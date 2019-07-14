Тренер «Ростова» раскритиковал РПЛ за «матчи по ночам»
Тренер «Ростова» Валерий Карпин пожаловался на позднее начало матча первого тура Российской
Тренер «Ростова» Валерий Карпин пожаловался на позднее начало матча первого тура Российской
«Нам говорят про посещаемость, увеличение доходов клубов, самой лиги, а взамен мы получаем матчи по ночам», — заявил Карпин. В интервью «Чемпионат.com» специалист также был резок, назвав назначение матчей на позднее время «преступлением против болельщиков».
Встреча между «Ростовом» и «Оренбургом» прошла в Ростове и завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Матч начался в 21:30 по московскому времени.
Ранее 12 июля «Спартак» на своем поле обыграл дебютанта РПЛ «Сочи» благодаря голу в добавленное время. Мяч на счету защитника
Завершится первый тур встречей между «Локомотивом» и «Рубином», которая пройдет в Москве в понедельник, 15 июля, в 20:00 по московскому времени.
|Валерий Карпин
|Владимир Федотов
|Элдор Шомуродов(Алексей Ионов, Роман Еременко)
|11′
|Джордже Деспотович(Андрей Малых)
|49′
|Алексей Ионов
|42′
|30
|Сергей Песьяков
|56
|Александр Довбня
|28
|Евгений Чернов
|12
|Андрей Малых
|6
|Рагнар Сигурдссон
|13
|Сергей Терехов
|78
|Дмитрий Чистяков
|3
|Михаил Сиваков
52′
|11
|Алексей Ионов
|31
|Виталий Шахов
|8
|Ивелин Попов
|66
|Савелий Козлов
|7
|Роман Еременко
|8
|Даниэл Мишкич
|17
|Матиас Норманн
54′
|29
|Вадим Афонин
81′
|34
|Алексей Козлов
75′
|9
|Джордже Деспотович
|25
|Арсений Логашов
|77
|Никита Маляров
43′73′
|19
|Хорен Байрамян
26′67′
|5
|Тимур Аюпов
|23
|Александр Зуев
|10
|Рикарду Алвеш
61′
|14
|Элдор Шомуродов
83′
|32
|Артем Кулишев
|9
|Бьорн Сигурдарсон
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|2
|9
|Удары (всего)
|9
|6
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|0
|15
|Фолы
|15
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Владислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Валерий Данченко(Россия, Уфа)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди(Россия, Краснодар)