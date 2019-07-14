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19:27 (мск), источник: Sport24

Виктор Васин — полный провал. Привез два гола, ЦСКА без шансов проиграл в Самаре

Соболев из «Крыльев» — MVP тура.

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Как и год назад, ЦСКА открыл сезон выездом в Самару. В прошлом сезоне на старте у армейцев были большие проблемы с составом: в старте играли Хосонов и Ефремов, Набабкин оказался в опорной зоне. Сейчас все намного лучше: лечатся только Щенников, Дивеев и Дзагоев.

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В последнем туре прошлого сезона ЦСКА дома вынес «Крылья» 6:0. В первом туре тоже собирался доминировать, в первом тайме набрав 65% владения. Но самый опасный момент все равно был за самарцами: Акинфеев вытащил мощный удар из угла, но неприятно ударился челюстью об штангу. Возможно, в этот момент в ЦСКА снова пожалели, что не подписали Джанаева.

После помощи врачей Игорь продолжил играть, но второй тайм его команды превратился в кошмар. Главный виновник этого — защитник ЦСКА Виктор Васин. Восстановившись от разрыва «крестов», в тройке центральных он играл уверенно. Сейчас, в двойке — полный провал.

В первом моменте он не прервал высокий навес, а потом не выбил мяч у Александра Соболева, помешав еще и Марио Фернандесу.

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Во втором: снова потерял Соболева, а когда вспомнил о нападающем, максимально неудачно под него подкатился. Заслуженный пенальти реализовал тот, кто его и заработал.

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Пропустив дважды за 7 минут, ЦСКА побежал отыгрываться, проводя с мячом еще больше времени (73%). Но не помогало ничего. Ни замена проваливающегося в опорной зоне Ахметова на Бийола, который пошел в атаку, но не попадал в ворота. Ни снятие с игры Шарлии (почему не Васина?), вместо которого атаковать ворота стал Нисимура.

Результат — нервы. После того, как Чалов решил обмануть вратаря Рыжикова и выбить мяч из его рук, кипер «Крыльев» решил потолкаться. Судья Левников почему-то показал карточку только форварду ЦСКА.

Федор, правда, не показал ничего, за что его могли внести в шорт-лист «Ливерпуля». Очевидно, ему нужен как минимум один сильный и опытный партнер по атаке, а реальных новостей по трансферам пока нет. ЦСКА снова начинает сезон с раскачки, пока конкуренты даже при еще более плохой игре берут очки.

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18 лет ЦСКА не проигрывал в первом туре Премьер-лиги.

Крылья Советов
2:0
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 114.07.2019, 16:30 (МСК UTC+3)Самара Арена, 25287 зрителей
Главные тренеры
Миодраг БожовичВиктор Гончаренко
Голы
Александр Соболев(Дмитрий Кабутов)51′
Александр Соболев58′
Составы команд
1Сергей Рыжиков
35Игорь Акинфеев
23Дмитрий Комбаров
38′
2Мариу Фернандес
50Максим Карпов
23Хердур Магнуссон
90Тарас Бурлак
5Виктор Васин
31′
77Дмитрий Кабутов
8Никола Влашич
17Антон Зиньковский
25Кристиян Бистрович
20Срджан Мияйлович
98Иван Обляков
14Раду Гынсарь
9Федор Чалов
78′
22Александр Анюков
66′
31Звонимир Шарлия
46′78′
10Антон Терехов
19Такума Нисимура
28Паул Антон
71′
7Ильзат Ахметов
61′
40Артем Тимофеев
29Яка Бийол
7Александр Соболев
84′
17Арнор Сигурдссон
88′
9Деян Радонич
87Константин Марадишвили
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
4Голевые моменты3
6Удары (всего)11
6Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
2Угловые5
13Фолы12
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяКирилл Левников(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяАндрей Веретешкин(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяЕгор Болховитин(Россия, Ленинградская область)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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