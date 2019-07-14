Виктор Васин — полный провал. Привез два гола, ЦСКА без шансов проиграл в Самаре

Как и год назад, ЦСКА открыл сезон выездом в Самару. В прошлом сезоне на старте у армейцев были большие проблемы с составом: в старте играли Хосонов и Ефремов, Набабкин оказался в опорной зоне. Сейчас все намного лучше: лечатся только Щенников, Дивеев и Дзагоев.

В последнем туре прошлого сезона ЦСКА дома вынес «Крылья» 6:0. В первом туре тоже собирался доминировать, в первом тайме набрав 65% владения. Но самый опасный момент все равно был за самарцами: Акинфеев вытащил мощный удар из угла, но неприятно ударился челюстью об штангу. Возможно, в этот момент в ЦСКА снова пожалели, что не подписали Джанаева.

После помощи врачей Игорь продолжил играть, но второй тайм его команды превратился в кошмар. Главный виновник этого — защитник ЦСКА Виктор Васин. Восстановившись от разрыва «крестов», в тройке центральных он играл уверенно. Сейчас, в двойке — полный провал.

В первом моменте он не прервал высокий навес, а потом не выбил мяч у Александра Соболева, помешав еще и Марио Фернандесу.

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Во втором: снова потерял Соболева, а когда вспомнил о нападающем, максимально неудачно под него подкатился. Заслуженный пенальти реализовал тот, кто его и заработал.

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Пропустив дважды за 7 минут, ЦСКА побежал отыгрываться, проводя с мячом еще больше времени (73%). Но не помогало ничего. Ни замена проваливающегося в опорной зоне Ахметова на Бийола, который пошел в атаку, но не попадал в ворота. Ни снятие с игры Шарлии (почему не Васина?), вместо которого атаковать ворота стал Нисимура.

Результат — нервы. После того, как Чалов решил обмануть вратаря Рыжикова и выбить мяч из его рук, кипер «Крыльев» решил потолкаться. Судья Левников почему-то показал карточку только форварду ЦСКА.

Федор, правда, не показал ничего, за что его могли внести в шорт-лист «Ливерпуля». Очевидно, ему нужен как минимум один сильный и опытный партнер по атаке, а реальных новостей по трансферам пока нет. ЦСКА снова начинает сезон с раскачки, пока конкуренты даже при еще более плохой игре берут очки.

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