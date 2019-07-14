«Зенит» забил два мяча за две минуты и победил «Тамбов» в матче первого тура РПЛ

Источник: РИА "Новости"

В составе «Зенита» голы забили Александр Ерохин (46-я минута) и Артем Дзюба (48). У «Тамбова» отличился Бенито (71), заменивший на 56-й минуте встречи Антона Килина. На 66-й минуте Ерохина заменил Алексей Сутормин, который за текущее трансферное окно успел поменять две команды: в прошлом сезоне он выступал за «Оренбург», откуда в конце июня перешел в казанский «Рубин», а уже в начале июля подписал контракт с «Зенитом».

«Зенит» в третий раз подряд встречается в матчах первого тура чемпионата России с дебютантами первенства. В сезоне-2018/19 подопечные Сергея Семака на выезде обыграли красноярский «Енисей» (2:0), а в сезоне-2017/18 петербургский клуб также в гостях одержал верх над «СКА-Хабаровском» (2:0). Последний раз «Зенит» проигрывал в первом туре чемпионата России 9 марта 2002 года в гостях махачкалинскому «Анжи» (0:2). Всего клуб из Петербурга в матчах первого тура чемпионатов России одержал 14 побед, потерпел три поражения, еще восемь матчей завершились ничейным результатом.

Футбольный клуб «Тамбов» был основан в 2013 году, в прошлом сезоне тамбовская команда выступала в первенстве Олимп — Футбольной национальной лиги, по итогам которого заняла первое место и получила прямую путевку в РПЛ.