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18:38 (мск), источник: ТАСС

ФК «Крылья Советов» впервые за три с половиной года победил ЦСКА

ТАСС, 14 июля. Футболисты самарского клуба «Крылья Советов» обыграли ЦСКА со счетом 2:0 в домашнем матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встречу на «Самара-Арене» посетило 25 287 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

Дубль оформил 22-летний нападающий Александр Соболев (51-я и 58-я минуты). Соболев провел 36-й матч в чемпионатах России, в которых забил девять мячей («Крылья Советов» — 13 матчей, 3 гола; «Томь» — 13, 3; «Енисей» — 10, 3). Соболев и Эрик Бикфалви из екатеринбургского «Урала» возглавляют бомбардирскую гонку сезона-2019/20, забив по два мяча.

Всего клубы провели 49-й очный матч в рамках чемпионатов России, «Крылья Советов» одержали 11-ю победу, в активе ЦСКА 27 побед, еще 11 матчей завершились вничью. Впервые с 21 ноября 2015 года самарский клуб сумел обыграть ЦСКА, тогда на «Арене-Химки» встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Крыльев Советов».

В следующем туре 20 июля ЦСКА дома сыграет с «Оренбургом», а самарский клуб также на домашнем поле встретится с тульским «Арсеналом».

Крылья Советов
2:0
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 114.07.2019, 16:30 (МСК UTC+3)Самара Арена, 25287 зрителей
Главные тренеры
Миодраг БожовичВиктор Гончаренко
Голы
Александр Соболев(Дмитрий Кабутов)51′
Александр Соболев58′
Составы команд
1Сергей Рыжиков
35Игорь Акинфеев
23Дмитрий Комбаров
38′
2Мариу Фернандес
50Максим Карпов
23Хердур Магнуссон
90Тарас Бурлак
5Виктор Васин
31′
77Дмитрий Кабутов
8Никола Влашич
17Антон Зиньковский
25Кристиян Бистрович
20Срджан Мияйлович
98Иван Обляков
14Раду Гынсарь
9Федор Чалов
78′
22Александр Анюков
66′
31Звонимир Шарлия
46′78′
10Антон Терехов
19Такума Нисимура
28Паул Антон
71′
7Ильзат Ахметов
61′
40Артем Тимофеев
29Яка Бийол
7Александр Соболев
84′
17Арнор Сигурдссон
88′
9Деян Радонич
87Константин Марадишвили
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
4Голевые моменты3
6Удары (всего)11
6Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
2Угловые5
13Фолы12
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяКирилл Левников(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяАндрей Веретешкин(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяЕгор Болховитин(Россия, Ленинградская область)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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