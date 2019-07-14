Карпин: Матчи в позднее время — это преступление против болельщиков

Встреча «Ростов» — «Оренбург» прошла в субботу в Ростове-на-Дону и завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Стартовый свисток прозвучал в 21:30 (мск), на матче присутствовало менее 15 тысяч болельщиков при вместимости «Ростов Арены» более 43 тысяч зрителей. Во втором туре чемпионата России «Ростов» примет 20 июля московский «Спартак», и данный матч также должен начаться в 21:30.

«Мы просили о переносе игры на более раннее время. Потому что, если было бы удобное время для болельщиков, матч посетили, может быть, 25−30 тысяч человек. Считаю, что матчи в такое время — это преступление против болельщиков. Возможно ли перенести игру со “Спартаком”? Задайте эти вопросы лиге. Говорят, что нужна посещаемость, что нужно поднимать доходы клубов, лиги, а взамен получаем матчи по ночам», — приводятся слова Карпина на официальном сайте «Ростова».