил журналистам в субботу на послематчевой пресс-конференции.

Наверх
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

В субботу «Спартак» на своем поле со счетом 1:0 обыграл дебютанта премьер-лиги «Сочи». Единственный мяч красно-белые забили в компенсированное ко второму тайму время. Автором первого гола команды в этом чемпионате стал защитник Самуэль Жиго.

Видео
«Спартак» — прогноз на сезон-2019/20

«Ребята были заряжены на победу, — сказал Кононов. — Было непросто играть против “Сочи”. Мы не знали, по какой тактической схеме будет играть соперник. Хорошо, что так закончилось, мы победили в конце благодаря настойчивости команды».

«Когда команда выигрывает, ты смотришь на то, что победила, — отметил он, отвечая на вопрос о том, есть ли у него неудовлетворенность от игры. — Да, это есть, уверен, и команда это понимает, в особенности в первом тайме. Во втором должны были играть иначе, не давая возможности сопернику проводить свои быстрые атаки, точнее распоряжаться мячом — мы теряли его, выходя из обороны».

По словам тренера, команде нужно улучшать игру в следующих матчах. «Те моменты — две-три атаки в первом тайме — были неплохими. В целом на данный момент победа греет душу, но надо двигаться дальше, к тому, чтобы игра также соответствовала», — резюмировал главный тренер красно-белых.

Во время загрузки произошла ошибка.

Игроки «Спартака» волновались на первых минутах

Кононов признался, что футболисты «Спартака» в начале матча испытывали определенное волнение. «Возможно, это была первая игра, когда вся команда испытала определенное волнение, и первая игра, когда между матчами было девять дней, — сказал Кононов. — Этот длительный игровой перерыв мог сказаться — футболисты в первые минуты чувствовали себя не в своей тарелке. Плюс очень агрессивно сыграл “Сочи”. Но недонастроя не было».

Во втором туре 20 июля «Спартак» на выезде встретится с «Ростовом».

Спартак
1:0
Первый тайм: 0:0
Сочи
Футбол, Премьер-лига, Тур 113.07.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Открытие Арена, 29892 зрителя
Главные тренеры
Олег КононовАлександр Точилин
Голы
Самюэль Жиго(Фернанду)90+3′
Составы команд
98Александр Максименко
12Николай Заболотный
92Николай Рассказов
56′
34Тимофей Маргасов
6Айртон
25Иван Новосельцев
68′
2Самюэль Жиго
45Иван Миладинович
14Георгий Джикия
24Эльмир Набиуллин
10Зелимхан Бакаев
7Евгений Песегов
11Фернанду
55Ян Казаев
47Роман Зобнин
15Ибрагим Цаллагов
42′
23Александр Ломовицкий
14′61′
26Никита Калугин
76′
19Эсекиэль Понсе
72′
13Федор Кудряшов
49Джано Ананидзе
65′
18Никита Бурмистров
67′
22Михаил Игнатов
11Владимир Обухов
12де Соуза Луиз Адриану
76′79′
77Дмитрий Полоз
58′
37Георгий Мелкадзе
87Александр Карапетян
Статистика
4Желтые карточки2
0Красные карточки0
3Голевые моменты5
7Удары (всего)13
5Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
7Угловые5
13Фолы10
3Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяВладимир Москалев(Россия, Воронеж)
Боковой судьяВладислав Назаров(Россия, Невинномысск)
Боковой судьяАдлан Хатуев(Россия, Грозный)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Сочи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Стало известно, куда этапировали Кокорина и Мамаева
Медведеву и Загитову включили в пул тестирования на допинг
Королевский отскок: «Спартак» с трудом обыграл «Сочи»
«Зенит», «Краснодар» и ЦСКА проведут первые матчи в РПЛ
Пять красных карточек было показано в 10 матчах второго тура ФНЛ
Гол и передача Ионова принесли «Ростову» первую победу в РПЛ
«Монако» уступил команде второго дивизиона, Головин отыграл тайм
Аджоев поблагодарил Гинера за снижение цены на футболиста ЦСКА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь