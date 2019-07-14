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18:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» — «Тамбов»: Сутормин — в запасе петербуржцев

«Зенит» и «Тамбов» объявили составы на матч 1-го тура премьер-лиги.

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Новичок петербуржцев Алексей Сутормин начнет встречу в запасе.

Состав «Зенита»: Лунев, Иванович, Смольников, Ракицкий, Сантос, Жирков, Оздоев, Ерохин, Дзюба, Азмун, Дриусси.

Запасные: Кержаков, Рыбиков, Терентьев, Мевля, Маммана, Нобоа, Сутормин, Мусаев, Мак, Ригони, Барриос, Джорджевич.

Состав «Тамбова»: Шелия, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Осипенко, Маркелов, Чуперка, Карасев, Килин, Мамтов, Аппаев.

Запасные: Сугробов, Рыбин, Кулик, Кленкин, Чернышов, Бенито, Бенито, М. Усман, Костюков.

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