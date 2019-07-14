Новый поход за титулом «Зенит» начал с победы
Чемпион России в матче 1-го тура РПЛ не без труда одолел на своем поле «Тамбов» (2:1).
Чемпион России в матче 1-го тура РПЛ не без труда одолел на своем поле «Тамбов» (2:1).
Третий год подряд «Зенит» начинает чемпионат матчем с новичком. Но впервые за эти три сезона — дома. В двух предыдущих розыгрышах все для дебютантов заканчивалось плохо. «СКА-Хабаровск» и «Енисей» уступали питрецам, а по итогам чемпионата вылетали. «Тамбов» тоже ничего хорошего не ожидало — у команды проблемы со стадионом (домашняя арена «Спартак» на реконструкции), состав по именам слабее, чем у другого выхода из ФНЛ — «Сочи».
Но в первом тайме «Тамбов» не только не пропустил от «Зенита», но и создал самый опасный момент — Аппаев после передачи Мамтова угодил в ближнюю штангу.
Субботний матч «Спартака» с «Сочи» удивил многих — дебютант вполне мог увезти из Москвы три очка, но южанам не повезло. «Тамбов» тоже оказался кусачим, хотя и не лез в атаку так настырно, как сочинцы в Тушине. Команда Александра Григоряна выстроилась по линейной схеме 4−4−2 и оборонялась максимально просто. Сергей Семак еще в прошлом сезоне отмечал, что
Тренер «Зенита» выбрал на игру оригинальный состав. Была выбрана классическая схема 4−4−2, но на флангах полузащиты появились неожиданные лица — Жирков переехал вперед (Дуглас Сантос дебютировал на левом фланге обороны), а на правую бровку отправился Дриусси. Для аргентинца эта позиция не нова, но не совсем привычна — в «Зените» он почти всегда выходил слева или в нападении.
В заявке у хозяев тоже оказались сюрпризы. Сутормин остался в запасе — но это нормально для новичка. Семак на предматчевой
Не было и Анюкова, хотя еще в середине недели он в статусе тренера «Зенита» готовился к чемпионату, но затем оказался в «Крыльях Советов» и в день игры питерцев с «Тамбовом» победил в составе самарцев ЦСКА.
Зато у арены остался рисованный Анюков — болельщики «Зенита» увековечили его на стене недалеко от стадиона и добавили надпись «Мы — чемпионы».
Чемпионской игры в первом тайме
Изменения принесли успех «Зениту». Не прошло и минуты, как Жирков навесил в центр штрафной — и сместившийся в центр Ерохин открыл счет. И почти сразу же команда Семака удвоила преимущество — Дриусси вновь оказался справа (и, видимо, закружил голову «Тамбову») и ассистировал Дзюбе.
Казалось, все кончено. Но так точно произошло бы, если бы в следующем эпизоде Азмун забил. Однако старая болячка иранца опять дала о себе знать — Сердар не реализовал выход один на один, причем пробил совсем бесхитростно.
Внешне «Зенит» не нервничал — преимущества в два мяча хватало для того, чтобы чувствовать себя комфортно. Но в середине второго тайма хозяева неожиданно пропустили — вышедший на замену Бенито решился на несложный удар, однако Лунев допустил ошибку и пропустил мяч.
На финише матча «Зенит» держался спокойно, не дергался. Но восхищающей игры тоже не продемонстрировал — чувствовалось, что команда все еще не в форме (о чем и говорил Семак накануне). Это именно тот случай, когда говорят: «игра забудется, а результат останется». .
|Сергей Семак
|Александр Григорян
|Александр Ерохин(Юрий Жирков, Дуглас Сантос)
|46′
|Олабиран Блессинг Муйива
|71′
|Артем Дзюба(Себастьян Дриусси, Игорь Смольников)
|48′
|99
|Андрей Лунев
|88
|Гиорги Шелия
|19
|Игорь Смольников
|30
|Сослан Таказов
88′
|3
|Дуглас Сантос
|3
|Гурам Тетрашвили
|6
|Бранислав Иванович
|55
|Максим Осипенко
|44
|Ярослав Ракицкий
60′
|58
|Адессойе Ойеволе
|11
|Себастьян Дриусси
|14
|Хызыр Аппаев
80′
|27
|Магомед Оздоев
|25
|Павел Карасев
|22
|Артем Дзюба
|92
|Валерий Чуперка
|18
|Юрий Жирков
74′
|99
|Иван Маркелов
74′
|5
|Вильмар Барриос
80′
|6
|Владислав Кулик
|21
|Александр Ерохин
66′
|8
|Антон Килин
56′
|91
|Алексей Сутормин
|11
|Олабиран Блессинг Муйива
|7
|Сердар Азмун
88′
|9
|Хасан Мамтов
53′
|10
|Эмилиано Ариэль Ригони
|77
|Михаил Костюков
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|2
|9
|Удары (всего)
|5
|6
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|1
|2
|Угловые
|1
|18
|Фолы
|14
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Алексей Еськов(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Андрей Болотенков(Россия, Москва)