Виктор Васин — полный провал. Привез два гола, ЦСКА без шансов проиграл в Самаре
Соболев из «Крыльев» — MVP тура.
Соболев из «Крыльев» — MVP тура.
Как и год назад, ЦСКА открыл сезон выездом в Самару. В прошлом сезоне на старте у армейцев были большие проблемы с составом: в старте играли Хосонов и Ефремов, Набабкин оказался в опорной зоне. Сейчас все намного лучше: лечатся только Щенников, Дивеев и Дзагоев.
В последнем туре прошлого сезона ЦСКА дома вынес «Крылья» 6:0. В первом туре тоже собирался доминировать, в первом тайме набрав 65% владения. Но самый опасный момент все равно был за самарцами: Акинфеев вытащил мощный удар из угла, но неприятно ударился челюстью об штангу. Возможно, в этот момент в ЦСКА снова пожалели, что не подписали Джанаева.
После помощи врачей Игорь продолжил играть, но второй тайм его команды превратился в кошмар. Главный виновник этого — защитник ЦСКА Виктор Васин. Восстановившись от разрыва «крестов», в тройке центральных он играл уверенно. Сейчас, в двойке — полный провал.
В первом моменте он не прервал высокий навес, а потом не выбил мяч у Александра Соболева, помешав еще и Марио Фернандесу.
Во втором: снова потерял Соболева, а когда вспомнил о нападающем, максимально неудачно под него подкатился. Заслуженный пенальти реализовал тот, кто его и заработал.
Пропустив дважды за 7 минут, ЦСКА побежал отыгрываться, проводя с мячом еще больше времени (73%). Но не помогало ничего. Ни замена проваливающегося в опорной зоне Ахметова на Бийола, который пошел в атаку, но не попадал в ворота. Ни снятие с игры Шарлии (почему не Васина?), вместо которого атаковать ворота стал Нисимура.
Результат — нервы. После того, как Чалов решил обмануть вратаря Рыжикова и выбить мяч из его рук, кипер «Крыльев» решил потолкаться. Судья Левников
Федор, правда, не показал ничего, за что его могли внести в
18 лет ЦСКА не проигрывал в первом туре
|Миодраг Божович
|Виктор Гончаренко
|Александр Соболев(Дмитрий Кабутов)
|51′
|Александр Соболев
|58′
|1
|Сергей Рыжиков
|35
|Игорь Акинфеев
|23
|Дмитрий Комбаров
38′
|2
|Мариу Фернандес
|50
|Максим Карпов
|23
|Хердур Магнуссон
|90
|Тарас Бурлак
|5
|Виктор Васин
31′
|77
|Дмитрий Кабутов
|8
|Никола Влашич
|17
|Антон Зиньковский
|25
|Кристиян Бистрович
|20
|Срджан Мияйлович
|98
|Иван Обляков
|14
|Раду Гынсарь
|9
|Федор Чалов
78′
|22
|Александр Анюков
66′
|31
|Звонимир Шарлия
46′78′
|10
|Антон Терехов
|19
|Такума Нисимура
|28
|Паул Антон
71′
|7
|Ильзат Ахметов
61′
|40
|Артем Тимофеев
|29
|Яка Бийол
|7
|Александр Соболев
84′
|17
|Арнор Сигурдссон
88′
|9
|Деян Радонич
|87
|Константин Марадишвили
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|3
|6
|Удары (всего)
|11
|6
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|5
|13
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Кирилл Левников(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Андрей Веретешкин(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Егор Болховитин(Россия, Ленинградская область)