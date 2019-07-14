ФК «Крылья Советов» впервые за три с половиной года победил ЦСКА

Источник: РИА "Новости"

Дубль оформил 22-летний нападающий Александр Соболев (51-я и 58-я минуты). Соболев провел 36-й матч в чемпионатах России, в которых забил девять мячей («Крылья Советов» — 13 матчей, 3 гола; «Томь» — 13, 3; «Енисей» — 10, 3). Соболев и Эрик Бикфалви из екатеринбургского «Урала» возглавляют бомбардирскую гонку сезона-2019/20, забив по два мяча.

Всего клубы провели 49-й очный матч в рамках чемпионатов России, «Крылья Советов» одержали 11-ю победу, в активе ЦСКА 27 побед, еще 11 матчей завершились вничью. Впервые с 21 ноября 2015 года самарский клуб сумел обыграть ЦСКА, тогда на «Арене-Химки» встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Крыльев Советов».