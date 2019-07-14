Карпин: Матчи в позднее время — это преступление против болельщиков
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что донской клуб просил Российскую футбольную
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что донской клуб просил Российскую футбольную
Встреча «Ростов» — «Оренбург» прошла в субботу в
«Мы просили о переносе игры на более раннее время. Потому что, если было бы удобное время для болельщиков, матч посетили, может быть, 25−30 тысяч человек. Считаю, что матчи в такое время — это преступление против болельщиков. Возможно ли перенести игру со “Спартаком”? Задайте эти вопросы лиге. Говорят, что нужна посещаемость, что нужно поднимать доходы клубов, лиги, а взамен получаем матчи по ночам», — приводятся слова Карпина на официальном сайте «Ростова».
|Валерий Карпин
|Владимир Федотов
|Элдор Шомуродов(Алексей Ионов, Роман Еременко)
|11′
|Джордже Деспотович(Андрей Малых)
|49′
|Алексей Ионов
|42′
|30
|Сергей Песьяков
|56
|Александр Довбня
|28
|Евгений Чернов
|12
|Андрей Малых
|6
|Рагнар Сигурдссон
|13
|Сергей Терехов
|78
|Дмитрий Чистяков
|3
|Михаил Сиваков
52′
|11
|Алексей Ионов
|31
|Виталий Шахов
|8
|Ивелин Попов
|66
|Савелий Козлов
|7
|Роман Еременко
|8
|Даниэл Мишкич
|17
|Матиас Норманн
54′
|29
|Вадим Афонин
81′
|34
|Алексей Козлов
75′
|9
|Джордже Деспотович
|25
|Арсений Логашов
|77
|Никита Маляров
43′73′
|19
|Хорен Байрамян
26′67′
|5
|Тимур Аюпов
|23
|Александр Зуев
|10
|Рикарду Алвеш
61′
|14
|Элдор Шомуродов
83′
|32
|Артем Кулишев
|9
|Бьорн Сигурдарсон
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|2
|9
|Удары (всего)
|9
|6
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|0
|15
|Фолы
|15
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Владислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Валерий Данченко(Россия, Уфа)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди(Россия, Краснодар)