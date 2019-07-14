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01:33 (мск), источник: Lenta.Ru

Тренер «Ростова» раскритиковал РПЛ за «матчи по ночам»

Тренер «Ростова» Валерий Карпин пожаловался на позднее начало матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга». Его слова приводит Sport24.

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Источник: РИА "Новости"

«Нам говорят про посещаемость, увеличение доходов клубов, самой лиги, а взамен мы получаем матчи по ночам», — заявил Карпин. В интервью «Чемпионат.com» специалист также был резок, назвав назначение матчей на позднее время «преступлением против болельщиков».

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Встреча между «Ростовом» и «Оренбургом» прошла в Ростове и завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Матч начался в 21:30 по московскому времени.

Игру с трибун посмотрели 14 тысяч зрителей при вместимости стадиона в 45 тысяч.

Ранее 12 июля «Спартак» на своем поле обыграл дебютанта РПЛ «Сочи» благодаря голу в добавленное время. Мяч на счету защитника красно-белых Самуэля Жиго.

Завершится первый тур встречей между «Локомотивом» и «Рубином», которая пройдет в Москве в понедельник, 15 июля, в 20:00 по московскому времени.

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Ростов
2:1
Первый тайм: 2:0
Оренбург
Футбол, Премьер-лига, Тур 113.07.2019, 21:30 (МСК UTC+3)Ростов Арена, 14584 зрителя
Главные тренеры
Валерий КарпинВладимир Федотов
Голы
Элдор Шомуродов(Алексей Ионов, Роман Еременко)11′
Джордже Деспотович(Андрей Малых)49′
Алексей Ионов42′
Составы команд
30Сергей Песьяков
56Александр Довбня
28Евгений Чернов
12Андрей Малых
6Рагнар Сигурдссон
13Сергей Терехов
78Дмитрий Чистяков
3Михаил Сиваков
52′
11Алексей Ионов
31Виталий Шахов
8Ивелин Попов
66Савелий Козлов
7Роман Еременко
8Даниэл Мишкич
17Матиас Норманн
54′
29Вадим Афонин
81′
34Алексей Козлов
75′
9Джордже Деспотович
25Арсений Логашов
77Никита Маляров
43′73′
19Хорен Байрамян
26′67′
5Тимур Аюпов
23Александр Зуев
10Рикарду Алвеш
61′
14Элдор Шомуродов
83′
32Артем Кулишев
9Бьорн Сигурдарсон
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
5Голевые моменты2
9Удары (всего)9
6Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
5Угловые0
15Фолы15
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяВладислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяВалерий Данченко(Россия, Уфа)
Боковой судьяАлексей Стипиди(Россия, Краснодар)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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