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21:04 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» забил два мяча за две минуты и победил «Тамбов» в матче первого тура РПЛ

ТАСС, 14 июля. Футболисты петербургского «Зенита» обыграли «Тамбов» со счетом 2:1 в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Газпром-Арена» в присутствии 42 231 зрителя.

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Источник: РИА "Новости"

В составе «Зенита» голы забили Александр Ерохин (46-я минута) и Артем Дзюба (48). У «Тамбова» отличился Бенито (71), заменивший на 56-й минуте встречи Антона Килина. На 66-й минуте Ерохина заменил Алексей Сутормин, который за текущее трансферное окно успел поменять две команды: в прошлом сезоне он выступал за «Оренбург», откуда в конце июня перешел в казанский «Рубин», а уже в начале июля подписал контракт с «Зенитом».

«Зенит» в третий раз подряд встречается в матчах первого тура чемпионата России с дебютантами первенства. В сезоне-2018/19 подопечные Сергея Семака на выезде обыграли красноярский «Енисей» (2:0), а в сезоне-2017/18 петербургский клуб также в гостях одержал верх над «СКА-Хабаровском» (2:0). Последний раз «Зенит» проигрывал в первом туре чемпионата России 9 марта 2002 года в гостях махачкалинскому «Анжи» (0:2). Всего клуб из Петербурга в матчах первого тура чемпионатов России одержал 14 побед, потерпел три поражения, еще восемь матчей завершились ничейным результатом.

Футбольный клуб «Тамбов» был основан в 2013 году, в прошлом сезоне тамбовская команда выступала в первенстве Олимп — Футбольной национальной лиги, по итогам которого заняла первое место и получила прямую путевку в РПЛ.

В следующем матче действующий чемпион России на выезде встретится с еще одним дебютантом РПЛ «Сочи», а «Тамбов» сыграет в гостях с московским «Локомотивом». Обе встречи пройдут 21 июля.

Зенит
2:1
Первый тайм: 0:0
Тамбов
Футбол, Премьер-лига, Тур 114.07.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 46231 зритель
Главные тренеры
Сергей СемакАлександр Григорян
Голы
Александр Ерохин(Юрий Жирков, Дуглас Сантос)46′
Олабиран Блессинг Муйива71′
Артем Дзюба(Себастьян Дриусси, Игорь Смольников)48′
Составы команд
99Андрей Лунев
88Гиорги Шелия
19Игорь Смольников
30Сослан Таказов
88′
3Дуглас Сантос
3Гурам Тетрашвили
6Бранислав Иванович
55Максим Осипенко
44Ярослав Ракицкий
60′
58Адессойе Ойеволе
11Себастьян Дриусси
14Хызыр Аппаев
80′
27Магомед Оздоев
25Павел Карасев
22Артем Дзюба
92Валерий Чуперка
18Юрий Жирков
74′
99Иван Маркелов
74′
5Вильмар Барриос
80′
6Владислав Кулик
21Александр Ерохин
66′
8Антон Килин
56′
91Алексей Сутормин
11Олабиран Блессинг Муйива
7Сердар Азмун
88′
9Хасан Мамтов
53′
10Эмилиано Ариэль Ригони
77Михаил Костюков
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
5Голевые моменты2
9Удары (всего)5
6Удары в створ2
0Штанги, перекладины1
2Угловые1
18Фолы14
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Еськов(Россия, Москва)
Боковой судьяДмитрий Мосякин(Россия, Москва)
Боковой судьяАндрей Болотенков(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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