Из-за похода в туалет тренер «Тамбова» пропустил гол «Зенита» в ворота своей команды

Источник: Sport24

«Зенит» открыл счет в самом начале второго тайма, когда Григорян еще не вернулся на тренерскую позицию.

«Футбол — такая штука, что можно зевнуть гол, даже выходя из раздевалки. Общались в перерыве по поводу того, что внимательно надо отнестись, но и я зевнул гол, и команда — два.

Если бы не эти пять минут, можно было бы назвать матч качественным с нашей стороны. Но в этом и класс, когда соперник использует эти пять минут, когда произошла потеря концентрации. В целом, «Зенит» заслуженно победил, а мы всего лишь выглядели достойно, — приводит слова Григоряна официальный сайт чемпионов России.

Тренера «Тамбова» на пресс-конференции спросили, что он имеет ввиду, когда говорит, что зевнул гол «Зенита».

«Иногда бывает так, что на минуту задерживаюсь, выходя из раздевалки. Много есть причин. Одна из них простая — иной раз надо сходить в туалет», — сказал Григорян.