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00:01 (мск), источник: ТАСС

Гол и передача Ионова помогли «Ростову» обыграть «Оренбург» в матче первого тура РПЛ

ТАСС, 13 июля. Футболисты «Ростова» обыграли «Оренбург» со счетом 2:1 в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра прошла на «Ростов-Арене» в присутствии 14 584 зрителей.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе «Ростова» голы забили Элдор Шомуродов (11-я минута) и Алексей Ионов (42). У «Оренбурга» отличился Джордже Деспотович (49).

Ионов, отметившийся также голевой передачей в моменте с первым забитым мячом «Ростова», забил 39-й гол в чемпионатах России, сыграв 241-й матч: «Динамо» — 81 матч (18 голов), «Ростов» — 47 (12), «Зенит» — 36 (3), «Кубань» — 37 (3), ЦСКА — 24 (3), «Анжи» — 6 (0).

На 51-й минуте матча главный арбитр встречи Владислав Безбородов показал желтую карточку главному тренеру «Оренбурга» Владимиру Федотову. Всего за игру Безбородов показал шесть желтых карточек («Оренбург» — 4, «Ростов» — 2).

В сезоне-2018/19 «Ростов» проиграл «Оренбургу» в обоих матчах, в предыдущий раз ростовский клуб побеждал оппонентов 30 июля 2016 года, тогда встреча в Ростове-на-Дону также в рамках первого тура завершилась со счетом 1:0. Всего команды провели пять встреч, «Оренбург» одержал три победы, «Ростов» выиграл две встречи.

В следующем туре «Ростов» на домашнем поле примет столичный «Спартак», а «Оренбург» на выезде сыграет с ЦСКА. Обе встречи пройдут 20 июля.

Ростов
2:1
Первый тайм: 2:0
Оренбург
Футбол, Премьер-лига, Тур 113.07.2019, 21:30 (МСК UTC+3)Ростов Арена, 14584 зрителя
Главные тренеры
Валерий КарпинВладимир Федотов
Голы
Элдор Шомуродов(Алексей Ионов, Роман Еременко)11′
Джордже Деспотович(Андрей Малых)49′
Алексей Ионов42′
Составы команд
30Сергей Песьяков
56Александр Довбня
28Евгений Чернов
12Андрей Малых
6Рагнар Сигурдссон
13Сергей Терехов
78Дмитрий Чистяков
3Михаил Сиваков
52′
11Алексей Ионов
31Виталий Шахов
8Ивелин Попов
66Савелий Козлов
7Роман Еременко
8Даниэл Мишкич
17Матиас Норманн
54′
29Вадим Афонин
81′
34Алексей Козлов
75′
9Джордже Деспотович
25Арсений Логашов
77Никита Маляров
43′73′
19Хорен Байрамян
26′67′
5Тимур Аюпов
23Александр Зуев
10Рикарду Алвеш
61′
14Элдор Шомуродов
83′
32Артем Кулишев
9Бьорн Сигурдарсон
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
5Голевые моменты2
9Удары (всего)9
6Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
5Угловые0
15Фолы15
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяВладислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяВалерий Данченко(Россия, Уфа)
Боковой судьяАлексей Стипиди(Россия, Краснодар)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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