Аджоев поблагодарил Гинера за снижение цены на Ткачёва

«Хотел бы поблагодарить президента ЦСКА Евгения Гинера, который пошёл навстречу и снизил трансферную стоимость полузащитника. Приятно осознавать, что в российском футболе есть руководители, которые хотят, чтобы игроки прогрессировали. Ткачёв провёл в Туле два добротных сезона, поэтому логично, что дальнейшую карьеру он продолжит у нас. Рад, что в переговорах с Евгением Ленноровичем удалось найти понимание в этом вопросе», — приводит слова Аджоева «Тульский футбол» со ссылкой на пресс-службу «Арсенала».