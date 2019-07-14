«Зенит», «Краснодар» и ЦСКА проведут первые матчи в чемпионате России по футболу
ТАСС, 14 июля. Тремя встречами в воскресенье продолжится первый тур чемпионата России по футболу среди команд
ТАСС, 14 июля. Тремя встречами в воскресенье продолжится первый тур чемпионата России по футболу среди команд
«Зенит» начнет защиту титула домашним матчем с новичком
Сергей Семак в прошлом сезоне привел «Зенит» к чемпионству в первый же год работы с командой в качестве главного тренера. Он стал первым в истории России, кто завоевал золото национального первенства и как игрок, и как тренер. Нынешний сезон стартовал для команды из
«Зенит» обновил состав, расставшись с игроками, по тем или иным причинам получившими малое количество игровой практики, — клуб не стал продлевать соглашение с вратарем Юрием Лодыгиным, защитник Александр Анюков, сначала закончивший, а затем возобновивший карьеру, стал игроком «Крыльев Советов», другой игрок обороны, Луиш Нету, перешел в португальский «Спортинг». Также досрочно был разорван контракт с итальянским полузащитником Клаудио Маркизио, а форвард Андрей Панюков был продан в «Урал». Кроме того, сразу трое футболистов петербургской команды перешли в «Сочи»: защитники Иван Новосельцев и Ибрагим Цаллагов, а также нападающий Дмитрий Полоз.
На смену этим игрокам «Зенит» приобрел двух футболистов: из «Гамбурга» в
«Тамбов» стал победителем прошлогоднего первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). За шесть туров до окончания чемпионата команду возглавил Александр Григорян, сменивший на посту главного тренера Мурата Искакова. В межсезонье команде не удалось серьезно укрепить состав, главным приобретением можно считать защитника Адесойе Ойеволе, который провел прошлый сезон в «Оренбурге». Также пополнили ряды команды полузащитники Иван Маркелов и Владислав Кулик, выступавшие за «Анжи», и Михаил Костюков из «Енисея».
В стартовом матче игрового дня самарские «Крылья Советов» на своем поле примут московский ЦСКА. Встреча начнется в 16:30. Главным арбитром назначен Кирилл Левников из
Летом 2018 года ЦСКА расстался сразу с девятью игроками основной обоймы и радикально обновил состав. После ухода нескольких ветеранов и подписания контрактов с молодежью армейцы стали самой молодой командой чемпионата России. Этим летом
На его место в аренду взят Звонимир Шарлия из хорватского клуба «Славен Белупо». Главным трансферным успехом ЦСКА стало подписание полноценного пятилетнего контракта с креативным хорватским полузащитником Николой Влашичем, который в прошлом сезоне выступал за армейцев на правах аренды. Также клуб продлил на два года соглашение с атакующим хавбеком Аланом Дзагоевым, пропустившим большую часть чемпионата-2018/19
«Крылья Советов» в прошлом сезоне сумели сохранить прописку в
ЦСКА и «Крылья Советов» в прошлом сезоне также открывали чемпионат личной встречей в Самаре. Та игра закончилась со счетом 0:0. В заключительном туре чемпионата армейцы разгромили соперника со счетом 6:0.
В заключительном матче воскресенья «Ахмат» в Грозном примет «Краснодар». Встреча начнется в 21:30. Главным арбитром назначен Виталий Мешков из подмосковного Дмитрова.
По итогам прошлого сезона «Краснодар» впервые в своей 11-летней истории получил право выступить в квалификации Лиги чемпионов, заняв третье место. В межсезонье «Краснодар» столкнулся с двумя серьезными проблемами.
Чтобы заменить их, летом «Краснодар» подписал соглашения с опорниками Кайо и Русланом Камболовым, выступавшими до этого за «Брагу» и «Рубин» соответственно. Для повышения креативности были приобретены игравшие за голландские «Фейенорд» и «Зволле» Тонни Вилена и Юнес Намли. Помимо новичков, многого болельщики вправе ждать от уже успевших проявить себя в прошлом сезоне воспитанников клубной академии — Матвея Сафонова,
Судя по предсезонному Кубку Париматч Премьер, футболисты «Краснодара» находятся в хорошей форме. Команда Мурада Мусаева на турнире победила ЦСКА (1:0), «Ростов» (3:0) и «Спартак» (2:1).
«Краснодар» и «Ахмат» в рамках чемпионатов России провели 18 матчей. 10 побед одержал «Краснодар», шесть — «Ахмат», две встречи завершились вничью. В прошлом сезоне краснодарцы ни разу не сумели переиграть команду из Грозного, уступив на своем поле (0:1), а в гостях сыграв вничью (1:1).