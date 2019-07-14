«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» вступили в борьбу за Чалова

В борьбу за 21-летнего форварда вступили «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Об этом пишет Mirror.

По информации издания, интерес к форварду, которого британцы оценивают в £ 20 млн (€ 22 млн), проявляют также «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм Хотспур». Ранее сообщалось, что за Чаловым активно следят французский «Монако», итальянский «Лацио» и испанская «Валенсия».