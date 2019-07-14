«Зенит» забил два мяча за две минуты и победил «Тамбов» в матче первого тура РПЛ
ТАСС, 14 июля. Футболисты петербургского «Зенита» обыграли «Тамбов» со счетом 2:1 в матче первого тура Российской
ТАСС, 14 июля. Футболисты петербургского «Зенита» обыграли «Тамбов» со счетом 2:1 в матче первого тура Российской
В составе «Зенита» голы забили Александр Ерохин (46-я минута) и Артем Дзюба (48). У «Тамбова» отличился Бенито (71), заменивший на 56-й минуте встречи Антона Килина. На 66-й минуте Ерохина заменил Алексей Сутормин, который за текущее трансферное окно успел поменять две команды: в прошлом сезоне он выступал за «Оренбург», откуда в конце июня перешел в казанский «Рубин», а уже в начале июля подписал контракт с «Зенитом».
«Зенит» в третий раз подряд встречается в матчах первого тура чемпионата России с дебютантами первенства. В сезоне-2018/19 подопечные Сергея Семака на выезде обыграли красноярский «Енисей» (2:0), а в сезоне-2017/18 петербургский клуб также в гостях одержал верх над «СКА-Хабаровском» (2:0). Последний раз «Зенит» проигрывал в первом туре чемпионата России 9 марта 2002 года в гостях махачкалинскому «Анжи» (0:2). Всего клуб из Петербурга в матчах первого тура чемпионатов России одержал 14 побед, потерпел три поражения, еще восемь матчей завершились ничейным результатом.
Футбольный клуб «Тамбов» был основан в 2013 году, в прошлом сезоне тамбовская команда выступала в первенстве Олимп — Футбольной национальной лиги, по итогам которого заняла первое место и получила прямую путевку в РПЛ.
В следующем матче действующий чемпион России на выезде встретится с еще одним дебютантом РПЛ «Сочи», а «Тамбов» сыграет в гостях с московским «Локомотивом». Обе встречи пройдут 21 июля.
|Сергей Семак
|Александр Григорян
|Александр Ерохин(Юрий Жирков, Дуглас Сантос)
|46′
|Олабиран Блессинг Муйива
|71′
|Артем Дзюба(Себастьян Дриусси, Игорь Смольников)
|48′
|99
|Андрей Лунев
|88
|Гиорги Шелия
|19
|Игорь Смольников
|30
|Сослан Таказов
88′
|3
|Дуглас Сантос
|3
|Гурам Тетрашвили
|6
|Бранислав Иванович
|55
|Максим Осипенко
|44
|Ярослав Ракицкий
60′
|58
|Адессойе Ойеволе
|11
|Себастьян Дриусси
|14
|Хызыр Аппаев
80′
|27
|Магомед Оздоев
|25
|Павел Карасев
|22
|Артем Дзюба
|92
|Валерий Чуперка
|18
|Юрий Жирков
74′
|99
|Иван Маркелов
74′
|5
|Вильмар Барриос
80′
|6
|Владислав Кулик
|21
|Александр Ерохин
66′
|8
|Антон Килин
56′
|91
|Алексей Сутормин
|11
|Олабиран Блессинг Муйива
|7
|Сердар Азмун
88′
|9
|Хасан Мамтов
53′
|10
|Эмилиано Ариэль Ригони
|77
|Михаил Костюков
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|2
|9
|Удары (всего)
|5
|6
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|1
|2
|Угловые
|1
|18
|Фолы
|14
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Алексей Еськов(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Андрей Болотенков(Россия, Москва)