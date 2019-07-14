€20 млн за Промеса, Зе Луиш — 8,5, остальные — бесплатно. Как распродавали чемпионский «Спартак»

В сезоне-2016/17 за «Спартак» рубились 29 футболистов, 21 из них — не меньше пяти матчей. После ухода Сальваторе Боккетти в деле осталось всего 10 бойцов золотого состава — Зобнин, Ребров, Фернандо, Ещенко, Кутепов, Жано, Мельгарехо, Джикия, Адриано и Селихов.

При этом Жано уже ездил в аренду в «Крылья», а Фернандо может отправиться в китайский клуб. «Шанхай Шеньхуа» предлагал за бразильца 10 млн евро, но получил отказ. Теперь готовит новое предложение.

Sport24 вспоминает, как «Спартак» расставался с чемпионами. Абсолютное большинство ушло из команды бесплатно, а с некоторыми вообще пришлось разрывать договор. То есть «Спартак» не только ничего не заработал, но и сам заплатил им неустойку. Исключения — хедлайнер той команды Промес, Зуев (его взял в аренду, а потом выкупил «Ростов») и Зе Луиш, на которого этим летом был хоть какой-то спрос.

А спасительного плеймейкера все нет.

Итак, как «Спартак» продавал чемпионский состав:

Источник: Sport24

В первый постчемпионский сезон «Спартак» расставался лишь с теми, кто не проходил в основу: Маурисио ожидаемо вернулся в Рим, Песьяков и Макеев стали свободными агентами и ушли в «Ростов». Туда же отправился молодой Зуев — пока в аренду, но через год он подпишет полноценный контракт. Кутин уехал набираться опыта в «Тосно». Но применить его в «Спартаке» уже не получится.

Первое значимое расставание случилось зимой: мастер красивых мячей Ивелин Попов, так и не став основным, поехал повышать самооценку в Казань. В «Рубине» он проведет хорошие полгода, но выкупить его клуб из столицы Татарстана не сможет, и болгарин ненадолго вернется в «Спартак».

Источник: Sport24

Источник: Sport24

На финише сезона-2017/18 «Спартак» упустил второе место и должен был пробиваться в Лигу чемпионов через квалификацию. Не получилось, хотя на выезде вел у ПАОК 2:0. Образовавшуюся в бюджете дыру (не забываем — в команду пришли недешевые Роша и Ханни) пришлось закрывать за счет продажи главной звезды — Квинси Промеса.

Решение, которое помогло «Спартаку» финансово, но в игровом плане не принесло ничего хорошего. В «Севилье» у Промеса не было исключительного статуса, как в Москве, там его использовали как защитника, ну, а «Спартак», оставшись без лидера, в одиночку тащившего матчи, впал в депрессию и надолго забыл про победы.

Неудачная серия стоила работы Массимо Каррере, а когда Олег Кононов познакомился с командой, «Спартак» провел спецоперацию по раздаче скамейки запасных всем нуждающимся. Расставшись с Поповым, Самедовым и «нашим Месси» Денисом Давыдовым, клуб выплатил каждому компенсацию. А заодно сдал в аренду Жано и Тимофеева, расчистив пространство для молодежи.

Кроме них, клуб попрощался с братьями Еременко и Марко Петковичем, пришедшими уже после чемпионства. Вся эта благотворительность стоила «Спартаку» больше миллиона евро. С другой стороны, если бы ненужные футболисты отрабатывали контракты до конца, получилось бы дороже.

Источник: Sport24

Трансферное окно, поставившее точку в истории золотой команды. «Спартак» отпустил Дениса Глушакова, последние два года проведшего в скандалах. Прицепом к нему пошел другой член ОПГ «Ромашка» — Дмитрий Комбаров, отыгравший в «Спартаке» девять лет.

По Сальваторе Боккетти долго не было ясности — Леонид Федун дал понять, что итальянцу лучше искать себе новый клуб, но агент игрока Андреа д’Амико опровергал сообщения об уходе в «Дженоа» или «Верону». Очевидно, речь шла лишь о сумме компенсации.

И, наконец, Зе Луиш — второй человек после Промеса, на продаже которого «Спартаку» действительно удалось заработать. В прошлом сезоне он стал главным бомбардиром команды и возглавлял список тех, в ком Федун видел потенциальный товар. Второй в ряду — Фернандо.

Итого: клуб заработал 29 млн евро на трех игроках.

Источник: Sport24

Sport24 попросил прокомментировать эти цифры бывшего гендиректора «Спартака» (занимал должность в 2004—2005 годах) Юрия Первака:

— Спустя два года в «Спартаке» осталось только 10 человек из чемпионского состава. Это нормальный цикл обновления?

— Там три директора сменилось за это время, и тренера тоже. У каждого — своя концепция, свои взгляды. Не знаю, как это рассматривать — это политика клуба или просто стечение обстоятельств, влияние частых смен.

— Большинство опытных игроков, в том числе Глушаков и Комбаров, ушли свободными агентами. О чем это говорит?

— Я сам питаюсь какими-то источниками — агентскими и прочими. Может быть, ребята отрицательно влияли… Это даже не про их отношения с болельщиками. Вот есть такой футболист — Глушаков, поигравший в сборной. Но на меня он никогда не производил впечатления.

— Даже в чемпионский сезон?

— А что чемпионский сезон — девять матчей по 1:0? (На самом деле, 11. — Sport24) Где-то он, наверное, перегнул палку, где-то кто-то недогнул. Расстались и расстались — ничего страшного. Есть новый тренер, новая концепция, новый директор, который будет привозить немцев. Да и слава богу.

— Вы следите за тем, как меняется команда?

— А какие изменения? У «Сочи» (соперник «Спартака в первом туре. — Sport24) я даже не знаю, что за команда. И все равно матч прошел в борьбе, да еще гол забили с нарушением. Надо смотреть третий-четвертый тур или хотя бы выезд в Ростов. Вот это интересно. Тренировочные матчи тоже ни о чем, все команды там преследовали свои цели. Не думаю, что победы или поражения имели счет.

— 30 млн за Промеса и Зе — максимум, который можно было выжать из этой команды?

— Если честно, да. Я, по-моему, уже говорил в интервью: глубины состава никогда не было. Как у них получилось выиграть — не знаю. Разные же ходят мнения: где-то судейские моменты, где-то договоренности…

— Кого с кем?

— Мутко и Федуна, наверное. Мутко же за футбол отвечал. Это и в печати было. Тогда все совпало: плохо дела шли у «Зенита», не так хорошо у ЦСКА. И тут на тебе — «Спартаку», пусть чуть-чуть, но помогают. 1:0, 1:0, 1:0… Как профессионально могут помочь судьи, мы и так знаем и понимаем. Но обсуждать это не хочется. Выиграли и выиграли — ради бога.

А вот люди, которые это сделали, а потом не могли найти себе места… Обычно все хотят кого-то купить, увести, разорвать команду. А в этом случае никто никого не просит, и это тоже вызывает вопросы.