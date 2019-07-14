Гол и передача Ионова помогли «Ростову» обыграть «Оренбург» в матче первого тура РПЛ
ТАСС, 13 июля. Футболисты «Ростова» обыграли «Оренбург» со счетом 2:1 в матче первого тура Российской
ТАСС, 13 июля. Футболисты «Ростова» обыграли «Оренбург» со счетом 2:1 в матче первого тура Российской
В составе «Ростова» голы забили Элдор Шомуродов (11-я минута) и Алексей Ионов (42). У «Оренбурга» отличился Джордже Деспотович (49).
Ионов, отметившийся также голевой передачей в моменте с первым забитым мячом «Ростова», забил 39-й гол в чемпионатах России, сыграв 241-й матч: «Динамо» — 81 матч (18 голов), «Ростов» — 47 (12), «Зенит» — 36 (3), «Кубань» — 37 (3), ЦСКА — 24 (3), «Анжи» — 6 (0).
На 51-й минуте матча главный арбитр встречи Владислав Безбородов показал желтую карточку главному тренеру «Оренбурга» Владимиру Федотову. Всего за игру Безбородов показал шесть желтых карточек («Оренбург» — 4, «Ростов» — 2).
В сезоне-2018/19 «Ростов» проиграл «Оренбургу» в обоих матчах, в предыдущий раз ростовский клуб побеждал оппонентов 30 июля 2016 года, тогда встреча в
В следующем туре «Ростов» на домашнем поле примет столичный «Спартак», а «Оренбург» на выезде сыграет с ЦСКА. Обе встречи пройдут 20 июля.
|Валерий Карпин
|Владимир Федотов
|Элдор Шомуродов(Алексей Ионов, Роман Еременко)
|11′
|Джордже Деспотович(Андрей Малых)
|49′
|Алексей Ионов
|42′
|30
|Сергей Песьяков
|56
|Александр Довбня
|28
|Евгений Чернов
|12
|Андрей Малых
|6
|Рагнар Сигурдссон
|13
|Сергей Терехов
|78
|Дмитрий Чистяков
|3
|Михаил Сиваков
52′
|11
|Алексей Ионов
|31
|Виталий Шахов
|8
|Ивелин Попов
|66
|Савелий Козлов
|7
|Роман Еременко
|8
|Даниэл Мишкич
|17
|Матиас Норманн
54′
|29
|Вадим Афонин
81′
|34
|Алексей Козлов
75′
|9
|Джордже Деспотович
|25
|Арсений Логашов
|77
|Никита Маляров
43′73′
|19
|Хорен Байрамян
26′67′
|5
|Тимур Аюпов
|23
|Александр Зуев
|10
|Рикарду Алвеш
61′
|14
|Элдор Шомуродов
83′
|32
|Артем Кулишев
|9
|Бьорн Сигурдарсон
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|2
|9
|Удары (всего)
|9
|6
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|0
|15
|Фолы
|15
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Владислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Валерий Данченко(Россия, Уфа)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди(Россия, Краснодар)