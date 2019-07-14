ФК «Крылья Советов» впервые за три с половиной года победил ЦСКА
ТАСС, 14 июля. Футболисты самарского клуба «Крылья Советов» обыграли ЦСКА со счетом 2:0 в домашнем матче первого тура Российской
ТАСС, 14 июля. Футболисты самарского клуба «Крылья Советов» обыграли ЦСКА со счетом 2:0 в домашнем матче первого тура Российской
Дубль оформил 22-летний нападающий Александр Соболев (51-я и 58-я минуты). Соболев провел 36-й матч в чемпионатах России, в которых забил девять мячей («Крылья Советов» — 13 матчей, 3 гола; «Томь» — 13, 3; «Енисей» — 10, 3). Соболев и Эрик Бикфалви из екатеринбургского «Урала» возглавляют бомбардирскую гонку сезона-2019/20, забив по два мяча.
Всего клубы провели 49-й очный матч в рамках чемпионатов России, «Крылья Советов» одержали 11-ю победу, в активе ЦСКА 27 побед, еще 11 матчей завершились вничью. Впервые с 21 ноября 2015 года самарский клуб сумел обыграть ЦСКА, тогда на «Арене-Химки» встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Крыльев Советов».
В следующем туре 20 июля ЦСКА дома сыграет с «Оренбургом», а самарский клуб также на домашнем поле встретится с тульским «Арсеналом».
|Миодраг Божович
|Виктор Гончаренко
|Александр Соболев(Дмитрий Кабутов)
|51′
|Александр Соболев
|58′
|1
|Сергей Рыжиков
|35
|Игорь Акинфеев
|23
|Дмитрий Комбаров
38′
|2
|Мариу Фернандес
|50
|Максим Карпов
|23
|Хердур Магнуссон
|90
|Тарас Бурлак
|5
|Виктор Васин
31′
|77
|Дмитрий Кабутов
|8
|Никола Влашич
|17
|Антон Зиньковский
|25
|Кристиян Бистрович
|20
|Срджан Мияйлович
|98
|Иван Обляков
|14
|Раду Гынсарь
|9
|Федор Чалов
78′
|22
|Александр Анюков
66′
|31
|Звонимир Шарлия
46′78′
|10
|Антон Терехов
|19
|Такума Нисимура
|28
|Паул Антон
71′
|7
|Ильзат Ахметов
61′
|40
|Артем Тимофеев
|29
|Яка Бийол
|7
|Александр Соболев
84′
|17
|Арнор Сигурдссон
88′
|9
|Деян Радонич
|87
|Константин Марадишвили
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|3
|6
|Удары (всего)
|11
|6
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|5
|13
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Кирилл Левников(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Андрей Веретешкин(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Егор Болховитин(Россия, Ленинградская область)