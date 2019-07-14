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22:02 (мск), источник: Sport24

Из-за похода в туалет тренер «Тамбова» пропустил гол «Зенита» в ворота своей команды

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян после поражения от «Зенита» (1:2) в матче 1-го тура РПЛ заявил, что «зевнул» первый гол петербургской команды.

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Источник: Sport24

«Зенит» открыл счет в самом начале второго тайма, когда Григорян еще не вернулся на тренерскую позицию.

«Футбол — такая штука, что можно зевнуть гол, даже выходя из раздевалки. Общались в перерыве по поводу того, что внимательно надо отнестись, но и я зевнул гол, и команда — два.

Если бы не эти пять минут, можно было бы назвать матч качественным с нашей стороны. Но в этом и класс, когда соперник использует эти пять минут, когда произошла потеря концентрации. В целом, «Зенит» заслуженно победил, а мы всего лишь выглядели достойно, — приводит слова Григоряна официальный сайт чемпионов России.

Тренера «Тамбова» на пресс-конференции спросили, что он имеет ввиду, когда говорит, что зевнул гол «Зенита».

«Иногда бывает так, что на минуту задерживаюсь, выходя из раздевалки. Много есть причин. Одна из них простая — иной раз надо сходить в туалет», — сказал Григорян.

В прошедшем в воскресенье на «Газпром Арене» матче все голы были забиты после перерыва. На 46-й минуте Александр Ерохин после передачи Юрия Жиркова вывел «Зенит» вперед. Спустя две минуты отличился Артем Дзюба, которому ассистировал Себастьян Дриусси. «Тамбов» отыграл один мяч усилиями Олабирана Муйвы.

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