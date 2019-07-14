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19:21 (мск), источник: Чемпионат.com

«Вест Хэм» отказался от покупки Чалова за £ 25 млн

«Вест Хэм Юнайтед» не воспользовался возможностью приобрести форварда ЦСКА Фёдора Чалова, утверждается в «твиттере» ExWHUemployee.

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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, лондонский клуб мог выкупить права на 21-летнего нападающего «армейцев» за £ 25 млн (€ 27,85 млн). Однако в итоге «молотобойцы» отказались от подписания россиянина.

Ранее сообщалось, что интерес к футболисту также проявляют «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм Хотспур», «Монако», «Лацио» и «Валенсия».

Чалов является воспитанником ЦСКА. За первую команду «армейского» клуба он выступает с 2017 года. В минувшем сезоне на клубном уровне форвард принял участие в 37 играх. На его счету 17 забитых мячей и 7 результативных передач. С 15 голами в активе он стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги. Контракт игрока с ЦСКА рассчитан до лета 2022 года.

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