«Зенит», «Краснодар» и ЦСКА проведут первые матчи в чемпионате России по футболу

Источник: РИА "Новости"

«Зенит» начнет защиту титула домашним матчем с новичком премьер-лиги «Тамбовом». Встреча начнется в 19:00 мск, главным арбитром назначен Алексей Еськов из Москвы. Ранее в рамках чемпионатов России команды между собой не встречались. Единственный матч между ними состоялся в 1/16 финала Кубка России сезона-2016/17, «Зенит» одержал разгромную выездную победу со счетом 5:0.

Сергей Семак в прошлом сезоне привел «Зенит» к чемпионству в первый же год работы с командой в качестве главного тренера. Он стал первым в истории России, кто завоевал золото национального первенства и как игрок, и как тренер. Нынешний сезон стартовал для команды из Санкт-Петербурга неудачно. В матче за Суперкубок России «Зенит» со счетом 2:3 проиграл московскому «Локомотиву».

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 1, 14.07.2019, 19:00 Зенит - Тамбов -

«Зенит» обновил состав, расставшись с игроками, по тем или иным причинам получившими малое количество игровой практики, — клуб не стал продлевать соглашение с вратарем Юрием Лодыгиным, защитник Александр Анюков, сначала закончивший, а затем возобновивший карьеру, стал игроком «Крыльев Советов», другой игрок обороны, Луиш Нету, перешел в португальский «Спортинг». Также досрочно был разорван контракт с итальянским полузащитником Клаудио Маркизио, а форвард Андрей Панюков был продан в «Урал». Кроме того, сразу трое футболистов петербургской команды перешли в «Сочи»: защитники Иван Новосельцев и Ибрагим Цаллагов, а также нападающий Дмитрий Полоз.

На смену этим игрокам «Зенит» приобрел двух футболистов: из «Гамбурга» в Санкт-Петербург перебрался левый защитник Дуглас Сантос, а у «Рубина» был куплен универсальный атакующий полузащитник Алексей Сутормин. Второй трансфер вызвал много вопросов у футбольной общественности, поскольку за это лето 25-летний игрок успел поменять две команды: в прошлом сезоне он выступал за «Оренбург», откуда в конце июня перешел в «Рубин», а уже в начале июля подписал контракт с «Зенитом».

«Тамбов» стал победителем прошлогоднего первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). За шесть туров до окончания чемпионата команду возглавил Александр Григорян, сменивший на посту главного тренера Мурата Искакова. В межсезонье команде не удалось серьезно укрепить состав, главным приобретением можно считать защитника Адесойе Ойеволе, который провел прошлый сезон в «Оренбурге». Также пополнили ряды команды полузащитники Иван Маркелов и Владислав Кулик, выступавшие за «Анжи», и Михаил Костюков из «Енисея».

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ЦСКА начнет в Самаре

В стартовом матче игрового дня самарские «Крылья Советов» на своем поле примут московский ЦСКА. Встреча начнется в 16:30. Главным арбитром назначен Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

Летом 2018 года ЦСКА расстался сразу с девятью игроками основной обоймы и радикально обновил состав. После ухода нескольких ветеранов и подписания контрактов с молодежью армейцы стали самой молодой командой чемпионата России. Этим летом красно-синим практически полностью удалось сохранить прошлогодний состав. Команду покинул только арендованный защитник Родриго Бекао, который отправился в итальянский «Удинезе».

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 1, 14.07.2019, 16:30 Крылья Советов - ЦСКА -

На его место в аренду взят Звонимир Шарлия из хорватского клуба «Славен Белупо». Главным трансферным успехом ЦСКА стало подписание полноценного пятилетнего контракта с креативным хорватским полузащитником Николой Влашичем, который в прошлом сезоне выступал за армейцев на правах аренды. Также клуб продлил на два года соглашение с атакующим хавбеком Аланом Дзагоевым, пропустившим большую часть чемпионата-2018/19 из-за различных травм. Кроме того, ЦСКА оформил выкуп арендованного игрока обороны Игоря Дивеева.

«Крылья Советов» в прошлом сезоне сумели сохранить прописку в премьер-лиге благодаря победе в переходных матчах над «Нижним Новгородом». По сравнению с прошлым чемпионатом, команду покинули защитники Виталий Денисов и Роман Шишкин, полузащитник Артем Тимофеев и нападающий Рамиль Шейдаев. На место последнего был приобретен форвард загребского «Локомотива» Деян Радоньич. Линию полузащиты усилили Денис Якуба, Антон Терехов и Дмитрий Кабутов, а оборону укрепить призван Анюков.

ЦСКА и «Крылья Советов» в прошлом сезоне также открывали чемпионат личной встречей в Самаре. Та игра закончилась со счетом 0:0. В заключительном туре чемпионата армейцы разгромили соперника со счетом 6:0.

Всего в рамках чемпионатов России ЦСКА и «Крылья Советов» встречались между собой 48 раз — 27 побед на счету армейцев, 10 в активе самарцев, еще 11 игр завершились вничью.

Глушаков дебютирует за «Ахмат»

В заключительном матче воскресенья «Ахмат» в Грозном примет «Краснодар». Встреча начнется в 21:30. Главным арбитром назначен Виталий Мешков из подмосковного Дмитрова.

По итогам прошлого сезона «Краснодар» впервые в своей 11-летней истории получил право выступить в квалификации Лиги чемпионов, заняв третье место. В межсезонье «Краснодар» столкнулся с двумя серьезными проблемами. Из-за травм, полученных в расположении сборных России и Швеции, на долгий срок выбыли полузащитник Юрий Газинский и крайний нападающий Виктор Классон; возвращение на поле первого ожидается не раньше ноября, а сроки реабилитации второго не называются до сих пор. Помимо травм, команда с юга России недосчиталась еще двух игроков средней линии — по истечении контрактов из клуба ушли Маурисио Перейра и Шарль Каборе.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 1, 14.07.2019, 21:30 Ахмат - Краснодар -

Чтобы заменить их, летом «Краснодар» подписал соглашения с опорниками Кайо и Русланом Камболовым, выступавшими до этого за «Брагу» и «Рубин» соответственно. Для повышения креативности были приобретены игравшие за голландские «Фейенорд» и «Зволле» Тонни Вилена и Юнес Намли. Помимо новичков, многого болельщики вправе ждать от уже успевших проявить себя в прошлом сезоне воспитанников клубной академии — Матвея Сафонова, Магомеда-Шапи Сулейманова и Ивана Игнатьева. Также больше шансов должен получить Даниил Уткин, который в 2017 году претендовал на награду лучшему молодому игроку в Европе — Golden Boy.

Судя по предсезонному Кубку Париматч Премьер, футболисты «Краснодара» находятся в хорошей форме. Команда Мурада Мусаева на турнире победила ЦСКА (1:0), «Ростов» (3:0) и «Спартак» (2:1).

Главным приобретением «Ахмата» стал бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков. Также грозненцы усилились форвардом Андресом Понсе, выступавшим за «Анжи», и полузащитником Конрадом Михаляком из польской «Легии». Из аренды вернулись нападающие Заур Садаев, Апти Ахъядов и полузащитник Роланд Гиголаев.