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21:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Новый поход за титулом «Зенит» начал с победы

Чемпион России в матче 1-го тура РПЛ не без труда одолел на своем поле «Тамбов» (2:1).

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Источник: Спорт-Экспресс

И снова дебютант

Третий год подряд «Зенит» начинает чемпионат матчем с новичком. Но впервые за эти три сезона — дома. В двух предыдущих розыгрышах все для дебютантов заканчивалось плохо. «СКА-Хабаровск» и «Енисей» уступали питрецам, а по итогам чемпионата вылетали. «Тамбов» тоже ничего хорошего не ожидало — у команды проблемы со стадионом (домашняя арена «Спартак» на реконструкции), состав по именам слабее, чем у другого выхода из ФНЛ — «Сочи».

Но в первом тайме «Тамбов» не только не пропустил от «Зенита», но и создал самый опасный момент — Аппаев после передачи Мамтова угодил в ближнюю штангу.

Субботний матч «Спартака» с «Сочи» удивил многих — дебютант вполне мог увезти из Москвы три очка, но южанам не повезло. «Тамбов» тоже оказался кусачим, хотя и не лез в атаку так настырно, как сочинцы в Тушине. Команда Александра Григоряна выстроилась по линейной схеме 4−4−2 и оборонялась максимально просто. Сергей Семак еще в прошлом сезоне отмечал, что сине-бело-голубым трудно вскрывать низкую плотную защиту — и ничего не изменилось за межсезонье.

Без Заболотного и Краневиттера

Тренер «Зенита» выбрал на игру оригинальный состав. Была выбрана классическая схема 4−4−2, но на флангах полузащиты появились неожиданные лица — Жирков переехал вперед (Дуглас Сантос дебютировал на левом фланге обороны), а на правую бровку отправился Дриусси. Для аргентинца эта позиция не нова, но не совсем привычна — в «Зените» он почти всегда выходил слева или в нападении.

В заявке у хозяев тоже оказались сюрпризы. Сутормин остался в запасе — но это нормально для новичка. Семак на предматчевой пресс-конференции подчеркивал, что Алексей еще не готов на полный матч. Занятно и то, что на скамейку запасных не попали Краневиттер и Заболотный. Нападающий тренируется с «Зенитом-2», это давно известно. А что с полузащитником — непонятно. И самое главное: ни того, ни другого нет в списке футболистов «Зенита» на сайте РПЛ.

Не было и Анюкова, хотя еще в середине недели он в статусе тренера «Зенита» готовился к чемпионату, но затем оказался в «Крыльях Советов» и в день игры питерцев с «Тамбовом» победил в составе самарцев ЦСКА.

Зато у арены остался рисованный Анюков — болельщики «Зенита» увековечили его на стене недалеко от стадиона и добавили надпись «Мы — чемпионы».

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Чемпионской игры в первом тайме сине-бело-голубые не показали, зато сразу после перерыва смяли противника. Сказались перестановки Семака: Дриусси отправился налево, Ерохин направо, Жирков опустился в оборону, а Дуглас отправился в опорную зону.

Изменения принесли успех «Зениту». Не прошло и минуты, как Жирков навесил в центр штрафной — и сместившийся в центр Ерохин открыл счет. И почти сразу же команда Семака удвоила преимущество — Дриусси вновь оказался справа (и, видимо, закружил голову «Тамбову») и ассистировал Дзюбе.

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Ошибка Лунева

Казалось, все кончено. Но так точно произошло бы, если бы в следующем эпизоде Азмун забил. Однако старая болячка иранца опять дала о себе знать — Сердар не реализовал выход один на один, причем пробил совсем бесхитростно.

Внешне «Зенит» не нервничал — преимущества в два мяча хватало для того, чтобы чувствовать себя комфортно. Но в середине второго тайма хозяева неожиданно пропустили — вышедший на замену Бенито решился на несложный удар, однако Лунев допустил ошибку и пропустил мяч.

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На финише матча «Зенит» держался спокойно, не дергался. Но восхищающей игры тоже не продемонстрировал — чувствовалось, что команда все еще не в форме (о чем и говорил Семак накануне). Это именно тот случай, когда говорят: «игра забудется, а результат останется». ​.

Зенит
2:1
Первый тайм: 0:0
Тамбов
Футбол, Премьер-лига, Тур 114.07.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 46231 зритель
Главные тренеры
Сергей СемакАлександр Григорян
Голы
Александр Ерохин(Юрий Жирков, Дуглас Сантос)46′
Олабиран Блессинг Муйива71′
Артем Дзюба(Себастьян Дриусси, Игорь Смольников)48′
Составы команд
99Андрей Лунев
88Гиорги Шелия
19Игорь Смольников
30Сослан Таказов
88′
3Дуглас Сантос
3Гурам Тетрашвили
6Бранислав Иванович
55Максим Осипенко
44Ярослав Ракицкий
60′
58Адессойе Ойеволе
11Себастьян Дриусси
14Хызыр Аппаев
80′
27Магомед Оздоев
25Павел Карасев
22Артем Дзюба
92Валерий Чуперка
18Юрий Жирков
74′
99Иван Маркелов
74′
5Вильмар Барриос
80′
6Владислав Кулик
21Александр Ерохин
66′
8Антон Килин
56′
91Алексей Сутормин
11Олабиран Блессинг Муйива
7Сердар Азмун
88′
9Хасан Мамтов
53′
10Эмилиано Ариэль Ригони
77Михаил Костюков
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
5Голевые моменты2
9Удары (всего)5
6Удары в створ2
0Штанги, перекладины1
2Угловые1
18Фолы14
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Еськов(Россия, Москва)
Боковой судьяДмитрий Мосякин(Россия, Москва)
Боковой судьяАндрей Болотенков(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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