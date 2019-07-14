Клуб казахстанца Зайнутдинова стартовал с победы в российской премьер-лиге

Игра завершилась со счетом 2:1. У хозяев на 11-й минуте забил форвард сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов, а на 42-й — полузащитник Алексей Ионов. Автором единственного гола «Оренбурга» стал экс-нападающий «Астаны», «Тобола», «Кайрата» и «Жетысу» Джордже Деспотович — серб отличился на 49-й минуте.

В заявку на этот матч Зайнутдинов не попал. В межсезонье он восстанавливался от травмы и не играл в товарищеских встречах.