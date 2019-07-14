Гол и передача Ионова помогли «Ростову» обыграть «Оренбург» в матче первого тура РПЛ

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В составе «Ростова» голы забили Элдор Шомуродов (11-я минута) и Алексей Ионов (42). У «Оренбурга» отличился Джордже Деспотович (49).

Ионов, отметившийся также голевой передачей в моменте с первым забитым мячом «Ростова», забил 39-й гол в чемпионатах России, сыграв 241-й матч: «Динамо» — 81 матч (18 голов), «Ростов» — 47 (12), «Зенит» — 36 (3), «Кубань» — 37 (3), ЦСКА — 24 (3), «Анжи» — 6 (0).

На 51-й минуте матча главный арбитр встречи Владислав Безбородов показал желтую карточку главному тренеру «Оренбурга» Владимиру Федотову. Всего за игру Безбородов показал шесть желтых карточек («Оренбург» — 4, «Ростов» — 2).

В сезоне-2018/19 «Ростов» проиграл «Оренбургу» в обоих матчах, в предыдущий раз ростовский клуб побеждал оппонентов 30 июля 2016 года, тогда встреча в Ростове-на-Дону также в рамках первого тура завершилась со счетом 1:0. Всего команды провели пять встреч, «Оренбург» одержал три победы, «Ростов» выиграл две встречи.