Почему в чемпионате России нет ВАР? Проект застопорился
Игра в Тушине вызвала не только споры вокруг судейства. Болельщики недоумевают: где же обещанные видеоассистенты и видеоповторы? Попробуем ответить на этот вопрос.
Игра в Тушине вызвала не только споры вокруг судейства. Болельщики недоумевают: где же обещанные видеоассистенты и видеоповторы? Попробуем ответить на этот вопрос.
Начнем издалека. Проект, связанный с использованием видеоарбитров (ВАР), их ассистентов и видеоповторов в чемпионате России, обсуждается давно. Но до конкретных планов и сумм дело дошло только несколько месяцев назад. К тому времени бюджеты клубов
А именно клубы и лига, как я понимаю, должны выделить те средства, без которых невозможно сделать шаг от теории к практике.
Вы спросите, а как же работали видеоарбитры и их помощники весной, когда видеоповторы активно использовались, к примеру, в кубковых матчах? Отвечу: на эти игры, проходившие под эгидой РФС, деньги предоставила сама федерация. А проведением чемпионата страны занимается лига.
И с финансированием есть проблемы.
Месяца полтора назад мы узнали, что клубы нашли партнера для проекта ВАР — компанию «Ростелеком». Она, в свою очередь, должна была договориться с тем же провайдером технологий, который давно сотрудничает с ФИФА и УЕФА, — Hawk Eye.
Казалось, проект начнет развиваться семимильными шагами, но никакого движения вперед не произошло. Как я понимаю, официальных документов (соглашений, контрактов, договоров) между лигой и «Ростелекомом» не подписано. Есть, скажем так, только некое одобрение сотрудничества со стороны клубов.
К тому же, появился конкурент — «Матч ТВ», который тоже хочет участвовать в проекте.
Существует идея (не проект с документами и финансированием, а именно идея) создания в Москве центра для работы видеоассистентов. Такие центры есть в других странах. Это удобно и позволяет значительно сократить число ВАР, работающих в каждом туре. И, соответственно, сэкономить на их гонорарах.
Так как партнера и денег на проект ВАР пока нет, нет и центра. На его проектирование и создание уйдет несколько месяцев.
Но «под» него, а также «под» несколько весенних матчей уже готовились судьи. То есть у нас появились арбитры, которые имеют право работать видеоассистентами. В их число входят не все из 19 арбитров, по решению исполкома РФС допущенных к обслуживанию матчей чемпионата России-2019/20. Далеко не все.
Поэтому, даже если будет заключен договор с партнером («Ростелекомом» или «Матч ТВ»), появится необходимое финансирование, будет получено разрешение от ФИФА и Международного совета футбольных ассоциаций (ИФАБ), в каждом туре
Скорее всего, появится возможность обеспечить видеоассистентами от одного до трех матчей. В этом случае они, видимо, будут работать, находясь в микроавтобусах с соответствующей начинкой — компьютерами и мониторами.
Когда это
Но даже если это случится в обозримом будущем, не стоит ждать от ВАР чудес. Например, ни один из видеоассистентов не исправил бы ошибки Владимира Москалева, который в матче «Спартак» — «Сочи» не показал
Почему? Потому что по протоколу, в котором прописаны права и обязанности судей и их видеоассистентов, ВАР не вмешивается и не исправляет ошибки рефери, связанные с вынесением желтых карточек и назначением свободных и штрафных ударов. Даже если бы речь шла об ошибочном невынесении спартаковцам вторых предупреждений, ВАР не имел бы права поправить Москалева.
И почему вы вдруг решили, что с помощью видеоассистента на 21-й минуте обязательно был бы назначен пенальти в ворота «Спартака», а на 90+3-й был бы отменен гол Жиго?
Вы забываете, что у монитора сидит такой же живой человек, а не робот. Это не технология определения взятия ворот, которая помогает определить, пересек ли мяч «ленточку». Там все просто, а ВАР — это все то же субъективное мнение, различия в трактовках, если, конечно, речь не идет об офсайде.
В качестве примера возьмите Игоря Федотова, в недавнем прошлом арбитра
Федотов заявил, что его бывший коллега ошибся, засчитав гол Жиго. Хорошо, но где гарантия, что Москалев, посмотрев повтор, отменил бы свое решение и не засчитал взятие ворот? Только потому, что так думаете вы?
Но давайте вспомним недавний матч с участием сборной Бразилии на Кубке Америки. Судья принял очень спорное решение (на мой взгляд, ошибочное), назначив пенальти в ворота хозяев турнира, когда мяч попал в руку их защитника, падавшего на газон. Рука была отведена назад и
Почему же Москалев должен был кардинально изменить свое первоначальное решение? Он, основываясь на увиденном, на своем опыте, на том, как его учили, на том, какие разъяснения он получил на сборах, вполне мог бы взятие ворот «Сочи» оставить в силе.
Вы даже не представляете, какие скандалы нас могут ждать, когда видеоповторы
Один из них связан с качеством телетрансляций и наличием видеоповторов, сделанных с разных камер под разным ракурсом. Поверьте, я смотрю каждый из 240 матчей чемпионата и нередко сталкиваюсь с тем, что качество картинки не позволяет сделать однозначный вывод.
Вас удовлетворил повтор момента в спартаковской штрафной на 21-й минуте. Он дал возможность точно оценить действия защитника
Или возьмите пример из прошлого сезона. Помните, когда был назначен пенальти за игру рукой того же Рассказова? Когда появился повтор с другого ракурса, позволявшего увидеть, что никакой игры рукой не было и в помине, и что судья ошибся? Правильно — после матча.
ВАР — это не система. ВАР — это люди. Видеоарбитры, их помощники, специалисты, помогающие быстро найти нужный повтор, операторы, режиссеры трансляций, люди, руководящие судейским корпусом и обучающие рефери, чиновники, управляющие лигами и федерациями. Только при их правильном взаимодействии проект завершится успехом. В противном случае мы так и будем обсуждать решения Москалева. Бесконечно долго и бессмысленно.