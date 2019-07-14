«Ахмат» — «Краснодар»: стали известны стартовые составы
«Ахмат» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч 1-го тура Российской
«Ахмат» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч 1-го тура Российской
«Ахмат»: Городов, Уциев, Анхель, Семёнов, Нижич, Иванов, Бериша, Швец, Исмаэл Сильва, Харин, Мбенг.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Камболов, Стоцкий, Олссон, Намли, де Вильена, Ари, Вандерсон.
Матч состоится в Грозном на стадионе «Ахмат Арена». Начало — в 21:30 мск.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. В роли его ассистентов выступят москвичи Дмитрий Сафьян и Антон Кобзев. Резервный рефери — Игорь Панин (Дмитров).
В минувшем сезоне «Ахмат», набрав 42 очка в 30 матчах, занял 8-е место в турнирной таблице