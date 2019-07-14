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09:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Карпин: Матчи в позднее время — это преступление против болельщиков

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что донской клуб просил Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ) перенести матч первого тура чемпионата России против «Оренбурга» на более ранние часы, а также признал, что матчи в позднее время — это преступление против болельщиков.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча «Ростов» — «Оренбург» прошла в субботу в Ростове-на-Дону и завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Стартовый свисток прозвучал в 21:30 (мск), на матче присутствовало менее 15 тысяч болельщиков при вместимости «Ростов Арены» более 43 тысяч зрителей. Во втором туре чемпионата России «Ростов» примет 20 июля московский «Спартак», и данный матч также должен начаться в 21:30.

«Мы просили о переносе игры на более раннее время. Потому что, если было бы удобное время для болельщиков, матч посетили, может быть, 25−30 тысяч человек. Считаю, что матчи в такое время — это преступление против болельщиков. Возможно ли перенести игру со “Спартаком”? Задайте эти вопросы лиге. Говорят, что нужна посещаемость, что нужно поднимать доходы клубов, лиги, а взамен получаем матчи по ночам», — приводятся слова Карпина на официальном сайте «Ростова».

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Ростов
2:1
Первый тайм: 2:0
Оренбург
Футбол, Премьер-лига, Тур 113.07.2019, 21:30 (МСК UTC+3)Ростов Арена, 14584 зрителя
Главные тренеры
Валерий КарпинВладимир Федотов
Голы
Элдор Шомуродов(Алексей Ионов, Роман Еременко)11′
Джордже Деспотович(Андрей Малых)49′
Алексей Ионов42′
Составы команд
30Сергей Песьяков
56Александр Довбня
28Евгений Чернов
12Андрей Малых
6Рагнар Сигурдссон
13Сергей Терехов
78Дмитрий Чистяков
3Михаил Сиваков
52′
11Алексей Ионов
31Виталий Шахов
8Ивелин Попов
66Савелий Козлов
7Роман Еременко
8Даниэл Мишкич
17Матиас Норманн
54′
29Вадим Афонин
81′
34Алексей Козлов
75′
9Джордже Деспотович
25Арсений Логашов
77Никита Маляров
43′73′
19Хорен Байрамян
26′67′
5Тимур Аюпов
23Александр Зуев
10Рикарду Алвеш
61′
14Элдор Шомуродов
83′
32Артем Кулишев
9Бьорн Сигурдарсон
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
5Голевые моменты2
9Удары (всего)9
6Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
5Угловые0
15Фолы15
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяВладислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяВалерий Данченко(Россия, Уфа)
Боковой судьяАлексей Стипиди(Россия, Краснодар)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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