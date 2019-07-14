ФК «Зенит» и авиакомпания «Россия» подписали новый контракт на 97,5 млн рублей

Источник: РИА "Новости"

«Контракт заключался в рамках процедуры госзакупок. Базовые условия контракта остались теми же, но в целом он соответствует тому, что был в предыдущем году», — сказал Александровский после церемонии.

По данным материалов госзакупок, цена контракта составляет порядка 97,5 млн рублей. Соглашение подписано на год. Александровский также сообщил, что по условиям контракта в совместных мероприятиях авиаперевозчика и «Зенита» будут участвовать игроки основного состава клуба, а также главный тренер Сергей Семак.

Медведев отметил, что клуб давно успешно сотрудничает с авиакомпанией, а также рассказал, что на борту лайнера «России» 4 мая футболисты «Зенита» узнали о том, что стали чемпионами России. «Пилот лайнера имел связь с землей и узнал счет матча “Арсенал” — “Локомотив”. Тогда мы и поняли, что стали чемпионами», — сказал Медведев.

Контракт стал уже шестым между клубом и авиаперевозчиком, согласно ему авиакомпания получает статус официального перевозчика футболистов и технического персонала «Зенита», также авиакомпания разместила брендинг на трибунах и в холлах стадиона «Газпром-Арена». Первый контракт между «Зенитом» и «Россией» был заключен в 2014 году, тогда же в парке перевозчика появился самолет в сине-бело-голубых цветах. За пять лет сотрудничества команда совершила 286 перелетов на авиалайнерах «России» и посетила 55 городов мира, отметил на церемонии подписания Александровский.