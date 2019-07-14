Новый поход за титулом «Зенит» начал с победы

Источник: Спорт-Экспресс

И снова дебютант

Третий год подряд «Зенит» начинает чемпионат матчем с новичком. Но впервые за эти три сезона — дома. В двух предыдущих розыгрышах все для дебютантов заканчивалось плохо. «СКА-Хабаровск» и «Енисей» уступали питрецам, а по итогам чемпионата вылетали. «Тамбов» тоже ничего хорошего не ожидало — у команды проблемы со стадионом (домашняя арена «Спартак» на реконструкции), состав по именам слабее, чем у другого выхода из ФНЛ — «Сочи».

Но в первом тайме «Тамбов» не только не пропустил от «Зенита», но и создал самый опасный момент — Аппаев после передачи Мамтова угодил в ближнюю штангу.

Субботний матч «Спартака» с «Сочи» удивил многих — дебютант вполне мог увезти из Москвы три очка, но южанам не повезло. «Тамбов» тоже оказался кусачим, хотя и не лез в атаку так настырно, как сочинцы в Тушине. Команда Александра Григоряна выстроилась по линейной схеме 4−4−2 и оборонялась максимально просто. Сергей Семак еще в прошлом сезоне отмечал, что сине-бело-голубым трудно вскрывать низкую плотную защиту — и ничего не изменилось за межсезонье.

Без Заболотного и Краневиттера

Тренер «Зенита» выбрал на игру оригинальный состав. Была выбрана классическая схема 4−4−2, но на флангах полузащиты появились неожиданные лица — Жирков переехал вперед (Дуглас Сантос дебютировал на левом фланге обороны), а на правую бровку отправился Дриусси. Для аргентинца эта позиция не нова, но не совсем привычна — в «Зените» он почти всегда выходил слева или в нападении.

В заявке у хозяев тоже оказались сюрпризы. Сутормин остался в запасе — но это нормально для новичка. Семак на предматчевой пресс-конференции подчеркивал, что Алексей еще не готов на полный матч. Занятно и то, что на скамейку запасных не попали Краневиттер и Заболотный. Нападающий тренируется с «Зенитом-2», это давно известно. А что с полузащитником — непонятно. И самое главное: ни того, ни другого нет в списке футболистов «Зенита» на сайте РПЛ.

Не было и Анюкова, хотя еще в середине недели он в статусе тренера «Зенита» готовился к чемпионату, но затем оказался в «Крыльях Советов» и в день игры питерцев с «Тамбовом» победил в составе самарцев ЦСКА.

Зато у арены остался рисованный Анюков — болельщики «Зенита» увековечили его на стене недалеко от стадиона и добавили надпись «Мы — чемпионы».

Чемпионской игры в первом тайме сине-бело-голубые не показали, зато сразу после перерыва смяли противника. Сказались перестановки Семака: Дриусси отправился налево, Ерохин направо, Жирков опустился в оборону, а Дуглас отправился в опорную зону.

Изменения принесли успех «Зениту». Не прошло и минуты, как Жирков навесил в центр штрафной — и сместившийся в центр Ерохин открыл счет. И почти сразу же команда Семака удвоила преимущество — Дриусси вновь оказался справа (и, видимо, закружил голову «Тамбову») и ассистировал Дзюбе.

Ошибка Лунева

Казалось, все кончено. Но так точно произошло бы, если бы в следующем эпизоде Азмун забил. Однако старая болячка иранца опять дала о себе знать — Сердар не реализовал выход один на один, причем пробил совсем бесхитростно.

Внешне «Зенит» не нервничал — преимущества в два мяча хватало для того, чтобы чувствовать себя комфортно. Но в середине второго тайма хозяева неожиданно пропустили — вышедший на замену Бенито решился на несложный удар, однако Лунев допустил ошибку и пропустил мяч.