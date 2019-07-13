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13 июля, источник: Чемпионат.com

Аджоев поблагодарил Гинера за снижение цены на Ткачёва

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев поблагодарил президента ЦСКА Евгения Гинера за снижение цены на полузащитника Сергея Ткачёва.

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Источник: РИА "Новости"

«Хотел бы поблагодарить президента ЦСКА Евгения Гинера, который пошёл навстречу и снизил трансферную стоимость полузащитника. Приятно осознавать, что в российском футболе есть руководители, которые хотят, чтобы игроки прогрессировали. Ткачёв провёл в Туле два добротных сезона, поэтому логично, что дальнейшую карьеру он продолжит у нас. Рад, что в переговорах с Евгением Ленноровичем удалось найти понимание в этом вопросе», — приводит слова Аджоева «Тульский футбол» со ссылкой на пресс-службу «Арсенала».

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30-летний Ткачёв выступал за «Арсенал» на правах аренды в последние два сезона. Несколько недель назад «канониры» выкупили трансфер хавбека и подписали с ним двухлетний контракт.

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